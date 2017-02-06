Додано: Пон 21 тра, 2018 12:13

kingkongovets написав: согласен, там лютый пушистый зверёк...

однако, если попробовать вообще не выезжать со двора, чтоб не нарушить правила, получится их не нарушать? Есть места для парковки в местах компактного проживания населения?

Кстати, говорят по мобильному за рулём во время движения не только евробляхеры.

В Киеве наставили тысячи видеокамер на сотни миллионов, давно. Письма со штрафами шлют? Кто мешает власти учить жить по правилам до введения закона о парковках?

За последние 4 года в Киеве введено в эксплуатацию, примерно, 100 000 квартир. Это не взамен выбывшим, это увеличение ко-ва жителей. Сколько детсадов и школ под это дело было запланировано и построено? согласен, там лютый пушистый зверёк...однако, если попробовать вообще не выезжать со двора, чтоб не нарушить правила, получится их не нарушать? Есть места для парковки в местах компактного проживания населения?Кстати, говорят по мобильному за рулём во время движения не только евробляхеры.В Киеве наставили тысячи видеокамер на сотни миллионов, давно. Письма со штрафами шлют? Кто мешает власти учить жить по правилам до введения закона о парковках?За последние 4 года в Киеве введено в эксплуатацию, примерно, 100 000 квартир. Это не взамен выбывшим, это увеличение ко-ва жителей. Сколько детсадов и школ под это дело было запланировано и построено?

читаю вас и постоянно задаю себе один и тот же вопрос - когда мир успел так перед вами задолжать?или это только киев? или страна в целом?на вашей малой родине все иначе? может вернетесь туда?чего вы сюда сунетесь и сунетесь раз тут все так плохо?обожаю киев на выходные и праздники, когда вы уезжаете за картохой и салом в свои селашо вы, шо макс, шо трибека - все вам тут не так, но хер вас отсюда выкуришь[/quote]А что собственно не так человек написал? Кто сейчас не дает полиции работать? Или еще не принят тот закон, тот настоящий закон, после которого все заработает? Почему для изменения законодательства по "удаленному" штрафованию нужны годы? Не потому ли, что под это попадут "прокуроры", и им придется отвечать как нищебродам? А, наверно жителям патриотики нужно самим "бойлеры вешать", планируя застройку самим, а не разрешительным органам.