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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 тра, 2018 12:37
vladimir07
в киеве нереализуем платный въезд в центр, а вот удорожание пользования личным авто путем задирания цен на парковки и большие штрафы - вполне
на трухановом вон хоть и с трудом, но более-менее порядок навели с движением авто - камеры+штрафы - думаю скоро мы это увидим и по всему городу
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 12:44
Tribeca написав:
У К-ца какое-то расстройство психики, как впрочем у большинства форумчан (включая меня).
Везде ему видятся иммитаторы, хрены в ж.пе, сильная власть и честное правительство.
Печально, но это лечат.
Либо укольчиками, либо встреча вечером на узкой дорожке с Пашинским с его наградным пистолетом. Если останешься жив - мигом избавишься от большинства иллюзий.
милая трибека, не стоит экстраполировать на окружающих свои комплексы фобии
если бы я боялся чмырей в погонах, я бы давно уже свалил за бугор
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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