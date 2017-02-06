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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1148114911501151

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 859
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
133
Всього голосів : 859
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 12:37

vladimir07

в киеве нереализуем платный въезд в центр, а вот удорожание пользования личным авто путем задирания цен на парковки и большие штрафы - вполне
на трухановом вон хоть и с трудом, но более-менее порядок навели с движением авто - камеры+штрафы - думаю скоро мы это увидим и по всему городу
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 12:44

  Tribeca написав:У К-ца какое-то расстройство психики, как впрочем у большинства форумчан (включая меня).

Везде ему видятся иммитаторы, хрены в ж.пе, сильная власть и честное правительство.

Печально, но это лечат.

Либо укольчиками, либо встреча вечером на узкой дорожке с Пашинским с его наградным пистолетом. Если останешься жив - мигом избавишься от большинства иллюзий.


милая трибека, не стоит экстраполировать на окружающих свои комплексы фобии
если бы я боялся чмырей в погонах, я бы давно уже свалил за бугор
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлень: 3595
З нами з: 05.06.16
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  #<1 ... 1148114911501151
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