Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
в киеве нереализуем платный въезд в центр, а вот удорожание пользования личным авто путем задирания цен на парковки и большие штрафы - вполне на трухановом вон хоть и с трудом, но более-менее порядок навели с движением авто - камеры+штрафы - думаю скоро мы это увидим и по всему городу
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Tribeca написав:У К-ца какое-то расстройство психики, как впрочем у большинства форумчан (включая меня).
Везде ему видятся иммитаторы, хрены в ж.пе, сильная власть и честное правительство.
Печально, но это лечат.
Либо укольчиками, либо встреча вечером на узкой дорожке с Пашинским с его наградным пистолетом. Если останешься жив - мигом избавишься от большинства иллюзий.
милая трибека, не стоит экстраполировать на окружающих свои комплексы и фобии если бы я боялся чмырей в погонах, я бы давно уже свалил за бугор и еще - я далеко не поклонник пашинского, но если бы этот бухой еблан, который встретился ему на ночной лесной дороге, залупнулся бы на меня (или например барабашова), он пострадал бы гораздо сильнее
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:речь о том, шо с сентября лафа с тем, шо ты можешь выехать в собственном авто из ипеней и беспроблемно запарковаться в центре, пусть и потеряв время на пробки, закончится, а для людей, только-только вкусивших радость обладания собственным тазиком перспектива вновь передвигаться на большие расстояния на метро и маршрутках - мучительна и неприемлема шо по идее должно отразиться на спросе и как следствие - ценах
14.12.12
На въездах в город открыли временные перехватывающие автопарковки. В киевской горадминистрации рассчитывают, что такие меры помогут пересадить автомобилистов на общественный транспорт и разгрузить дороги.
Площадки находятся на въездах с Житомирского, Ковельского, Черниговского, Харьковского, Днепропетровского и Одесского направлений, в дневное время парковка бесплатна, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на the-village.ru. Источник: https://censor.net.ua/p227240
Этих ребят не остановить.
5 с половиной лет назад они открыли, но Власти Киева весной 2018 года презентуют концепцию развития сферы парковки в столице, что позволит навести порядок на улицах Киева, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Возле столичных станций метро появятся больше парковок. Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности директора КП "Киевтранспарксервис" Александр Нимас, пишет 44.ua. "У нас есть возможность задействовать инвесторов для строительства многоуровневых парковок и паркингов на подъездных путях к городу, возле станций метрополитена. Нами готовятся документы и принимаются меры касательно проведения конкурса" , - говорится в сообщении. Кроме того, Нимас добавил, что на данный момент проводится работа по созданию перехватывающих площадок и увеличения количества машиномест для удобной парковки и возможности оставить автомобиль возле метро и пересесть на общественный транспорт...
в киеве нереализуем платный въезд в центр, а вот удорожание пользования личным авто путем задирания цен на парковки и большие штрафы - вполне на трухановом вон хоть и с трудом, но более-менее порядок навели с движением авто - камеры+штрафы - думаю скоро мы это увидим и по всему городу
Т.е. учредить конские ценники за час парковки в центре и штрафы за неправильную парковку и просрочку по времени ? Вроде можно попробовать, но конфликтов не избежать плюс необходимо большое количество "жандармов" для запуска и дальнейшей работы такого механизма порядка.
в киеве нереализуем платный въезд в центр, а вот удорожание пользования личным авто путем задирания цен на парковки и большие штрафы - вполне на трухановом вон хоть и с трудом, но более-менее порядок навели с движением авто - камеры+штрафы - думаю скоро мы это увидим и по всему городу
Т.е. учредить конские ценники за час парковки в центре и штрафы за неправильную парковку и просрочку по времени ? Вроде можно попробовать, но конфликтов не избежать плюс необходимо большое количество "жандармов" для запуска и дальнейшей работы такого механизма порядка.
а другого выхода нет, этот велосипед не нами придуман и давно используется всем цивилизованным миром
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
в киеве нереализуем платный въезд в центр, а вот удорожание пользования личным авто путем задирания цен на парковки и большие штрафы - вполне на трухановом вон хоть и с трудом, но более-менее порядок навели с движением авто - камеры+штрафы - думаю скоро мы это увидим и по всему городу
Т.е. учредить конские ценники за час парковки в центре и штрафы за неправильную парковку и просрочку по времени ? Вроде можно попробовать, но конфликтов не избежать плюс необходимо большое количество "жандармов" для запуска и дальнейшей работы такого механизма порядка.
В Милане этим занимаются милые тетечки лет 45-50, которые гуляют по городу парами и обилечивают неправильно припаркованные авто, прямо как кондукторы. В Киеве набрать таких - никаких проблем. Опять же вопрос создания рабочих мест для пенсионеров.
airmax78 написав:тетечки лет 45-50, ... вопрос создания рабочих мест для пенсионеров.
Вы немножко ошибаетесь. Тётечки у нас на пенсию должны выходить в 60... в наше время в 37-42 еще рожают.
Не придирайтесь. У нас отлично этим смогут заниматься пенсионеры. Тем более что у многих из них есть, мягко говоря, нелюбовь к автомобилям и их владельцам. Захар, думаю, в первую же неделю работы стал бы абсолютным рекордсменом по выписыванию штрафов с его принципиальностью и любовью к небольшим, километров на 15, променадам.