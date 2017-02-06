Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Опять же - начнется строительство подземных паркингов в центре - работа для строительной отрасли. При строительстве подземных паркингов в центре, наверняка найдут какие-то новые культурные слои - появятся новые археологические достопримечательности, что будет способствовать туризму. Развитие туризма привлечет инвестиции в гостиничную и ресторанную отрасль. Опять же рабочие места, много. Короче, от этой инициативы одни плюсы. Минусов вообще нет.
в киеве нереализуем платный въезд в центр, а вот удорожание пользования личным авто путем задирания цен на парковки и большие штрафы - вполне на трухановом вон хоть и с трудом, но более-менее порядок навели с движением авто - камеры+штрафы - думаю скоро мы это увидим и по всему городу
На Трухановом асфальт до спортивных баз проложить забыли. На гребные базы доехать не возможно, дорога г***о, а за асфальт, который к евро 2012 для шведов до пешеходного моста положили Виталик решил кэшуху собирать. Пойдите посмотрите на гребную базу завода Ленинская Кузня Петра Порошенко и поймёте все отношение этого ур. к развитию спорта в стране.
в киеве нереализуем платный въезд в центр, а вот удорожание пользования личным авто путем задирания цен на парковки и большие штрафы - вполне на трухановом вон хоть и с трудом, но более-менее порядок навели с движением авто - камеры+штрафы - думаю скоро мы это увидим и по всему городу
На Трухановом асфальт до спортивных баз проложить забыли. На гребные базы доехать не возможно, дорога г***о, а за асфальт, который к евро 2012 для шведов до пешеходного моста положили Виталик решил кэшуху собирать. Пойдите посмотрите на гребную базу завода Ленинская Кузня Петра Порошенко и поймёте все отношение этого ур. к развитию спорта в стране.
Какого спорта? Там же все будут скоро сносить и делать нормальную набережную как продолжение ЖК Рыбальский. Когда все построят - вы будете плакать от счастья, глядя на эту красоту.
в киеве нереализуем платный въезд в центр, а вот удорожание пользования личным авто путем задирания цен на парковки и большие штрафы - вполне на трухановом вон хоть и с трудом, но более-менее порядок навели с движением авто - камеры+штрафы - думаю скоро мы это увидим и по всему городу
На Трухановом асфальт до спортивных баз проложить забыли. На гребные базы доехать не возможно, дорога г***о, а за асфальт, который к евро 2012 для шведов до пешеходного моста положили Виталик решил кэшуху собирать. Пойдите посмотрите на гребную базу завода Ленинская Кузня Петра Порошенко и поймёте все отношение этого ур. к развитию спорта в стране.
Какого спорта? Там же все будут скоро сносить и делать нормальную набережную как продолжение ЖК Рыбальский. Когда все построят - вы будете плакать от счастья, глядя на эту красоту.
Там ещё есть гребные базы ( не Ленкузни), на Матвеевом заливе проводится чемпионат Украины. А в Украине последние лет 60 строят одно г., только на Грушевского исключение.
Вскоре на столичном мосту Патона установят систему передвижных отбойников Road Zipper, которая сможет увеличивать или уменьшать количество полос движения в том или ином направлении. Соответствующее распоряжение подписал мэр Киева Виталий Кличко. Система перераспределения транспортных потоков будет состоять из самого передвижного барьера и специальной машины, которая будет менять положение секций барьера в зависимости от дорожной ситуации: более загруженная часть дороги будет расширяться, а менее загруженная, соответственно, становиться уже. Фактически это означает, что в утренние часы пик будут добавлены одна-две полосы в сторону центра, а вечером — в обратном направлении.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
kingkongovets написав:не нами придуман и давно используется всем цивилизованным миром
при этом в цивилизованном мире есть хорошо налаженная работа городского транспорта...без "Богданов"
богданы можно вытеснить предложив более качественный муниципальный транспорт, с современным и комфортабельным подвижным составом - богданы это вообще по сути грузовики, изначально не предназначенные для перевозки людей - самое необходимое условие для его нормального функционирования с четким графиком - свободные от запаркованных автомобилей выделенные полосы так шо будем надеяться, шо в конце сентября шото начнет меняться
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Вскоре на столичном мосту Патона установят систему передвижных отбойников Road Zipper, которая сможет увеличивать или уменьшать количество полос движения в том или ином направлении. Соответствующее распоряжение подписал мэр Киева Виталий Кличко. Система перераспределения транспортных потоков будет состоять из самого передвижного барьера и специальной машины, которая будет менять положение секций барьера в зависимости от дорожной ситуации: более загруженная часть дороги будет расширяться, а менее загруженная, соответственно, становиться уже. Фактически это означает, что в утренние часы пик будут добавлены одна-две полосы в сторону центра, а вечером — в обратном направлении.
вы какой то архив вскрыли??? этой новости уже года 2 точно. уже давно решили что никаких передвижных отбойников на патона не будет
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------