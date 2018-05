Додано: Пон 21 тра, 2018 14:27

Serg-ik написав: kingkongovets написав: не нами придуман и давно используется всем цивилизованным миром не нами придуман и давно используется всем цивилизованным миром при этом в цивилизованном мире есть хорошо налаженная работа городского транспорта...без "Богданов" при этом в цивилизованном мире есть хорошо налаженная работа городского транспорта...без "Богданов"



богданы можно вытеснить предложив более качественный муниципальный транспорт, с современным и комфортабельным подвижным составом - богданы это вообще по сути грузовики, изначально не предназначенные для перевозки людей - самое необходимое условие для его нормального функционирования с четким графиком - свободные от запаркованных автомобилей выделенные полосы

так шо будем надеяться, шо в конце сентября шото начнет меняться богданы можно вытеснить предложив более качественный муниципальный транспорт, с современным и комфортабельным подвижным составом - богданы это вообще по сути грузовики, изначально не предназначенные для перевозки людей - самое необходимое условие для его нормального функционирования с четким графиком - свободные от запаркованных автомобилей выделенные полосытак шо будем надеяться, шо в конце сентября шото начнет меняться

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.