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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1149115011511152

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 859
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
133
Всього голосів : 859
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Опять же - начнется строительство подземных паркингов в центре - работа для строительной отрасли. При строительстве подземных паркингов в центре, наверняка найдут какие-то новые культурные слои - появятся новые археологические достопримечательности, что будет способствовать туризму. Развитие туризма привлечет инвестиции в гостиничную и ресторанную отрасль. Опять же рабочие места, много. Короче, от этой инициативы одни плюсы. Минусов вообще нет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:58

  kingkongovets написав:vladimir07

в киеве нереализуем платный въезд в центр, а вот удорожание пользования личным авто путем задирания цен на парковки и большие штрафы - вполне
на трухановом вон хоть и с трудом, но более-менее порядок навели с движением авто - камеры+штрафы - думаю скоро мы это увидим и по всему городу

На Трухановом асфальт до спортивных баз проложить забыли. На гребные базы доехать не возможно, дорога г***о, а за асфальт, который к евро 2012 для шведов до пешеходного моста положили Виталик решил кэшуху собирать. Пойдите посмотрите на гребную базу завода Ленинская Кузня Петра Порошенко и поймёте все отношение этого ур. к развитию спорта в стране.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:02

  innamax2008 написав:
  kingkongovets написав:vladimir07

в киеве нереализуем платный въезд в центр, а вот удорожание пользования личным авто путем задирания цен на парковки и большие штрафы - вполне
на трухановом вон хоть и с трудом, но более-менее порядок навели с движением авто - камеры+штрафы - думаю скоро мы это увидим и по всему городу

На Трухановом асфальт до спортивных баз проложить забыли. На гребные базы доехать не возможно, дорога г***о, а за асфальт, который к евро 2012 для шведов до пешеходного моста положили Виталик решил кэшуху собирать. Пойдите посмотрите на гребную базу завода Ленинская Кузня Петра Порошенко и поймёте все отношение этого ур. к развитию спорта в стране.

Какого спорта? Там же все будут скоро сносить и делать нормальную набережную как продолжение ЖК Рыбальский. Когда все построят - вы будете плакать от счастья, глядя на эту красоту.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:10

  airmax78 написав:
  innamax2008 написав:
  kingkongovets написав:vladimir07

в киеве нереализуем платный въезд в центр, а вот удорожание пользования личным авто путем задирания цен на парковки и большие штрафы - вполне
на трухановом вон хоть и с трудом, но более-менее порядок навели с движением авто - камеры+штрафы - думаю скоро мы это увидим и по всему городу

На Трухановом асфальт до спортивных баз проложить забыли. На гребные базы доехать не возможно, дорога г***о, а за асфальт, который к евро 2012 для шведов до пешеходного моста положили Виталик решил кэшуху собирать. Пойдите посмотрите на гребную базу завода Ленинская Кузня Петра Порошенко и поймёте все отношение этого ур. к развитию спорта в стране.

Какого спорта? Там же все будут скоро сносить и делать нормальную набережную как продолжение ЖК Рыбальский. Когда все построят - вы будете плакать от счастья, глядя на эту красоту.

Там ещё есть гребные базы ( не Ленкузни), на Матвеевом заливе проводится чемпионат Украины. А в Украине последние лет 60 строят одно г., только на Грушевского исключение.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:11

а вот это прикольно. Одобрямс
Вскоре на столичном мосту Патона установят систему передвижных отбойников Road Zipper, которая сможет увеличивать или уменьшать количество полос движения в том или ином направлении. Соответствующее распоряжение подписал мэр Киева Виталий Кличко. Система перераспределения транспортных потоков будет состоять из самого передвижного барьера и специальной машины, которая будет менять положение секций барьера в зависимости от дорожной ситуации: более загруженная часть дороги будет расширяться, а менее загруженная, соответственно, становиться уже. Фактически это означает, что в утренние часы пик будут добавлены одна-две полосы в сторону центра, а вечером — в обратном направлении.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:27

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:не нами придуман и давно используется всем цивилизованным миром
при этом в цивилизованном мире есть хорошо налаженная работа городского транспорта...без "Богданов"


богданы можно вытеснить предложив более качественный муниципальный транспорт, с современным и комфортабельным подвижным составом - богданы это вообще по сути грузовики, изначально не предназначенные для перевозки людей - самое необходимое условие для его нормального функционирования с четким графиком - свободные от запаркованных автомобилей выделенные полосы
так шо будем надеяться, шо в конце сентября шото начнет меняться
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:27

  Serg-ik написав:а вот это прикольно. Одобрямс
Вскоре на столичном мосту Патона установят систему передвижных отбойников Road Zipper, которая сможет увеличивать или уменьшать количество полос движения в том или ином направлении. Соответствующее распоряжение подписал мэр Киева Виталий Кличко. Система перераспределения транспортных потоков будет состоять из самого передвижного барьера и специальной машины, которая будет менять положение секций барьера в зависимости от дорожной ситуации: более загруженная часть дороги будет расширяться, а менее загруженная, соответственно, становиться уже. Фактически это означает, что в утренние часы пик будут добавлены одна-две полосы в сторону центра, а вечером — в обратном направлении.



вы какой то архив вскрыли??? этой новости уже года 2 точно. уже давно решили что никаких передвижных отбойников на патона не будет
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Жека79
 
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