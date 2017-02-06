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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 тра, 2018 13:55
Опять же - начнется строительство подземных паркингов в центре - работа для строительной отрасли. При строительстве подземных паркингов в центре, наверняка найдут какие-то новые культурные слои - появятся новые археологические достопримечательности, что будет способствовать туризму. Развитие туризма привлечет инвестиции в гостиничную и ресторанную отрасль. Опять же рабочие места, много. Короче, от этой инициативы одни плюсы. Минусов вообще нет.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 13:58
kingkongovets написав:vladimir07
в киеве нереализуем платный въезд в центр, а вот удорожание пользования личным авто путем задирания цен на парковки и большие штрафы - вполне
на трухановом вон хоть и с трудом, но более-менее порядок навели с движением авто - камеры+штрафы - думаю скоро мы это увидим и по всему городу
На Трухановом асфальт до спортивных баз проложить забыли. На гребные базы доехать не возможно, дорога г***о, а за асфальт, который к евро 2012 для шведов до пешеходного моста положили Виталик решил кэшуху собирать. Пойдите посмотрите на гребную базу завода Ленинская Кузня Петра Порошенко и поймёте все отношение этого ур. к развитию спорта в стране.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 14:02
innamax2008 написав: kingkongovets написав:vladimir07
в киеве нереализуем платный въезд в центр, а вот удорожание пользования личным авто путем задирания цен на парковки и большие штрафы - вполне
на трухановом вон хоть и с трудом, но более-менее порядок навели с движением авто - камеры+штрафы - думаю скоро мы это увидим и по всему городу
На Трухановом асфальт до спортивных баз проложить забыли. На гребные базы доехать не возможно, дорога г***о, а за асфальт, который к евро 2012 для шведов до пешеходного моста положили Виталик решил кэшуху собирать. Пойдите посмотрите на гребную базу завода Ленинская Кузня Петра Порошенко и поймёте все отношение этого ур. к развитию спорта в стране.
Какого спорта? Там же все будут скоро сносить и делать нормальную набережную как продолжение ЖК Рыбальский. Когда все построят - вы будете плакать от счастья, глядя на эту красоту.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 14:10
airmax78 написав: innamax2008 написав: kingkongovets написав:vladimir07
в киеве нереализуем платный въезд в центр, а вот удорожание пользования личным авто путем задирания цен на парковки и большие штрафы - вполне
на трухановом вон хоть и с трудом, но более-менее порядок навели с движением авто - камеры+штрафы - думаю скоро мы это увидим и по всему городу
На Трухановом асфальт до спортивных баз проложить забыли. На гребные базы доехать не возможно, дорога г***о, а за асфальт, который к евро 2012 для шведов до пешеходного моста положили Виталик решил кэшуху собирать. Пойдите посмотрите на гребную базу завода Ленинская Кузня Петра Порошенко и поймёте все отношение этого ур. к развитию спорта в стране.
Какого спорта? Там же все будут скоро сносить и делать нормальную набережную как продолжение ЖК Рыбальский. Когда все построят - вы будете плакать от счастья, глядя на эту красоту.
Там ещё есть гребные базы ( не Ленкузни), на Матвеевом заливе проводится чемпионат Украины. А в Украине последние лет 60 строят одно г., только на Грушевского исключение.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 14:11
а вот это прикольно. Одобрямс
Вскоре на столичном мосту Патона установят систему передвижных отбойников Road Zipper, которая сможет увеличивать или уменьшать количество полос движения в том или ином направлении. Соответствующее распоряжение подписал мэр Киева Виталий Кличко. Система перераспределения транспортных потоков будет состоять из самого передвижного барьера и специальной машины, которая будет менять положение секций барьера в зависимости от дорожной ситуации: более загруженная часть дороги будет расширяться, а менее загруженная, соответственно, становиться уже. Фактически это означает, что в утренние часы пик будут добавлены одна-две полосы в сторону центра, а вечером — в обратном направлении.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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Додано: Пон 21 тра, 2018 14:27
Serg-ik написав: kingkongovets написав:
не нами придуман и давно используется всем цивилизованным миром
при этом в цивилизованном мире есть хорошо налаженная работа городского транспорта...без "Богданов"
богданы можно вытеснить предложив более качественный муниципальный транспорт, с современным и комфортабельным подвижным составом - богданы это вообще по сути грузовики, изначально не предназначенные для перевозки людей - самое необходимое условие для его нормального функционирования с четким графиком - свободные от запаркованных автомобилей выделенные полосы
так шо будем надеяться, шо в конце сентября шото начнет меняться
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Пон 21 тра, 2018 14:27
Serg-ik написав:
а вот это прикольно. Одобрямс
Вскоре на столичном мосту Патона установят систему передвижных отбойников Road Zipper, которая сможет увеличивать или уменьшать количество полос движения в том или ином направлении. Соответствующее распоряжение подписал мэр Киева Виталий Кличко. Система перераспределения транспортных потоков будет состоять из самого передвижного барьера и специальной машины, которая будет менять положение секций барьера в зависимости от дорожной ситуации: более загруженная часть дороги будет расширяться, а менее загруженная, соответственно, становиться уже. Фактически это означает, что в утренние часы пик будут добавлены одна-две полосы в сторону центра, а вечером — в обратном направлении.
вы какой то архив вскрыли??? этой новости уже года 2 точно. уже давно решили что никаких передвижных отбойников на патона не будет
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