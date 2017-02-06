Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Вскоре на столичном мосту Патона установят систему передвижных отбойников Road Zipper, которая сможет увеличивать или уменьшать количество полос движения в том или ином направлении. Соответствующее распоряжение подписал мэр Киева Виталий Кличко. Система перераспределения транспортных потоков будет состоять из самого передвижного барьера и специальной машины, которая будет менять положение секций барьера в зависимости от дорожной ситуации: более загруженная часть дороги будет расширяться, а менее загруженная, соответственно, становиться уже. Фактически это означает, что в утренние часы пик будут добавлены одна-две полосы в сторону центра, а вечером — в обратном направлении.
вы какой то архив вскрыли??? этой новости уже года 2 точно. уже давно решили что никаких передвижных отбойников на патона не будет
Мені подобається. А то по мосту патона ссикотно їздити.
Коломойский определился кого он будет поддерживать на выборах. Ребята, кто проголосует за Юлю - должен понимать, что голосует за то, чтобы подарить Бене овер 5 ярдов баксов из бюджета и вернуть контроль на Укрнафтой.
kingkongovets написав:в киеве нереализуем платный въезд в центр, а вот удорожание пользования личным авто путем задирания цен на парковки и большие штрафы - вполне на трухановом вон хоть и с трудом, но более-менее порядок навели с движением авто - камеры+штрафы - думаю скоро мы это увидим и по всему городу
Т.е. учредить конские ценники за час парковки в центре и штрафы за неправильную парковку и просрочку по времени ? Вроде можно попробовать, но конфликтов не избежать плюс необходимо большое количество "жандармов" для запуска и дальнейшей работы такого механизма порядка.
а другого выхода нет, этот велосипед не нами придуман и давно используется всем цивилизованным миром
Только не забывайте про «пряник» в виде большого количества парковок, хоть и дорогих, в центре европейских городов
airmax78 написав:Коломойский определился кого он будет поддерживать на выборах. Ребята, кто проголосует за Юлю - должен понимать, что голосует за то, чтобы подарить Бене овер 5 ярдов баксов из бюджета и вернуть контроль на Укрнафтой.
А что Беня глобально сделал плохого? Он создал нормальную структуру Приват и имел по 2% от сделки , + с Укрнафтой имел от всего бензина по 3-5 процентов. Но он знал своё место и не путал свои и чужие деньги. А шоколоадному и прочим до этого далеко. Они залезли в карман всем и глубоко. Так что выбирая среди всех я за Бенито
airmax78 написав:Коломойский определился кого он будет поддерживать на выборах. Ребята, кто проголосует за Юлю - должен понимать, что голосует за то, чтобы подарить Бене овер 5 ярдов баксов из бюджета и вернуть контроль на Укрнафтой.
А что Беня глобально сделал плохого? Он создал нормальную структуру Приват и имел по 2% от сделки , + с Укрнафтой имел от всего бензина по 3-5 процентов. Но он знал своё место и не путал свои и чужие деньги. А шоколоадному и прочим до этого далеко. Они залезли в карман всем и глубоко. Так что выбирая среди всех я за Бенито
У Бени нет понятия "чужие деньги". Что в Привате, что в Укрнафте. Он жестко имел много лет государство забирая всю прибыль Укрнафты и, если бы не национализация, также жестко поимел бы всех вкладчиков Привата.
PrimusInterPares написав:Но он знал своё место и не путал свои и чужие деньги.
особенно когда миллиарды долгов по ренте накопил, поставку без оплаты на свои живопырки делал и газ добываемый схематозил. и это только одного предприятия касается. об остальном вообще молчу. голосуйте за беню, голосуйте...
Пипец, конечно. Этому народу нельзя делать ничего хорошего. Беня тупо с3.14здил деньги вкладчиков Привата. Приват просто взяли и спасли за счет бюджета (за счет каждого из нас, в т.ч. за мой счет, хотя я вообще к Привату никаким боком и мне пох было на вкладчиков Привата и их возможные проблемы). Теперь Беня - хороший, голосуй за его кандидата.
Что то я не понимаю негатива - человек построил империю , при том что его никто в 5ю точку не толкал. И по моему убеждению он доил очень гуманно. Тем более в наших беспредельных реалиях. Если бы дали такую махину в руки Яценюку и прочим реформаторам , результат был бы иной?
airmax78 написав:Пипец, конечно. Этому народу нельзя делать ничего хорошего. Беня тупо с3.14здил деньги вкладчиков Привата. Приват просто взяли и спасли за счет бюджета (за счет каждого из нас, в т.ч. за мой счет, хотя я вообще к Привату никаким боком и мне пох было на вкладчиков Привата и их возможные проблемы). Теперь Беня - хороший, голосуй за его кандидата.
Если бы вы построили такую махинуЮ, и фактически с укрнафтой у него не было тормозов , как и сприватом. Он мог делать что хотел , но делал в рамках... Я не говорю что Беня хороший. Я говорю что это не максимальное зло , которое могло быть. И выбирая между порохом с луциком которые без тормозов и бенито - я выберу бенито. Точка
PrimusInterPares написав:Что то я не понимаю негатива - человек построил империю , при том что его никто в 5ю точку не толкал. И по моему убеждению он доил очень гуманно. Тем более в наших беспредельных реалиях. Если бы дали такую махину в руки Яценюку и прочим реформаторам , результат был бы иной?