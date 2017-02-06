RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11511152115311541155>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 859
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
133
Всього голосів : 859
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:56

  Жека79 написав:
  Serg-ik написав:а вот это прикольно. Одобрямс
Вскоре на столичном мосту Патона установят систему передвижных отбойников Road Zipper, которая сможет увеличивать или уменьшать количество полос движения в том или ином направлении. Соответствующее распоряжение подписал мэр Киева Виталий Кличко. Система перераспределения транспортных потоков будет состоять из самого передвижного барьера и специальной машины, которая будет менять положение секций барьера в зависимости от дорожной ситуации: более загруженная часть дороги будет расширяться, а менее загруженная, соответственно, становиться уже. Фактически это означает, что в утренние часы пик будут добавлены одна-две полосы в сторону центра, а вечером — в обратном направлении.



вы какой то архив вскрыли??? этой новости уже года 2 точно. уже давно решили что никаких передвижных отбойников на патона не будет

Мені подобається. А то по мосту патона ссикотно їздити.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 12628
З нами з: 27.10.09
Подякував: 210 раз.
Подякували: 1646 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 15:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Коломойский определился кого он будет поддерживать на выборах. Ребята, кто проголосует за Юлю - должен понимать, что голосует за то, чтобы подарить Бене овер 5 ярдов баксов из бюджета и вернуть контроль на Укрнафтой.
airmax78
 
Повідомлень: 24508
З нами з: 25.10.12
Подякував: 657 раз.
Подякували: 2802 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 15:10

  kingkongovets написав:
  vladimir07 написав:
  kingkongovets написав:в киеве нереализуем платный въезд в центр, а вот удорожание пользования личным авто путем задирания цен на парковки и большие штрафы - вполне
на трухановом вон хоть и с трудом, но более-менее порядок навели с движением авто - камеры+штрафы - думаю скоро мы это увидим и по всему городу


Т.е. учредить конские ценники за час парковки в центре и штрафы за неправильную парковку и просрочку по времени ?
Вроде можно попробовать, но конфликтов не избежать плюс необходимо большое количество "жандармов" для запуска и дальнейшей работы такого механизма порядка.

а другого выхода нет, этот велосипед не нами придуман и давно используется всем цивилизованным миром


Только не забывайте про «пряник» в виде большого количества парковок, хоть и дорогих, в центре европейских городов
Iskander
 
Повідомлень: 384
З нами з: 26.11.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 15:14

  airmax78 написав:Коломойский определился кого он будет поддерживать на выборах. Ребята, кто проголосует за Юлю - должен понимать, что голосует за то, чтобы подарить Бене овер 5 ярдов баксов из бюджета и вернуть контроль на Укрнафтой.

А что Беня глобально сделал плохого? Он создал нормальную структуру Приват и имел по 2% от сделки , + с Укрнафтой имел от всего бензина по 3-5 процентов. Но он знал своё место и не путал свои и чужие деньги. А шоколоадному и прочим до этого далеко. Они залезли в карман всем и глубоко. Так что выбирая среди всех я за Бенито
PrimusInterPares
 
Повідомлень: 190
З нами з: 07.06.16
Подякував: 21 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 15:21

  PrimusInterPares написав:
  airmax78 написав:Коломойский определился кого он будет поддерживать на выборах. Ребята, кто проголосует за Юлю - должен понимать, что голосует за то, чтобы подарить Бене овер 5 ярдов баксов из бюджета и вернуть контроль на Укрнафтой.

А что Беня глобально сделал плохого? Он создал нормальную структуру Приват и имел по 2% от сделки , + с Укрнафтой имел от всего бензина по 3-5 процентов. Но он знал своё место и не путал свои и чужие деньги. А шоколоадному и прочим до этого далеко. Они залезли в карман всем и глубоко. Так что выбирая среди всех я за Бенито

У Бени нет понятия "чужие деньги". Что в Привате, что в Укрнафте. Он жестко имел много лет государство забирая всю прибыль Укрнафты и, если бы не национализация, также жестко поимел бы всех вкладчиков Привата.
airmax78
 
Повідомлень: 24508
З нами з: 25.10.12
Подякував: 657 раз.
Подякували: 2802 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 15:25

  PrimusInterPares написав:Но он знал своё место и не путал свои и чужие деньги.

особенно когда миллиарды долгов по ренте накопил, поставку без оплаты на свои живопырки делал и газ добываемый схематозил.
и это только одного предприятия касается.
об остальном вообще молчу.
голосуйте за беню, голосуйте...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12790
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1711 раз.
Подякували: 3428 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 15:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пипец, конечно. Этому народу нельзя делать ничего хорошего. Беня тупо с3.14здил деньги вкладчиков Привата. Приват просто взяли и спасли за счет бюджета (за счет каждого из нас, в т.ч. за мой счет, хотя я вообще к Привату никаким боком и мне пох было на вкладчиков Привата и их возможные проблемы). Теперь Беня - хороший, голосуй за его кандидата.
airmax78
 
Повідомлень: 24508
З нами з: 25.10.12
Подякував: 657 раз.
Подякували: 2802 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 15:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Что то я не понимаю негатива - человек построил империю , при том что его никто в 5ю точку не толкал. И по моему убеждению он доил очень гуманно. Тем более в наших беспредельных реалиях. Если бы дали такую махину в руки Яценюку и прочим реформаторам , результат был бы иной?
PrimusInterPares
 
Повідомлень: 190
З нами з: 07.06.16
Подякував: 21 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 15:29

  airmax78 написав:Пипец, конечно. Этому народу нельзя делать ничего хорошего. Беня тупо с3.14здил деньги вкладчиков Привата. Приват просто взяли и спасли за счет бюджета (за счет каждого из нас, в т.ч. за мой счет, хотя я вообще к Привату никаким боком и мне пох было на вкладчиков Привата и их возможные проблемы). Теперь Беня - хороший, голосуй за его кандидата.

Если бы вы построили такую махинуЮ, и фактически с укрнафтой у него не было тормозов , как и сприватом. Он мог делать что хотел , но делал в рамках... Я не говорю что Беня хороший. Я говорю что это не максимальное зло , которое могло быть. И выбирая между порохом с луциком которые без тормозов и бенито - я выберу бенито.
Точка
PrimusInterPares
 
Повідомлень: 190
З нами з: 07.06.16
Подякував: 21 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 15:30

  PrimusInterPares написав:Что то я не понимаю негатива - человек построил империю , при том что его никто в 5ю точку не толкал. И по моему убеждению он доил очень гуманно. Тем более в наших беспредельных реалиях. Если бы дали такую махину в руки Яценюку и прочим реформаторам , результат был бы иной?

Изучите материал и по-меньше смотрите канал 1+1.
airmax78
 
Повідомлень: 24508
З нами з: 25.10.12
Подякував: 657 раз.
Подякували: 2802 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11511152115311541155>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1073, 1074, 1075
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10744 1950699
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 тра, 2018 06:58
rjkz
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
104 83787
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 16:51
vladimir07
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 23464
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.