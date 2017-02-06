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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 тра, 2018 15:32
airmax78 написав: PrimusInterPares написав:
Что то я не понимаю негатива - человек построил империю , при том что его никто в 5ю точку не толкал. И по моему убеждению он доил очень гуманно. Тем более в наших беспредельных реалиях. Если бы дали такую махину в руки Яценюку и прочим реформаторам , результат был бы иной?
Изучите материал и по-меньше смотрите канал 1+1.
У меня нет телевизора ... Так что максимум на Ютубе могу смотреть. Хорошо что мы живём в демократической стране и каждый может иметь своё мнение...
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Додано: Пон 21 тра, 2018 15:34
PrimusInterPares написав: airmax78 написав:
Пипец, конечно. Этому народу нельзя делать ничего хорошего. Беня тупо с3.14здил деньги вкладчиков Привата. Приват просто взяли и спасли за счет бюджета (за счет каждого из нас, в т.ч. за мой счет, хотя я вообще к Привату никаким боком и мне пох было на вкладчиков Привата и их возможные проблемы). Теперь Беня - хороший, голосуй за его кандидата.
Если бы вы построили такую махинуЮ, и фактически с укрнафтой у него не было тормозов , как и сприватом. Он мог делать что хотел , но делал в рамках... Я не говорю что Беня хороший. Я говорю что это не максимальное зло , которое могло быть. И выбирая между порохом с луциком которые без тормозов и бенито - я выберу бенито.
Точка
На самом деле Беня - самый беспредельный из украинских олигархов. Точка.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 15:35
PrimusInterPares написав:
Так что максимум на Ютубе могу смотреть.
airmax78 написав: PrimusInterPares написав:
Что то я не понимаю негатива - человек построил империю , при том что его никто в 5ю точку не толкал. И по моему убеждению он доил очень гуманно. Тем более в наших беспредельных реалиях. Если бы дали такую махину в руки Яценюку и прочим реформаторам , результат был бы иной?
Изучите материал и по-меньше смотрите канал 1+1.
Хорошо что мы живём в демократической стране и каждый может иметь своё мнение...
Дубинского...
Демократия и свое мнение - это хорошо. Но только когда свое мнение основывается на каком-то минимальном анализе.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 15:41
airmax78 написав:
Демократия и свое мнение - это хорошо. Но только когда свое мнение основывается на каком-то минимальном анализе.
Оно и основывается на анализе и жизненном опыте ( пусть и минимальном)
Лично для меня это человек который сделал себя сам.
Он создал структуру приват , что бы про неё не говорили - но это был продвитой банк, с натренированным составом, с грамотной организацией , клиентоориентированностью и сеткой. С нормальными тарифами и скоростью операций. Аналогично с заправками бениными - у него всегда была цена ниже рынка. Бенина философия как я её вижу - я забираю сливки с растущего рынка. Т.е. я дал инструменты - приват и топливо -крутитесь и я глобально возьму своё. А Петя не снимает сливки - он потрошит полностью.
Это моё мнение и я не претендую на истину в последней инстанции - чего и Вам желаю. Вы иногда пишите здравые вещи, но нельзя быть експертом во всём.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 15:42
airmax78 написав:
Коломойский определился кого он будет поддерживать на выборах. Ребята, кто проголосует за Юлю - должен понимать, что голосует за то, чтобы подарить Бене овер 5 ярдов баксов из бюджета и вернуть контроль на Укрнафтой.
плохая ставка, не сыграет
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Пон 21 тра, 2018 15:43
PrimusInterPares написав: airmax78 написав:
Пипец, конечно. Этому народу нельзя делать ничего хорошего. Беня тупо с3.14здил деньги вкладчиков Привата. Приват просто взяли и спасли за счет бюджета (за счет каждого из нас, в т.ч. за мой счет, хотя я вообще к Привату никаким боком и мне пох было на вкладчиков Привата и их возможные проблемы). Теперь Беня - хороший, голосуй за его кандидата.
Если бы вы построили такую махинуЮ, и фактически с укрнафтой у него не было тормозов , как и сприватом. Он мог делать что хотел , но делал в рамках... Я не говорю что Беня хороший. Я говорю что это не максимальное зло , которое могло быть. И выбирая между порохом с луциком которые без тормозов и бенито - я выберу бенито.
Точка
никаких рамок у Бени не было и нет, такого беспредельщика сложно найти
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Додано: Пон 21 тра, 2018 15:43
Первый написав: kingkongovets написав:vladimir07
в киеве нереализуем платный въезд в центр, а вот удорожание пользования личным авто путем задирания цен на парковки и большие штрафы - вполне
на трухановом вон хоть и с трудом, но более-менее порядок навели с движением авто - камеры+штрафы - думаю скоро мы это увидим и по всему городу
Все можливо реалізувати. Зараз під час кубку будуть тренуватися - чув що будуть вулиці по яким можна буде їздити лише при наявності паспорту з реєстрацією.
Я за платний в'їзд в центр
ага, я тоже, но давайте все же оставаться реалистами - до этого пока слишком далеко)
вокруг олимпийского на пару кварталов во все стороны оцепят, ну может чуть больше, и это на пару дней всего
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 15:45
PrimusInterPares написав:
Он создал структуру приват , что бы про неё не говорили - но это был продвитой банк, с натренированным составом, с грамотной организацией , клиентоориентированностью и сеткой. С нормальными тарифами и скоростью операций.
и с 5млрд корпоративным долгом на свои структуры-пустышки. а так да, приложение приват24 удобное, сам пользуюсь
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Додано: Пон 21 тра, 2018 15:47
trololo написав: PrimusInterPares написав:
Он создал структуру приват , что бы про неё не говорили - но это был продвитой банк, с натренированным составом, с грамотной организацией , клиентоориентированностью и сеткой. С нормальными тарифами и скоростью операций.
и с 5млрд корпоративным долгом на свои структуры-пустышки. а так да, приложение приват24 удобное, сам пользуюсь
Когда 20 лет строишь свою структуру , а потом кто то пытаеться её отобрать... По моему мнению он эти кредиты выдавал как подстраховку - заберёте банк - верну пустышку. Я бы сделал точно также, если бы не хуже. 20 лет труда дорого стоит , по крайней мере для меня.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 15:53
PrimusInterPares написав:
Аналогично с заправками бениными - у него всегда была цена ниже рынка. Бенина философия как я её вижу - я забираю сливки с растущего рынка.
Цена ниже рынка за счёт уклонения от уплаты налогов. Все платят, а он-нет. Мне, как потребителю, хорошо. А конкуренты и государство говорят, что он не прав. Кого слушать?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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