Додано: Пон 21 тра, 2018 15:43

Первый написав: kingkongovets написав: vladimir07



в киеве нереализуем платный въезд в центр, а вот удорожание пользования личным авто путем задирания цен на парковки и большие штрафы - вполне

на трухановом вон хоть и с трудом, но более-менее порядок навели с движением авто - камеры+штрафы - думаю скоро мы это увидим и по всему городу в киеве нереализуем платный въезд в центр, а вот удорожание пользования личным авто путем задирания цен на парковки и большие штрафы - вполнена трухановом вон хоть и с трудом, но более-менее порядок навели с движением авто - камеры+штрафы - думаю скоро мы это увидим и по всему городу



Все можливо реалізувати. Зараз під час кубку будуть тренуватися - чув що будуть вулиці по яким можна буде їздити лише при наявності паспорту з реєстрацією.

Я за платний в'їзд в центр Все можливо реалізувати. Зараз під час кубку будуть тренуватися - чув що будуть вулиці по яким можна буде їздити лише при наявності паспорту з реєстрацією.Я за платний в'їзд в центр



ага, я тоже, но давайте все же оставаться реалистами - до этого пока слишком далеко)

вокруг олимпийского на пару кварталов во все стороны оцепят, ну может чуть больше, и это на пару дней всего ага, я тоже, но давайте все же оставаться реалистами - до этого пока слишком далеко)вокруг олимпийского на пару кварталов во все стороны оцепят, ну может чуть больше, и это на пару дней всего

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.