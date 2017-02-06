Додано: Пон 21 тра, 2018 15:41

airmax78 написав: Демократия и свое мнение - это хорошо. Но только когда свое мнение основывается на каком-то минимальном анализе. Демократия и свое мнение - это хорошо. Но только когда свое мнение основывается на каком-то минимальном анализе.

Оно и основывается на анализе и жизненном опыте ( пусть и минимальном)Лично для меня это человек который сделал себя сам.Он создал структуру приват , что бы про неё не говорили - но это был продвитой банк, с натренированным составом, с грамотной организацией , клиентоориентированностью и сеткой. С нормальными тарифами и скоростью операций. Аналогично с заправками бениными - у него всегда была цена ниже рынка. Бенина философия как я её вижу - я забираю сливки с растущего рынка. Т.е. я дал инструменты - приват и топливо -крутитесь и я глобально возьму своё. А Петя не снимает сливки - он потрошит полностью.Это моё мнение и я не претендую на истину в последней инстанции - чего и Вам желаю. Вы иногда пишите здравые вещи, но нельзя быть експертом во всём.