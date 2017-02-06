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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1153115411551156>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 859
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
133
Всього голосів : 859
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 15:53

  PrimusInterPares написав:
  airmax78 написав:Демократия и свое мнение - это хорошо. Но только когда свое мнение основывается на каком-то минимальном анализе.

Оно и основывается на анализе и жизненном опыте ( пусть и минимальном)
Лично для меня это человек который сделал себя сам.
Он создал структуру приват , что бы про неё не говорили - но это был продвитой банк, с натренированным составом, с грамотной организацией , клиентоориентированностью и сеткой. С нормальными тарифами и скоростью операций. Аналогично с заправками бениными - у него всегда была цена ниже рынка. Бенина философия как я её вижу - я забираю сливки с растущего рынка. Т.е. я дал инструменты - приват и топливо -крутитесь и я глобально возьму своё. А Петя не снимает сливки - он потрошит полностью.
Это моё мнение и я не претендую на истину в последней инстанции - чего и Вам желаю. Вы иногда пишите здравые вещи, но нельзя быть експертом во всём.

Приватом занимался Боголюбов, Беня сидел на нефтебизнесе
По поводу кто создал Приват - это долгая история, начиная еще с Тигипко
И одно дело - рассуждать кто что создал, и где чем поживился, другое - явная цель отжать повторно много-много лярдов, которые отжал уже ранее и которые в итоге заплатили мы все
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 15:58

  Serg-ik написав:
  PrimusInterPares написав:Аналогично с заправками бениными - у него всегда была цена ниже рынка. Бенина философия как я её вижу - я забираю сливки с растущего рынка.

Цена ниже рынка за счёт уклонения от уплаты налогов. Все платят, а он-нет. Мне, как потребителю, хорошо. А конкуренты и государство говорят, что он не прав. Кого слушать?

Он не просто не платил налоги. Он брал у государства нефть по себестоимости, которая далека от рыночной цены. Перерабатывал на государственном-же НПЗ и продавал уже в своей сети нефтепродукты... по рыночной цене -1 грн. на литре. Все последние 20 лет его основным бизнесом был совсем не Приват, а именно нефтянка.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 21 тра, 2018 16:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 15:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Украине повезло, что в силу структуры бизнеса, Бене был невыгоден распад Украины. Настолько, что он бросив все примчался из Женевы лично рулить Днепропетровской областью. Если кто думает, что он Украину спасал из идейных соображений - тот сильно ошибается. Он бизнес свой спасал. И как только бОльшей угрозой для его бизнеса (построенном на паразитировании на гос активах и гос ресурсах) стало государство в лице Пети - он тут же ушел в "оппозицию".
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:04

  PrimusInterPares написав:Когда 20 лет строишь свою структуру , а потом кто то пытаеться её отобрать... По моему мнению он эти кредиты выдавал как подстраховку - заберёте банк - верну пустышку. Я бы сделал точно также, если бы не хуже. 20 лет труда дорого стоит , по крайней мере для меня.


если бы этих кредитов не было - никто бы банк не забрал. это было требование западных кредиторов, причем вполне логичное. приват стал too big to fail. плюс беня пытался использовать банк и его вкладчиков, как заложников в политической игре. за что и поплатился. но, как вы сами поняли, деньги он успел оттуда незаконным путем вывести задолго до всех движений.
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trololo
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:06

  trololo написав:
  PrimusInterPares написав:Когда 20 лет строишь свою структуру , а потом кто то пытаеться её отобрать... По моему мнению он эти кредиты выдавал как подстраховку - заберёте банк - верну пустышку. Я бы сделал точно также, если бы не хуже. 20 лет труда дорого стоит , по крайней мере для меня.


если бы этих кредитов не было - никто бы банк не забрал. это было требование западных кредиторов, причем вполне логичное. приват стал too big to fail. плюс беня пытался использовать банк и его вкладчиков, как заложников в политической игре. за что и поплатился. но, как вы сами поняли, деньги он успел оттуда незаконным путем вывести задолго до всех движений.

Положа руку на сердце , вы бы действовали не так? Если с 2011 года витала в воздухе идея отжать у бени и нефть и банк.
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:11

[quote="4369997:PrimusInterPares"
Положа руку на сердце , вы бы действовали не так? Если с 2011 года витала в воздухе идея отжать у бени и нефть и банк.[/quote]

в укрнефти он был миноритарием, который незаконно рулил вместо государства, обворовывал бюджет. чтобы защитить стыренное в укрнефти, он пытался использовать вкладчиков привата в виде заложников. но что-то пошло не так :) не жалко его ни капли, беспринципный бандит и рейдер, посчитавший себя выше, чем он был на самом деле.
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trololo
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:13

  PrimusInterPares написав:Когда 20 лет строишь свою структуру , а потом кто то пытаеться её отобрать... По моему мнению он эти кредиты выдавал как подстраховку - заберёте банк - верну пустышку. Я бы сделал точно также, если бы не хуже. 20 лет труда дорого стоит , по крайней мере для меня.

Да никакая это не подстраховка была. Это бизнес-модель такая: пылесосить чужие деньги и использовать их в своем бизнесе. При чем она имеет право на жизнь: пожалуйста, размещай на рынке акции и облигации своих компаний - привлекай деньги напрямую. Но зачем? Это ж придется иметь дело не с бабушками и дедушками, и за эти деньги нужно будет отвечать. А тут такая шара: взял и потратил деньги ты, а отвечать - государству.
Кстати, в 2007 году в разгар истерии с покупкой украинских банков за 6 и более капиталов, приватовцы говорили, что меньше чем за 10 ярдов Приват не продадут. В 2016м, когда украинские банки имели отрицательную стоимость, он, в итоге втюхал Приват государству за 5 ярдов (всего в 2 раза дешевле чем на пике). И еще имеет наглость рассказывать, что у него там что-то отжали. Наглая рыжая морда.
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:15

airmax78

я не копал глубоко, но что-то мне подсказывает, что 40% укрнефти он получил за копье, не вложив в развитие ни доллара. а сколько историй есть, когда люди, привлекшие инвестиции в бизнес у приват груп, в конечном итоге оказывались жестоко отжаты оттуда.
Востаннє редагувалось trololo в Пон 21 тра, 2018 16:17, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:. И еще имеет наглость рассказывать, что у него там что-то отжали. Наглая рыжая морда.

Так он не против был не отдавать государству свой банк. И как то он и депозиты отдавал , и не было проблем с выплатами никаких. Это ж была не его инициатива
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:18

  airmax78 написав:
  PrimusInterPares написав:Когда 20 лет строишь свою структуру , а потом кто то пытаеться её отобрать... По моему мнению он эти кредиты выдавал как подстраховку - заберёте банк - верну пустышку. Я бы сделал точно также, если бы не хуже. 20 лет труда дорого стоит , по крайней мере для меня.

Да никакая это не подстраховка была. Это бизнес-модель такая: пылесосить чужие деньги и использовать их в своем бизнесе. При чем она имеет право на жизнь: пожалуйста, размещай на рынке акции и облигации своих компаний - привлекай деньги напрямую. Но зачем? Это ж придется иметь дело не с бабушками и дедушками, и за эти деньги нужно будет отвечать. А тут такая шара: взял и потратил деньги ты, а отвечать - государству.
Кстати, в 2007 году в разгар истерии с покупкой украинских банков за 6 и более капиталов, приватовцы говорили, что меньше чем за 10 ярдов Приват не продадут. В 2016м, когда украинские банки имели отрицательную стоимость, он, в итоге втюхал Приват государству за 5 ярдов (всего в 2 раза дешевле чем на пике). И еще имеет наглость рассказывать, что у него там что-то отжали. Наглая рыжая морда.

Обычный договорнячок.
Петя сделал вид, что заплатить 5 млрд долл за Приват - это перемога.
Беня сделал вид, что его обидели.
Обоим хорошо, пострадали только плательщики налогов, но кому до них какое дело...
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