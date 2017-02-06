Додано: Пон 21 тра, 2018 16:13

PrimusInterPares написав: Когда 20 лет строишь свою структуру , а потом кто то пытаеться её отобрать... По моему мнению он эти кредиты выдавал как подстраховку - заберёте банк - верну пустышку. Я бы сделал точно также, если бы не хуже. 20 лет труда дорого стоит , по крайней мере для меня. Когда 20 лет строишь свою структуру , а потом кто то пытаеться её отобрать... По моему мнению он эти кредиты выдавал как подстраховку - заберёте банк - верну пустышку. Я бы сделал точно также, если бы не хуже. 20 лет труда дорого стоит , по крайней мере для меня.

Да никакая это не подстраховка была. Это бизнес-модель такая: пылесосить чужие деньги и использовать их в своем бизнесе. При чем она имеет право на жизнь: пожалуйста, размещай на рынке акции и облигации своих компаний - привлекай деньги напрямую. Но зачем? Это ж придется иметь дело не с бабушками и дедушками, и за эти деньги нужно будет отвечать. А тут такая шара: взял и потратил деньги ты, а отвечать - государству.Кстати, в 2007 году в разгар истерии с покупкой украинских банков за 6 и более капиталов, приватовцы говорили, что меньше чем за 10 ярдов Приват не продадут. В 2016м, когда украинские банки имели отрицательную стоимость, он, в итоге втюхал Приват государству за 5 ярдов (всего в 2 раза дешевле чем на пике). И еще имеет наглость рассказывать, что у него там что-то отжали. Наглая рыжая морда.