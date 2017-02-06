Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Демократия и свое мнение - это хорошо. Но только когда свое мнение основывается на каком-то минимальном анализе.
Оно и основывается на анализе и жизненном опыте ( пусть и минимальном) Лично для меня это человек который сделал себя сам. Он создал структуру приват , что бы про неё не говорили - но это был продвитой банк, с натренированным составом, с грамотной организацией , клиентоориентированностью и сеткой. С нормальными тарифами и скоростью операций. Аналогично с заправками бениными - у него всегда была цена ниже рынка. Бенина философия как я её вижу - я забираю сливки с растущего рынка. Т.е. я дал инструменты - приват и топливо -крутитесь и я глобально возьму своё. А Петя не снимает сливки - он потрошит полностью. Это моё мнение и я не претендую на истину в последней инстанции - чего и Вам желаю. Вы иногда пишите здравые вещи, но нельзя быть експертом во всём.
Приватом занимался Боголюбов, Беня сидел на нефтебизнесе По поводу кто создал Приват - это долгая история, начиная еще с Тигипко И одно дело - рассуждать кто что создал, и где чем поживился, другое - явная цель отжать повторно много-много лярдов, которые отжал уже ранее и которые в итоге заплатили мы все
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
PrimusInterPares написав:Аналогично с заправками бениными - у него всегда была цена ниже рынка. Бенина философия как я её вижу - я забираю сливки с растущего рынка.
Цена ниже рынка за счёт уклонения от уплаты налогов. Все платят, а он-нет. Мне, как потребителю, хорошо. А конкуренты и государство говорят, что он не прав. Кого слушать?
Он не просто не платил налоги. Он брал у государства нефть по себестоимости, которая далека от рыночной цены. Перерабатывал на государственном-же НПЗ и продавал уже в своей сети нефтепродукты... по рыночной цене -1 грн. на литре. Все последние 20 лет его основным бизнесом был совсем не Приват, а именно нефтянка.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 21 тра, 2018 16:01, всього редагувалось 1 раз.
Украине повезло, что в силу структуры бизнеса, Бене был невыгоден распад Украины. Настолько, что он бросив все примчался из Женевы лично рулить Днепропетровской областью. Если кто думает, что он Украину спасал из идейных соображений - тот сильно ошибается. Он бизнес свой спасал. И как только бОльшей угрозой для его бизнеса (построенном на паразитировании на гос активах и гос ресурсах) стало государство в лице Пети - он тут же ушел в "оппозицию".
PrimusInterPares написав:Когда 20 лет строишь свою структуру , а потом кто то пытаеться её отобрать... По моему мнению он эти кредиты выдавал как подстраховку - заберёте банк - верну пустышку. Я бы сделал точно также, если бы не хуже. 20 лет труда дорого стоит , по крайней мере для меня.
если бы этих кредитов не было - никто бы банк не забрал. это было требование западных кредиторов, причем вполне логичное. приват стал too big to fail. плюс беня пытался использовать банк и его вкладчиков, как заложников в политической игре. за что и поплатился. но, как вы сами поняли, деньги он успел оттуда незаконным путем вывести задолго до всех движений.
PrimusInterPares написав:Когда 20 лет строишь свою структуру , а потом кто то пытаеться её отобрать... По моему мнению он эти кредиты выдавал как подстраховку - заберёте банк - верну пустышку. Я бы сделал точно также, если бы не хуже. 20 лет труда дорого стоит , по крайней мере для меня.
если бы этих кредитов не было - никто бы банк не забрал. это было требование западных кредиторов, причем вполне логичное. приват стал too big to fail. плюс беня пытался использовать банк и его вкладчиков, как заложников в политической игре. за что и поплатился. но, как вы сами поняли, деньги он успел оттуда незаконным путем вывести задолго до всех движений.
Положа руку на сердце , вы бы действовали не так? Если с 2011 года витала в воздухе идея отжать у бени и нефть и банк.
[quote="4369997:PrimusInterPares" Положа руку на сердце , вы бы действовали не так? Если с 2011 года витала в воздухе идея отжать у бени и нефть и банк.[/quote]
в укрнефти он был миноритарием, который незаконно рулил вместо государства, обворовывал бюджет. чтобы защитить стыренное в укрнефти, он пытался использовать вкладчиков привата в виде заложников. но что-то пошло не так не жалко его ни капли, беспринципный бандит и рейдер, посчитавший себя выше, чем он был на самом деле.
PrimusInterPares написав:Когда 20 лет строишь свою структуру , а потом кто то пытаеться её отобрать... По моему мнению он эти кредиты выдавал как подстраховку - заберёте банк - верну пустышку. Я бы сделал точно также, если бы не хуже. 20 лет труда дорого стоит , по крайней мере для меня.
Да никакая это не подстраховка была. Это бизнес-модель такая: пылесосить чужие деньги и использовать их в своем бизнесе. При чем она имеет право на жизнь: пожалуйста, размещай на рынке акции и облигации своих компаний - привлекай деньги напрямую. Но зачем? Это ж придется иметь дело не с бабушками и дедушками, и за эти деньги нужно будет отвечать. А тут такая шара: взял и потратил деньги ты, а отвечать - государству. Кстати, в 2007 году в разгар истерии с покупкой украинских банков за 6 и более капиталов, приватовцы говорили, что меньше чем за 10 ярдов Приват не продадут. В 2016м, когда украинские банки имели отрицательную стоимость, он, в итоге втюхал Приват государству за 5 ярдов (всего в 2 раза дешевле чем на пике). И еще имеет наглость рассказывать, что у него там что-то отжали. Наглая рыжая морда.
я не копал глубоко, но что-то мне подсказывает, что 40% укрнефти он получил за копье, не вложив в развитие ни доллара. а сколько историй есть, когда люди, привлекшие инвестиции в бизнес у приват груп, в конечном итоге оказывались жестоко отжаты оттуда.
Востаннє редагувалось trololo в Пон 21 тра, 2018 16:17, всього редагувалось 1 раз.
PrimusInterPares написав:Когда 20 лет строишь свою структуру , а потом кто то пытаеться её отобрать... По моему мнению он эти кредиты выдавал как подстраховку - заберёте банк - верну пустышку. Я бы сделал точно также, если бы не хуже. 20 лет труда дорого стоит , по крайней мере для меня.
Да никакая это не подстраховка была. Это бизнес-модель такая: пылесосить чужие деньги и использовать их в своем бизнесе. При чем она имеет право на жизнь: пожалуйста, размещай на рынке акции и облигации своих компаний - привлекай деньги напрямую. Но зачем? Это ж придется иметь дело не с бабушками и дедушками, и за эти деньги нужно будет отвечать. А тут такая шара: взял и потратил деньги ты, а отвечать - государству. Кстати, в 2007 году в разгар истерии с покупкой украинских банков за 6 и более капиталов, приватовцы говорили, что меньше чем за 10 ярдов Приват не продадут. В 2016м, когда украинские банки имели отрицательную стоимость, он, в итоге втюхал Приват государству за 5 ярдов (всего в 2 раза дешевле чем на пике). И еще имеет наглость рассказывать, что у него там что-то отжали. Наглая рыжая морда.
Обычный договорнячок. Петя сделал вид, что заплатить 5 млрд долл за Приват - это перемога. Беня сделал вид, что его обидели. Обоим хорошо, пострадали только плательщики налогов, но кому до них какое дело...