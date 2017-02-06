Он ни в один свой бизнес своих собственных денег не вкладывал. Это такая жизненная философия. Ну и тот факт, что большую часть жизни чел проводил в Женеве (фактически в Украине он уже давно не жил - только работал наездами) тоже о многом говорит.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 16:18
Он ни в один свой бизнес своих собственных денег не вкладывал. Это такая жизненная философия. Ну и тот факт, что большую часть жизни чел проводил в Женеве (фактически в Украине он уже давно не жил - только работал наездами) тоже о многом говорит.
Додано: Пон 21 тра, 2018 16:20
приват забрали за 1 грн, 5 ярдов - это деньги вкладчиков, а не оплата с бюджета.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Пон 21 тра, 2018 16:22
Это деньги вкладчиков(рефинанс), которые были выведены Бениными компаниями после 2013-го.
Взял чутка больше, чем договаривались с Петей изначально - из-за этого весь сыр-бор с судами
Востаннє редагувалось antey1969 в Пон 21 тра, 2018 16:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 21 тра, 2018 16:23
Вы вообще не в теме, что происходило с банком весь 2015-2016й год. Что происходило с депозитами крупных вкладчиков, с большими остатками на счетах не связанных с Приватом компаний. С корсчетом Привата, в конце концов, на котором в некоторые дни уже ночевал голый Василий.
Падение Привата было делом нескольких недель, возможно пары месяцев.
Додано: Пон 21 тра, 2018 16:40
Ваша ненависть к Привату известна тут годами,в чём дело?
Хотели выгодно пастись на лужайке,но комсомольцы указали на дубовую дверь?
Если уж зашла такая пьянка,а что были случаи,когда кроме олигархов или их протеже нам давали выбирать президентов? Мог кто-то прорваться не из узкого круга приближённых лиц?
ЮВТ самодостаточная фигура,но надо ещё баблища,всё правильно Максикам растолковать,так что посмотрим на первого президента женщину,хуже чем конфетный недокороль НЕ БУДЕТ!
По теме,прочитал форумы некоторых строек(ЖК Ридне Мисто на борщаге,Нью йорк в Ирпене,дом от ЖИ\Толоки на Отрадном),везде жёсткая остановка и люди волнуются,а достроят ли,такими нулевыми темпами лет 5 ждать минимум! Отака х малята,цены под 18-20 000 за метр,сдача не понятно когда,уже и монстры строительного рынка начинают пускать бульбы даже по таким серьёзным ценам
Додано: Пон 21 тра, 2018 16:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 21 тра, 2018 16:52
lel
КТО ...ЭТО....НАПИСАЛ....
подумал я и посмотрел....Виталий Шапран. Совсем не Благовест...и не Захар...
правду что ли говорит? А как же Минрегионстрой? А как же Лига . нет год назад про 10500 грн со взятками?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Пон 21 тра, 2018 16:55
Так где и каких строителей непонятно. Мазанка без фундамента - так вполне, даже дорого наверно
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 21 тра, 2018 17:22
Додано: Пон 21 тра, 2018 17:25
Я наблюдал многоуровневые подземные парковки в историческом центре одного европейского города, в котором власти работают на благо горожан. И попытался представить такое в центре Киева/Львова/Днепра. Понял, что фантазия у меня очень слабая. Разговоры про то, что "если бы мы год назад начали реконструкцию Шулявского моста, то уже заканчивали бы..." и огромный болт горожанам прямо из окон КМДА по поводу нормального и открытого конкурса проектов намекают на то, что не совсем все шоколадно даже в розовоокулярном Киеве.
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