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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1153115411551156

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 859
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
133
Всього голосів : 859
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:18

  trololo написав:airmax78

я не копал глубоко, но что-то мне подсказывает, что 40% укрнефти он получил за копье, не вложив в развитие ни доллара.

Он ни в один свой бизнес своих собственных денег не вкладывал. Это такая жизненная философия. Ну и тот факт, что большую часть жизни чел проводил в Женеве (фактически в Украине он уже давно не жил - только работал наездами) тоже о многом говорит.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:20

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:
  PrimusInterPares написав:Когда 20 лет строишь свою структуру , а потом кто то пытаеться её отобрать... По моему мнению он эти кредиты выдавал как подстраховку - заберёте банк - верну пустышку. Я бы сделал точно также, если бы не хуже. 20 лет труда дорого стоит , по крайней мере для меня.

Да никакая это не подстраховка была. Это бизнес-модель такая: пылесосить чужие деньги и использовать их в своем бизнесе. При чем она имеет право на жизнь: пожалуйста, размещай на рынке акции и облигации своих компаний - привлекай деньги напрямую. Но зачем? Это ж придется иметь дело не с бабушками и дедушками, и за эти деньги нужно будет отвечать. А тут такая шара: взял и потратил деньги ты, а отвечать - государству.
Кстати, в 2007 году в разгар истерии с покупкой украинских банков за 6 и более капиталов, приватовцы говорили, что меньше чем за 10 ярдов Приват не продадут. В 2016м, когда украинские банки имели отрицательную стоимость, он, в итоге втюхал Приват государству за 5 ярдов (всего в 2 раза дешевле чем на пике). И еще имеет наглость рассказывать, что у него там что-то отжали. Наглая рыжая морда.

Обычный договорнячок.
Петя сделал вид, что заплатить 5 млрд долл за Приват - это перемога.
Беня сделал вид, что его обидели.
Обоим хорошо, пострадали только плательщики налогов, но кому до них какое дело...


приват забрали за 1 грн, 5 ярдов - это деньги вкладчиков, а не оплата с бюджета.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:22

  trololo написав:
приват забрали за 1 грн, 5 ярдов - это деньги вкладчиков, а не оплата с бюджета.

Это деньги вкладчиков(рефинанс), которые были выведены Бениными компаниями после 2013-го.
Взял чутка больше, чем договаривались с Петей изначально - из-за этого весь сыр-бор с судами
Востаннє редагувалось antey1969 в Пон 21 тра, 2018 16:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:23

  PrimusInterPares написав:
  airmax78 написав:. И еще имеет наглость рассказывать, что у него там что-то отжали. Наглая рыжая морда.

Так он не против был не отдавать государству свой банк. И как то он и депозиты отдавал , и не было проблем с выплатами никаких. Это ж была не его инициатива

Вы вообще не в теме, что происходило с банком весь 2015-2016й год. Что происходило с депозитами крупных вкладчиков, с большими остатками на счетах не связанных с Приватом компаний. С корсчетом Привата, в конце концов, на котором в некоторые дни уже ночевал голый Василий.
Падение Привата было делом нескольких недель, возможно пары месяцев.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:40

  airmax78 написав:Падение Привата было делом нескольких недель, возможно пары месяцев.


Ваша ненависть к Привату известна тут годами,в чём дело?
Хотели выгодно пастись на лужайке,но комсомольцы указали на дубовую дверь? :lol:
Если уж зашла такая пьянка,а что были случаи,когда кроме олигархов или их протеже нам давали выбирать президентов? Мог кто-то прорваться не из узкого круга приближённых лиц?
ЮВТ самодостаточная фигура,но надо ещё баблища,всё правильно Максикам растолковать,так что посмотрим на первого президента женщину,хуже чем конфетный недокороль НЕ БУДЕТ!
По теме,прочитал форумы некоторых строек(ЖК Ридне Мисто на борщаге,Нью йорк в Ирпене,дом от ЖИ\Толоки на Отрадном),везде жёсткая остановка и люди волнуются,а достроят ли,такими нулевыми темпами лет 5 ждать минимум! Отака х малята,цены под 18-20 000 за метр,сдача не понятно когда,уже и монстры строительного рынка начинают пускать бульбы даже по таким серьёзным ценам :shock:
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.capital.ua/ru/publication/1 ... -2018-godu
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:52

lel
КТО ...ЭТО....НАПИСАЛ....
По словам строителей, себестоимость квадратного метра под Киевом сейчас упала до 100-200 долларов за квадратный метр, а в Киеве – не превышает 250 долларов.

подумал я и посмотрел....Виталий Шапран. Совсем не Благовест...и не Захар...
правду что ли говорит? А как же Минрегионстрой? А как же Лига . нет год назад про 10500 грн со взятками?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:55

  Serg-ik написав:lel
КТО ...ЭТО....НАПИСАЛ....
По словам строителей, себестоимость квадратного метра под Киевом сейчас упала до 100-200 долларов за квадратный метр, а в Киеве – не превышает 250 долларов.

подумал я и посмотрел....Виталий Шапран. Совсем не Благовест...и не Захар...
правду что ли говорит? А как же Минрегионстрой? А как же Лига . нет год назад про 10500 грн со взятками?

Так где и каких строителей непонятно. Мазанка без фундамента - так вполне, даже дорого наверно
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 17:22

  trololo написав:приват забрали за 1 грн, 5 ярдов - это деньги вкладчиков, а не оплата с бюджета.

ты ошибся примерно в 170 млрд раз.
именно за столько забрали приват.
а деньги вкладчиков исчезли ранее в "неизвестном" направлении.
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 17:25

  Iskander написав:
Только не забывайте про «пряник» в виде большого количества парковок, хоть и дорогих, в центре европейских городов


Я наблюдал многоуровневые подземные парковки в историческом центре одного европейского города, в котором власти работают на благо горожан. И попытался представить такое в центре Киева/Львова/Днепра. Понял, что фантазия у меня очень слабая. Разговоры про то, что "если бы мы год назад начали реконструкцию Шулявского моста, то уже заканчивали бы..." и огромный болт горожанам прямо из окон КМДА по поводу нормального и открытого конкурса проектов намекают на то, что не совсем все шоколадно даже в розовоокулярном Киеве.
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