Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Iskander написав: Только не забывайте про «пряник» в виде большого количества парковок, хоть и дорогих, в центре европейских городов
Я наблюдал многоуровневые подземные парковки в историческом центре одного европейского города, в котором власти работают на благо горожан. И попытался представить такое в центре Киева/Львова/Днепра. Понял, что фантазия у меня очень слабая. Разговоры про то, что "если бы мы год назад начали реконструкцию Шулявского моста, то уже заканчивали бы..." и огромный болт горожанам прямо из окон КМДА по поводу нормального и открытого конкурса проектов намекают на то, что не совсем все шоколадно даже в розовоокулярном Киеве.
А що не так з конкурсом? Тільки не з прессконференцій зацікавлених осіб.
барабашов написав:И сколько та прелесть в рейхе тянет - 400-500к€? Или еще поболе?
Сколько прелесть в рейхе стоит никто не знает, так как хозяин вообще отказывается говорить на тему продажи. Исходные данные - переделанный трехэтажный старый особняк. Каждый этаж 140 квадратов, на каждом арендаторы, каждый этаж условно приносит по 1000 ойро до налогов. И этотзажопье Берлинской области.
Вложиться можно только в фонду. В банки, подкреплённые передовой экономикой мира не спешит даже Хомякоид, а спешит в чабанчики за арендой