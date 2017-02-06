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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1154115511561157

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 859
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
133
Всього голосів : 859
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 17:57

  hume написав:Пересмотреть доходность столицы мордора. Где то замкадные ибеня
продажа, практически сотка, с ремонтом будет сотка
https://kotelniki.cian.ru/sale/flat/170069537/
аренда там же 30000
https://kotelniki.cian.ru/rent/flat/184150368/

200 аренд где то за москвой без предъявы на эксклюзивность, ближе к центру 350-450 аернд будет обычным делом.

ПС
Знакомые арендуют в маленьком городке под Берлином 140 квадратов - 1000 евро без ничего, даже без кухни. Хозяин продавать отказвается)))

И сколько та прелесть в рейхе тянет - 400-500к€? Или еще поболе?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 18:02

  striped написав:
  Iskander написав:
Только не забывайте про «пряник» в виде большого количества парковок, хоть и дорогих, в центре европейских городов


Я наблюдал многоуровневые подземные парковки в историческом центре одного европейского города, в котором власти работают на благо горожан. И попытался представить такое в центре Киева/Львова/Днепра. Понял, что фантазия у меня очень слабая. Разговоры про то, что "если бы мы год назад начали реконструкцию Шулявского моста, то уже заканчивали бы..." и огромный болт горожанам прямо из окон КМДА по поводу нормального и открытого конкурса проектов намекают на то, что не совсем все шоколадно даже в розовоокулярном Киеве.


А що не так з конкурсом? Тільки не з прессконференцій зацікавлених осіб.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 18:17

  барабашов написав:И сколько та прелесть в рейхе тянет - 400-500к€? Или еще поболе?

Сколько прелесть в рейхе стоит никто не знает, так как хозяин вообще отказывается говорить на тему продажи. Исходные данные - переделанный трехэтажный старый особняк. Каждый этаж 140 квадратов, на каждом арендаторы, каждый этаж условно приносит по 1000 ойро до налогов. И этотзажопье Берлинской области.

Вложиться можно только в фонду. В банки, подкреплённые передовой экономикой мира не спешит даже Хомякоид, а спешит в чабанчики за арендой
hume
 
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