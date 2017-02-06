Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Iskander написав: Только не забывайте про «пряник» в виде большого количества парковок, хоть и дорогих, в центре европейских городов
Я наблюдал многоуровневые подземные парковки в историческом центре одного европейского города, в котором власти работают на благо горожан. И попытался представить такое в центре Киева/Львова/Днепра. Понял, что фантазия у меня очень слабая. Разговоры про то, что "если бы мы год назад начали реконструкцию Шулявского моста, то уже заканчивали бы..." и огромный болт горожанам прямо из окон КМДА по поводу нормального и открытого конкурса проектов намекают на то, что не совсем все шоколадно даже в розовоокулярном Киеве.
А що не так з конкурсом? Тільки не з прессконференцій зацікавлених осіб.
барабашов написав:И сколько та прелесть в рейхе тянет - 400-500к€? Или еще поболе?
Сколько прелесть в рейхе стоит никто не знает, так как хозяин вообще отказывается говорить на тему продажи. Исходные данные - переделанный трехэтажный старый особняк. Каждый этаж 140 квадратов, на каждом арендаторы, каждый этаж условно приносит по 1000 ойро до налогов. И этотзажопье Берлинской области.
Вложиться можно только в фонду. В банки, подкреплённые передовой экономикой мира не спешит даже Хомякоид, а спешит в чабанчики за арендой
Бигору на заметку Зы: инфо в рублях, делите на 60 и получите примерную з/п в долларах.
#job Итак, я всё ещё жив и легитимен. Просто решил немного отдохнуть. Продолжаем наше общение!
Друзья, вот и вторая часть поста про зарплаты. Расскажу про остальные позиции. Опять же, моя информация скорее всего неточная, так как получена от старших коллег. Но понимание можно составить.
Итак, BA|A|AC — это основная боевая единица фирмы. Обычно, чтобы сразу стать бизнес-аналитиком, нужно иметь от года опыта работы. Либо можно вырасти внутри компании за полгода-год (или уйти, лол). Чистая месячная зарплата в рублях без учета бонусов и прочих плюшек — 160-210 тысяч в зависимости от компании.
После года-двух (зависит от компании и качества твоей работы) переходишь на ступень SBA|SA|SAC, делаешь то же самое, но платят уже 200-270 тысяч. Снаружи на эту позицию можно попасть, имея три-четыре года опыта работы и показав себя особенно хорошо на интервью. Обычно на этой позиции сидят год-два.
Следующая позиция A|C|C. На этой роли, консультант считается универсальным солдатом. Это матерый человек, выживавший несколько лет в тройке и имеющий MBA (хотя сейчас это иногда становится опциональным). Из-за того, что человек с MBA становится конкурентоспособен на глобальном уровне, зарплата тоже растёт значительно Тут уже платят 600-700 тысяч в месяц.
В целом, зеленый щегол из университета через пять лет безупречной службы (ну, если тенденция с МВА продолжится) может получать 600к в месяц. Не предел, но для предсказуемой работы по найму совсем неплохо.
Tribeca написав:Немного о зарплатах в Московии, в консалтинге.
Бигору на заметку Зы: инфо в рублях, делите на 60 и получите примерную з/п в долларах.
#job Итак, я всё ещё жив и легитимен. Просто решил немного отдохнуть. Продолжаем наше общение!
Друзья, вот и вторая часть поста про зарплаты. Расскажу про остальные позиции. Опять же, моя информация скорее всего неточная, так как получена от старших коллег. Но понимание можно составить.
Итак, BA|A|AC — это основная боевая единица фирмы. Обычно, чтобы сразу стать бизнес-аналитиком, нужно иметь от года опыта работы. Либо можно вырасти внутри компании за полгода-год (или уйти, лол). Чистая месячная зарплата в рублях без учета бонусов и прочих плюшек — 160-210 тысяч в зависимости от компании.
После года-двух (зависит от компании и качества твоей работы) переходишь на ступень SBA|SA|SAC, делаешь то же самое, но платят уже 200-270 тысяч. Снаружи на эту позицию можно попасть, имея три-четыре года опыта работы и показав себя особенно хорошо на интервью. Обычно на этой позиции сидят год-два.
Следующая позиция A|C|C. На этой роли, консультант считается универсальным солдатом. Это матерый человек, выживавший несколько лет в тройке и имеющий MBA (хотя сейчас это иногда становится опциональным). Из-за того, что человек с MBA становится конкурентоспособен на глобальном уровне, зарплата тоже растёт значительно Тут уже платят 600-700 тысяч в месяц.
В целом, зеленый щегол из университета через пять лет безупречной службы (ну, если тенденция с МВА продолжится) может получать 600к в месяц. Не предел, но для предсказуемой работы по найму совсем неплохо.
Это элита консалтинга - инвестмент бенкинг. И это при работе в топ3 этих фирм - автор указывает что это тройка (аналогия биг4 в аудите). Сколько таких людей даже в МСК?.. Туда далеко не так просто попасть.
Также автор немного лукавит на счет "предсказуемой" работы: 1) там люди могут в периоды сделок сидеть до 4-5 утра и в 8-9 уже должны появиться в офисе; 2) про "выживший" автор как раз намекает..по опыту мало кто выдерживает более 2-4 лет активной работы.
ЗП похожи на реальные, но там также еще есть годовые бонусы (если сделки состоялись) в размере 50%-200% годовой ЗП
Востаннє редагувалось kbadoo в Пон 21 тра, 2018 20:32, всього редагувалось 1 раз.
Сегодня подслушал разговор двух заробитчан. "Я вернулся. Дома чувствуешь себя человеком. Да и жена под боком - домашние борщи. Зарабатываю почти столько же, как и там 45-50 тысяч рублей".
Может быть это единичный пример, но при выросших зарплатах и что тут ты гражданин своей страны, а не тварь дрожащая, свое или дешевое съемное жилье, недорогой жизни, семья рядом, для некоторых людей появляется смысл возвращаться.