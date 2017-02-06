Додано: Пон 21 тра, 2018 20:20

Немного о зарплатах в Московии, в консалтинге.Бигору на заметкуЗы: инфо в рублях, делите на 60 и получите примерную з/п в долларах.#jobИтак, я всё ещё жив и легитимен. Просто решил немного отдохнуть.Продолжаем наше общение!Друзья, вот и вторая часть поста про зарплаты. Расскажу про остальные позиции. Опять же, моя информация скорее всего неточная, так как получена от старших коллег. Но понимание можно составить.Итак, BA|A|AC — это основная боевая единица фирмы. Обычно, чтобы сразу стать бизнес-аналитиком, нужно иметь от года опыта работы. Либо можно вырасти внутри компании за полгода-год (или уйти, лол). Чистая месячная зарплата в рублях без учета бонусов и прочих плюшек — 160-210 тысяч в зависимости от компании.После года-двух (зависит от компании и качества твоей работы) переходишь на ступень SBA|SA|SAC, делаешь то же самое, но платят уже 200-270 тысяч. Снаружи на эту позицию можно попасть, имея три-четыре года опыта работы и показав себя особенно хорошо на интервью. Обычно на этой позиции сидят год-два.Следующая позиция A|C|C. На этой роли, консультант считается универсальным солдатом. Это матерый человек, выживавший несколько лет в тройке и имеющий MBA (хотя сейчас это иногда становится опциональным). Из-за того, что человек с MBA становится конкурентоспособен на глобальном уровне, зарплата тоже растёт значительноТут уже платят 600-700 тысяч в месяц.В целом, зеленый щегол из университета через пять лет безупречной службы (ну, если тенденция с МВА продолжится) может получать 600к в месяц. Не предел, но для предсказуемой работы по найму совсем неплохо.