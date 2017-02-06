RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1155115611571158>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 859
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
133
Всього голосів : 859
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 18:17

  барабашов написав:И сколько та прелесть в рейхе тянет - 400-500к€? Или еще поболе?

Сколько прелесть в рейхе стоит никто не знает, так как хозяин вообще отказывается говорить на тему продажи. Исходные данные - переделанный трехэтажный старый особняк. Каждый этаж 140 квадратов, на каждом арендаторы, каждый этаж условно приносит по 1000 ойро до налогов. И этотзажопье Берлинской области.

Вложиться можно только в фонду. В банки, подкреплённые передовой экономикой мира не спешит даже Хомякоид, а спешит в чабанчики за арендой
hume
 
Повідомлень: 4421
З нами з: 27.12.12
Подякував: 332 раз.
Подякували: 550 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 20:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

«сначала постройте парковки!» (с)
фк1
Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3600
З нами з: 05.06.16
Подякував: 192 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 20:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Немного о зарплатах в Московии, в консалтинге.

Бигору на заметку :)
Зы: инфо в рублях, делите на 60 и получите примерную з/п в долларах.

#job
Итак, я всё ещё жив и легитимен. Просто решил немного отдохнуть.
Продолжаем наше общение!

Друзья, вот и вторая часть поста про зарплаты. Расскажу про остальные позиции. Опять же, моя информация скорее всего неточная, так как получена от старших коллег. Но понимание можно составить.

Итак, BA|A|AC — это основная боевая единица фирмы. Обычно, чтобы сразу стать бизнес-аналитиком, нужно иметь от года опыта работы. Либо можно вырасти внутри компании за полгода-год (или уйти, лол). Чистая месячная зарплата в рублях без учета бонусов и прочих плюшек — 160-210 тысяч в зависимости от компании.

После года-двух (зависит от компании и качества твоей работы) переходишь на ступень SBA|SA|SAC, делаешь то же самое, но платят уже 200-270 тысяч. Снаружи на эту позицию можно попасть, имея три-четыре года опыта работы и показав себя особенно хорошо на интервью. Обычно на этой позиции сидят год-два.

Следующая позиция A|C|C. На этой роли, консультант считается универсальным солдатом. Это матерый человек, выживавший несколько лет в тройке и имеющий MBA (хотя сейчас это иногда становится опциональным). Из-за того, что человек с MBA становится конкурентоспособен на глобальном уровне, зарплата тоже растёт значительно ;) Тут уже платят 600-700 тысяч в месяц.

В целом, зеленый щегол из университета через пять лет безупречной службы (ну, если тенденция с МВА продолжится) может получать 600к в месяц. Не предел, но для предсказуемой работы по найму совсем неплохо.
Tribeca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3214
З нами з: 07.01.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 642 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 20:22

  kingkongovets написав:«сначала постройте парковки!» (с)
фк1
Зображення

Зачем паркинг, если МОНА на газоне :mrgreen:
Причем, покупать не обязательно, предлагают и в аренду.
Но шара, наше все.
Б.ы.д.л.о.д.я.т.л.ы
reus
 
Повідомлень: 3300
З нами з: 21.03.12
Подякував: 213 раз.
Подякували: 815 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 20:28

  Tribeca написав:Немного о зарплатах в Московии, в консалтинге.

Бигору на заметку :)
Зы: инфо в рублях, делите на 60 и получите примерную з/п в долларах.

#job
Итак, я всё ещё жив и легитимен. Просто решил немного отдохнуть.
Продолжаем наше общение!

Друзья, вот и вторая часть поста про зарплаты. Расскажу про остальные позиции. Опять же, моя информация скорее всего неточная, так как получена от старших коллег. Но понимание можно составить.

Итак, BA|A|AC — это основная боевая единица фирмы. Обычно, чтобы сразу стать бизнес-аналитиком, нужно иметь от года опыта работы. Либо можно вырасти внутри компании за полгода-год (или уйти, лол). Чистая месячная зарплата в рублях без учета бонусов и прочих плюшек — 160-210 тысяч в зависимости от компании.

После года-двух (зависит от компании и качества твоей работы) переходишь на ступень SBA|SA|SAC, делаешь то же самое, но платят уже 200-270 тысяч. Снаружи на эту позицию можно попасть, имея три-четыре года опыта работы и показав себя особенно хорошо на интервью. Обычно на этой позиции сидят год-два.

Следующая позиция A|C|C. На этой роли, консультант считается универсальным солдатом. Это матерый человек, выживавший несколько лет в тройке и имеющий MBA (хотя сейчас это иногда становится опциональным). Из-за того, что человек с MBA становится конкурентоспособен на глобальном уровне, зарплата тоже растёт значительно ;) Тут уже платят 600-700 тысяч в месяц.

В целом, зеленый щегол из университета через пять лет безупречной службы (ну, если тенденция с МВА продолжится) может получать 600к в месяц. Не предел, но для предсказуемой работы по найму совсем неплохо.


Это элита консалтинга - инвестмент бенкинг. И это при работе в топ3 этих фирм - автор указывает что это тройка (аналогия биг4 в аудите). Сколько таких людей даже в МСК?.. Туда далеко не так просто попасть.

Также автор немного лукавит на счет "предсказуемой" работы: 1) там люди могут в периоды сделок сидеть до 4-5 утра и в 8-9 уже должны появиться в офисе; 2) про "выживший" автор как раз намекает..по опыту мало кто выдерживает более 2-4 лет активной работы.

ЗП похожи на реальные, но там также еще есть годовые бонусы (если сделки состоялись) в размере 50%-200% годовой ЗП
Востаннє редагувалось kbadoo в Пон 21 тра, 2018 20:32, всього редагувалось 1 раз.
kbadoo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12
З нами з: 07.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 20:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сегодня подслушал разговор двух заробитчан.
"Я вернулся. Дома чувствуешь себя человеком. Да и жена под боком - домашние борщи. Зарабатываю почти столько же, как и там 45-50 тысяч рублей (курс 0,42)".

Может быть это единичный пример, но при выросших зарплатах и что тут ты гражданин своей страны, а не тварь дрожащая, свое или дешевое съемное жилье, недорогой жизни, семья рядом, для некоторых людей появляется смысл возвращаться.
Vlad442
 
Повідомлень: 4231
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 572 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 21:07

  Tribeca написав:
  Эгоист написав:
  Vlad442 написав:Сегодня подслушал разговор двух заробитчан.
"Я вернулся. Дома чувствуешь себя человеком. Да и жена под боком - домашние борщи. Зарабатываю почти столько же, как и там 45-50 тысяч рублей (курс 0,42)".

Может быть это единичный пример, но при выросших зарплатах и что тут ты гражданин своей страны, а не тварь дрожащая

Как только он дойдет до местной налоговой, прокуратуры, сильрады или военкомата, всё сразу же вернется на свои места. :mrgreen:



Та достаточно переходить дорогу на том перекрестке, который пересекает укуренная мажорка-дочь прокурора на БМВ на скорости 200км, или вечерком на темной дорожке встретить Пашинского с наградным пистолетом.

Кстати, интересна реакция К-ца: он почему то асоциирует себя с Пашинским в разборках "феодал vs холоп", но мы то знаем что К-ц не входит в феодальную элиту.

Поэтому нужно моделировать ситуацию "К-ц vs бухой Пашинский" или "К-ц vs бухой Лозинский", или любой другой крупный феодал, любящий по пьяни поставить чернь на место.

Там, куда вы так агитируете переезжать, шансы попасть по каток каких-то зверей гораздо выше, потому что категорий неприкосновенных зверей гораздо больше.
airmax78
 
Повідомлень: 24512
З нами з: 25.10.12
Подякував: 657 раз.
Подякували: 2804 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 21:13

  airmax78 написав:Пипец, конечно. Этому народу нельзя делать ничего хорошего. Беня тупо с3.14здил деньги вкладчиков Привата. Приват просто взяли и спасли за счет бюджета (за счет каждого из нас, в т.ч. за мой счет, хотя я вообще к Привату никаким боком и мне пох было на вкладчиков Привата и их возможные проблемы). Теперь Беня - хороший, голосуй за его кандидата.

РеЛе регулярно тупо имеет каждого украинца через платежки и всех оптом через субсидии.
с кем он сйчас дружит? что он лично создал кроме от слова "украл"? но тем не менее нынешняя власть егод любит... с чего бы это?
за чей счет этот банкет?

зы: и кстати Я не считаю Беню хорошим ежели чё 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 9557
З нами з: 05.06.13
Подякував: 412 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 21:24

  airmax78 написав:Украине повезло, что в силу структуры бизнеса, Бене был невыгоден распад Украины. Настолько, что он бросив все примчался из Женевы лично рулить Днепропетровской областью. Если кто думает, что он Украину спасал из идейных соображений - тот сильно ошибается. Он бизнес свой спасал. И как только бОльшей угрозой для его бизнеса (построенном на паразитировании на гос активах и гос ресурсах) стало государство в лице Пети - он тут же ушел в "оппозицию".

в "опппоблок"?
реали?
ИМХО при всей спорной личности Бени он все таки "наш С... сын" :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 9557
З нами з: 05.06.13
Подякував: 412 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 21:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

в продолжение сегодняшнего разговора об общественном транспорте:

Киеврада намерена реформировать систему общественного транспорта
В частности, предлагается убрать с улиц города маршрутки и обновить парк автобусов, троллейбусов и трамваев

https://bigkiev.com.ua/content/kievrada ... transporta
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3600
З нами з: 05.06.16
Подякував: 192 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1155115611571158>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72 і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1073, 1074, 1075
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10746 1950999
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 тра, 2018 21:44
rjkz
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
104 83795
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 16:51
vladimir07
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 23470
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (56338)
21.05.2018 23:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.