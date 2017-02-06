Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:И сколько та прелесть в рейхе тянет - 400-500к€? Или еще поболе?
Сколько прелесть в рейхе стоит никто не знает, так как хозяин вообще отказывается говорить на тему продажи. Исходные данные - переделанный трехэтажный старый особняк. Каждый этаж 140 квадратов, на каждом арендаторы, каждый этаж условно приносит по 1000 ойро до налогов. И этотзажопье Берлинской области.
Вложиться можно только в фонду. В банки, подкреплённые передовой экономикой мира не спешит даже Хомякоид, а спешит в чабанчики за арендой
Бигору на заметку Зы: инфо в рублях, делите на 60 и получите примерную з/п в долларах.
#job Итак, я всё ещё жив и легитимен. Просто решил немного отдохнуть. Продолжаем наше общение!
Друзья, вот и вторая часть поста про зарплаты. Расскажу про остальные позиции. Опять же, моя информация скорее всего неточная, так как получена от старших коллег. Но понимание можно составить.
Итак, BA|A|AC — это основная боевая единица фирмы. Обычно, чтобы сразу стать бизнес-аналитиком, нужно иметь от года опыта работы. Либо можно вырасти внутри компании за полгода-год (или уйти, лол). Чистая месячная зарплата в рублях без учета бонусов и прочих плюшек — 160-210 тысяч в зависимости от компании.
После года-двух (зависит от компании и качества твоей работы) переходишь на ступень SBA|SA|SAC, делаешь то же самое, но платят уже 200-270 тысяч. Снаружи на эту позицию можно попасть, имея три-четыре года опыта работы и показав себя особенно хорошо на интервью. Обычно на этой позиции сидят год-два.
Следующая позиция A|C|C. На этой роли, консультант считается универсальным солдатом. Это матерый человек, выживавший несколько лет в тройке и имеющий MBA (хотя сейчас это иногда становится опциональным). Из-за того, что человек с MBA становится конкурентоспособен на глобальном уровне, зарплата тоже растёт значительно Тут уже платят 600-700 тысяч в месяц.
В целом, зеленый щегол из университета через пять лет безупречной службы (ну, если тенденция с МВА продолжится) может получать 600к в месяц. Не предел, но для предсказуемой работы по найму совсем неплохо.
Tribeca написав:Немного о зарплатах в Московии, в консалтинге.
Бигору на заметку Зы: инфо в рублях, делите на 60 и получите примерную з/п в долларах.
#job Итак, я всё ещё жив и легитимен. Просто решил немного отдохнуть. Продолжаем наше общение!
Друзья, вот и вторая часть поста про зарплаты. Расскажу про остальные позиции. Опять же, моя информация скорее всего неточная, так как получена от старших коллег. Но понимание можно составить.
Итак, BA|A|AC — это основная боевая единица фирмы. Обычно, чтобы сразу стать бизнес-аналитиком, нужно иметь от года опыта работы. Либо можно вырасти внутри компании за полгода-год (или уйти, лол). Чистая месячная зарплата в рублях без учета бонусов и прочих плюшек — 160-210 тысяч в зависимости от компании.
После года-двух (зависит от компании и качества твоей работы) переходишь на ступень SBA|SA|SAC, делаешь то же самое, но платят уже 200-270 тысяч. Снаружи на эту позицию можно попасть, имея три-четыре года опыта работы и показав себя особенно хорошо на интервью. Обычно на этой позиции сидят год-два.
Следующая позиция A|C|C. На этой роли, консультант считается универсальным солдатом. Это матерый человек, выживавший несколько лет в тройке и имеющий MBA (хотя сейчас это иногда становится опциональным). Из-за того, что человек с MBA становится конкурентоспособен на глобальном уровне, зарплата тоже растёт значительно Тут уже платят 600-700 тысяч в месяц.
В целом, зеленый щегол из университета через пять лет безупречной службы (ну, если тенденция с МВА продолжится) может получать 600к в месяц. Не предел, но для предсказуемой работы по найму совсем неплохо.
Это элита консалтинга - инвестмент бенкинг. И это при работе в топ3 этих фирм - автор указывает что это тройка (аналогия биг4 в аудите). Сколько таких людей даже в МСК?.. Туда далеко не так просто попасть.
Также автор немного лукавит на счет "предсказуемой" работы: 1) там люди могут в периоды сделок сидеть до 4-5 утра и в 8-9 уже должны появиться в офисе; 2) про "выживший" автор как раз намекает..по опыту мало кто выдерживает более 2-4 лет активной работы.
ЗП похожи на реальные, но там также еще есть годовые бонусы (если сделки состоялись) в размере 50%-200% годовой ЗП
Востаннє редагувалось kbadoo в Пон 21 тра, 2018 20:32, всього редагувалось 1 раз.
Сегодня подслушал разговор двух заробитчан. "Я вернулся. Дома чувствуешь себя человеком. Да и жена под боком - домашние борщи. Зарабатываю почти столько же, как и там 45-50 тысяч рублей (курс 0,42)".
Может быть это единичный пример, но при выросших зарплатах и что тут ты гражданин своей страны, а не тварь дрожащая, свое или дешевое съемное жилье, недорогой жизни, семья рядом, для некоторых людей появляется смысл возвращаться.
Vlad442 написав:Сегодня подслушал разговор двух заробитчан. "Я вернулся. Дома чувствуешь себя человеком. Да и жена под боком - домашние борщи. Зарабатываю почти столько же, как и там 45-50 тысяч рублей (курс 0,42)".
Может быть это единичный пример, но при выросших зарплатах и что тут ты гражданин своей страны, а не тварь дрожащая
Как только он дойдет до местной налоговой, прокуратуры, сильрады или военкомата, всё сразу же вернется на свои места.
Та достаточно переходить дорогу на том перекрестке, который пересекает укуренная мажорка-дочь прокурора на БМВ на скорости 200км, или вечерком на темной дорожке встретить Пашинского с наградным пистолетом.
Кстати, интересна реакция К-ца: он почему то асоциирует себя с Пашинским в разборках "феодал vs холоп", но мы то знаем что К-ц не входит в феодальную элиту.
Поэтому нужно моделировать ситуацию "К-ц vs бухой Пашинский" или "К-ц vs бухой Лозинский", или любой другой крупный феодал, любящий по пьяни поставить чернь на место.
Там, куда вы так агитируете переезжать, шансы попасть по каток каких-то зверей гораздо выше, потому что категорий неприкосновенных зверей гораздо больше.
airmax78 написав:Пипец, конечно. Этому народу нельзя делать ничего хорошего. Беня тупо с3.14здил деньги вкладчиков Привата. Приват просто взяли и спасли за счет бюджета (за счет каждого из нас, в т.ч. за мой счет, хотя я вообще к Привату никаким боком и мне пох было на вкладчиков Привата и их возможные проблемы). Теперь Беня - хороший, голосуй за его кандидата.
РеЛе регулярно тупо имеет каждого украинца через платежки и всех оптом через субсидии. с кем он сйчас дружит? что он лично создал кроме от слова "украл"? но тем не менее нынешняя власть егод любит... с чего бы это? за чей счет этот банкет?
зы: и кстати Я не считаю Беню хорошим ежели чё
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
airmax78 написав:Украине повезло, что в силу структуры бизнеса, Бене был невыгоден распад Украины. Настолько, что он бросив все примчался из Женевы лично рулить Днепропетровской областью. Если кто думает, что он Украину спасал из идейных соображений - тот сильно ошибается. Он бизнес свой спасал. И как только бОльшей угрозой для его бизнеса (построенном на паразитировании на гос активах и гос ресурсах) стало государство в лице Пети - он тут же ушел в "оппозицию".
в "опппоблок"? реали? ИМХО при всей спорной личности Бени он все таки "наш С... сын"
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский