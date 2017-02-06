Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:И сколько та прелесть в рейхе тянет - 400-500к€? Или еще поболе?
Сколько прелесть в рейхе стоит никто не знает, так как хозяин вообще отказывается говорить на тему продажи. Исходные данные - переделанный трехэтажный старый особняк. Каждый этаж 140 квадратов, на каждом арендаторы, каждый этаж условно приносит по 1000 ойро до налогов. И этотзажопье Берлинской области.
Вложиться можно только в фонду. В банки, подкреплённые передовой экономикой мира не спешит даже Хомякоид, а спешит в чабанчики за арендой
Бигору на заметку Зы: инфо в рублях, делите на 60 и получите примерную з/п в долларах.
#job Итак, я всё ещё жив и легитимен. Просто решил немного отдохнуть. Продолжаем наше общение!
Друзья, вот и вторая часть поста про зарплаты. Расскажу про остальные позиции. Опять же, моя информация скорее всего неточная, так как получена от старших коллег. Но понимание можно составить.
Итак, BA|A|AC — это основная боевая единица фирмы. Обычно, чтобы сразу стать бизнес-аналитиком, нужно иметь от года опыта работы. Либо можно вырасти внутри компании за полгода-год (или уйти, лол). Чистая месячная зарплата в рублях без учета бонусов и прочих плюшек — 160-210 тысяч в зависимости от компании.
После года-двух (зависит от компании и качества твоей работы) переходишь на ступень SBA|SA|SAC, делаешь то же самое, но платят уже 200-270 тысяч. Снаружи на эту позицию можно попасть, имея три-четыре года опыта работы и показав себя особенно хорошо на интервью. Обычно на этой позиции сидят год-два.
Следующая позиция A|C|C. На этой роли, консультант считается универсальным солдатом. Это матерый человек, выживавший несколько лет в тройке и имеющий MBA (хотя сейчас это иногда становится опциональным). Из-за того, что человек с MBA становится конкурентоспособен на глобальном уровне, зарплата тоже растёт значительно Тут уже платят 600-700 тысяч в месяц.
В целом, зеленый щегол из университета через пять лет безупречной службы (ну, если тенденция с МВА продолжится) может получать 600к в месяц. Не предел, но для предсказуемой работы по найму совсем неплохо.
Сегодня подслушал разговор двух заробитчан. "Я вернулся. Дома чувствуешь себя человеком. Да и жена под боком - домашние борщи. Зарабатываю почти столько же, как и там 45-50 тысяч рублей (курс 0,42)".
Может быть это единичный пример, но при выросших зарплатах и что тут ты гражданин своей страны, а не тварь дрожащая, свое или дешевое съемное жилье, недорогой жизни, семья рядом, для некоторых людей появляется смысл возвращаться.
airmax78 написав:Украине повезло, что в силу структуры бизнеса, Бене был невыгоден распад Украины. Настолько, что он бросив все примчался из Женевы лично рулить Днепропетровской областью. Если кто думает, что он Украину спасал из идейных соображений - тот сильно ошибается. Он бизнес свой спасал. И как только бОльшей угрозой для его бизнеса (построенном на паразитировании на гос активах и гос ресурсах) стало государство в лице Пети - он тут же ушел в "оппозицию".
в "опппоблок"? реали? ИМХО при всей спорной личности Бени он все таки "наш С... сын"
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airmax78 написав:В Москве реально чище, благоустроеннее, застройка гораздо круче, остекленных балконов и кондеров на фасадах в центре уже не увидишь. Тут надо отдать Собянину должное: террором и деньгами город в порядок привел. Попробуй в центре припаркуйся в 3м ряду. А курбанбайрамовцы в униформе на спецтехнике вычухивают тротуары и обочины.
Ага, значит все тут трепают языком, а сами в Масквабаде бывают таки
Что касается жилья там - да, дорого, но видимо доходы позволяют им покупать.
Не забываем про рублевую ипотеку под 9% на 20-25 лет и материнский капитал (1 млн руб или 16000$) за второго и последующего детей, которые можно потратить только на жилье и/или учебу детей.
Считай 3 ребенка родил - тебе государство под 40куе подарило. Борются с демографической ямой. Уну, ты слышал? Надо было там детей оформлять ))
По поводу лендлордизма в Москве - дает около 7% годовых, в удачных случаях 8%.
В Киеве от 10 до 12%, выгоднее, и порог входа ниже существенно.
Киев - мекка лендлордов!
В Дейчланде тоже самое, на каждого ребенка дают по 12 тыс. евро которые можна потратить только на покупку жилья. Через 10 лет долг списывается.
PrimusInterPares написав:У меня нет телевизора .... Хорошо что мы живём в демократической стране и каждый может иметь своё мнение...
и даже высказывать его, если оно правильное
если вдруг заснул демократический модератор.
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