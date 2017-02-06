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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1155115611571158

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 859
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
133
Всього голосів : 859
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 22:55

  UA написав:К вопросу о зарплатах.
Расценки на качественную укладку плитки, в долларах, превзошли 2013 год.
И мастера утверждают, что к ним очередь.
Просто украинское экономическое чудо. Очень резвый рост ЗП в востребованных сферах.


Пересдал свою прелесть в Чабанах за 6500 грн.
Раньше было 6000. Съемщик безаговорочно согласился.
Средняя цена на такие квартиры в Чабанах около 7000.
Вот и думаю, какая цена будет в сезон в сентябре ?
8000 - 9000 ?

Люди сошли с ума.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 22:59

Хомякоид не будет, имхо
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 23:20

  Хомякоид написав:
  Tribeca написав:
  airmax78 написав:В Москве реально чище, благоустроеннее, застройка гораздо круче, остекленных балконов и кондеров на фасадах в центре уже не увидишь. Тут надо отдать Собянину должное: террором и деньгами город в порядок привел. Попробуй в центре припаркуйся в 3м ряду. А курбанбайрамовцы в униформе на спецтехнике вычухивают тротуары и обочины.



Ага, значит все тут трепают языком, а сами в Масквабаде бывают таки ;)

Что касается жилья там - да, дорого, но видимо доходы позволяют им покупать.

Не забываем про рублевую ипотеку под 9% на 20-25 лет и материнский капитал (1 млн руб или 16000$) за второго и последующего детей, которые можно потратить только на жилье и/или учебу детей.

Считай 3 ребенка родил - тебе государство под 40куе подарило. Борются с демографической ямой. Уну, ты слышал? Надо было там детей оформлять ))

По поводу лендлордизма в Москве - дает около 7% годовых, в удачных случаях 8%.

В Киеве от 10 до 12%, выгоднее, и порог входа ниже существенно.

Киев - мекка лендлордов!


В Дейчланде тоже самое, на каждого ребенка дают по 12 тыс. евро которые можна потратить только на покупку жилья. Через 10 лет долг списывается.

Прямо всем. Гражданам(раз) и в каком поколении(два) живущим в рейхе?
Евреи въехавшие на социал в конце перестройки освоили эти 15тыс.у.е?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 23:27

  барабашов написав:

Ага, значит все тут трепают языком, а сами в Масквабаде бывают таки ;)

Что касается жилья там - да, дорого, но видимо доходы позволяют им покупать.

Не забываем про рублевую ипотеку под 9% на 20-25 лет и материнский капитал (1 млн руб или 16000$) за второго и последующего детей, которые можно потратить только на жилье и/или учебу детей.

Считай 3 ребенка родил - тебе государство под 40куе подарило. Борются с демографической ямой. Уну, ты слышал? Надо было там детей оформлять ))

По поводу лендлордизма в Москве - дает около 7% годовых, в удачных случаях 8%.

В Киеве от 10 до 12%, выгоднее, и порог входа ниже существенно.

Киев - мекка лендлордов!


В Дейчланде тоже самое, на каждого ребенка дают по 12 тыс. евро которые можна потратить только на покупку жилья. Через 10 лет долг списывается.[/quote]
Прямо всем. Гражданам(раз) и в каком поколении(два) живущим в рейхе?
Евреи въехавшие на социал в конце перестройки освоили эти 15тыс.у.е?[/quote]

Есть студенты с Украины получившие немецкий паспорт, приехали еще в начале нулевых.
Не слышал что-бы их ущемляли по сравнении с немецкими коренными.
Так что уверен касается всех обладателей немецкого аусвайса.
Всім надобраніч :D
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 23:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не знаю чего пишут что стройки стопорнулись. Оранж сити апрель-май строят очень быстро. Наверное потому что все квартиры продают в рассрочку и нес скидки при 100% оплате.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 23:47

  Чукча2 написав:
  Serg-ik написав:Если по обмену

Точно не знаю...там это длилось примерно пол года.
Приехали немцы, отобрали 6 ребят и дали зелёный свет.
Это типа как практика у них, с возможностью остаться работать официально.
Он планировал изначально вернуться в Украину, но...у кожного свой шлях широкий.

Кормить там гарно будут(эт я про стипендию)? На Гелик 30ти летний по окончанию хватит?
Кстати - а шо это за "прораб" после технаря, ни звания, ни мозгов, не факт что сам стену ровно положит из силиката?
барабашов
 
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