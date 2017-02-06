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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 тра, 2018 22:55
UA написав:
К вопросу о зарплатах.
Расценки на качественную укладку плитки, в долларах, превзошли 2013 год.
И мастера утверждают, что к ним очередь.
Просто украинское экономическое чудо. Очень резвый рост ЗП в востребованных сферах.
Пересдал свою прелесть в Чабанах за 6500 грн.
Раньше было 6000. Съемщик безаговорочно согласился.
Средняя цена на такие квартиры в Чабанах около 7000.
Вот и думаю, какая цена будет в сезон в сентябре ?
8000 - 9000 ?
Люди сошли с ума.
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Хомякоид
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Додано: Пон 21 тра, 2018 22:59
Хомякоид не будет, имхо
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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antonivs3
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Додано: Пон 21 тра, 2018 23:20
Хомякоид написав: Tribeca написав: airmax78 написав:
В Москве реально чище, благоустроеннее, застройка гораздо круче, остекленных балконов и кондеров на фасадах в центре уже не увидишь. Тут надо отдать Собянину должное: террором и деньгами город в порядок привел. Попробуй в центре припаркуйся в 3м ряду. А курбанбайрамовцы в униформе на спецтехнике вычухивают тротуары и обочины.
Ага, значит все тут трепают языком, а сами в Масквабаде бывают таки
Что касается жилья там - да, дорого, но видимо доходы позволяют им покупать.
Не забываем про рублевую ипотеку под 9% на 20-25 лет и материнский капитал (1 млн руб или 16000$) за второго и последующего детей, которые можно потратить только на жилье и/или учебу детей.
Считай 3 ребенка родил - тебе государство под 40куе подарило. Борются с демографической ямой. Уну, ты слышал? Надо было там детей оформлять ))
По поводу лендлордизма в Москве - дает около 7% годовых, в удачных случаях 8%.
В Киеве от 10 до 12%, выгоднее, и порог входа ниже существенно.
Киев - мекка лендлордов!
В Дейчланде тоже самое, на каждого ребенка дают по 12 тыс. евро которые можна потратить только на покупку жилья. Через 10 лет долг списывается.
Прямо всем. Гражданам(раз) и в каком поколении(два) живущим в рейхе?
Евреи въехавшие на социал в конце перестройки освоили эти 15тыс.у.е?
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барабашов
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Додано: Пон 21 тра, 2018 23:27
барабашов написав:
Ага, значит все тут трепают языком, а сами в Масквабаде бывают таки
Что касается жилья там - да, дорого, но видимо доходы позволяют им покупать.
Не забываем про рублевую ипотеку под 9% на 20-25 лет и материнский капитал (1 млн руб или 16000$) за второго и последующего детей, которые можно потратить только на жилье и/или учебу детей.
Считай 3 ребенка родил - тебе государство под 40куе подарило. Борются с демографической ямой. Уну, ты слышал? Надо было там детей оформлять ))
По поводу лендлордизма в Москве - дает около 7% годовых, в удачных случаях 8%.
В Киеве от 10 до 12%, выгоднее, и порог входа ниже существенно.
Киев - мекка лендлордов!
В Дейчланде тоже самое, на каждого ребенка дают по 12 тыс. евро которые можна потратить только на покупку жилья. Через 10 лет долг списывается.[/quote]
Прямо всем. Гражданам(раз) и в каком поколении(два) живущим в рейхе?
Евреи въехавшие на социал в конце перестройки освоили эти 15тыс.у.е?[/quote]
Есть студенты с Украины получившие немецкий паспорт, приехали еще в начале нулевых.
Не слышал что-бы их ущемляли по сравнении с немецкими коренными.
Так что уверен касается всех обладателей немецкого аусвайса.
Всім надобраніч
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Хомякоид
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Додано: Пон 21 тра, 2018 23:42
Не знаю чего пишут что стройки стопорнулись. Оранж сити апрель-май строят очень быстро. Наверное потому что все квартиры продают в рассрочку и нес скидки при 100% оплате.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Пон 21 тра, 2018 23:47
Чукча2 написав: Serg-ik написав:
Если по обмену
Точно не знаю...там это длилось примерно пол года.
Приехали немцы, отобрали 6 ребят и дали зелёный свет.
Это типа как практика у них, с возможностью остаться работать официально.
Он планировал изначально вернуться в Украину, но...у кожного свой шлях широкий.
Кормить там гарно будут(эт я про стипендию)? На Гелик 30ти летний по окончанию хватит?
Кстати - а шо это за "прораб" после технаря, ни звания, ни мозгов, не факт что сам стену ровно положит из силиката?
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барабашов
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