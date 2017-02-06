Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:В Москве реально чище, благоустроеннее, застройка гораздо круче, остекленных балконов и кондеров на фасадах в центре уже не увидишь. Тут надо отдать Собянину должное: террором и деньгами город в порядок привел. Попробуй в центре припаркуйся в 3м ряду. А курбанбайрамовцы в униформе на спецтехнике вычухивают тротуары и обочины.
Ага, значит все тут трепают языком, а сами в Масквабаде бывают таки
Что касается жилья там - да, дорого, но видимо доходы позволяют им покупать.
Не забываем про рублевую ипотеку под 9% на 20-25 лет и материнский капитал (1 млн руб или 16000$) за второго и последующего детей, которые можно потратить только на жилье и/или учебу детей.
Считай 3 ребенка родил - тебе государство под 40куе подарило. Борются с демографической ямой. Уну, ты слышал? Надо было там детей оформлять ))
По поводу лендлордизма в Москве - дает около 7% годовых, в удачных случаях 8%.
В Киеве от 10 до 12%, выгоднее, и порог входа ниже существенно.
Киев - мекка лендлордов!
В Дейчланде тоже самое, на каждого ребенка дают по 12 тыс. евро которые можна потратить только на покупку жилья. Через 10 лет долг списывается.
Прямо всем. Гражданам(раз) и в каком поколении(два) живущим в рейхе? Евреи въехавшие на социал в конце перестройки освоили эти 15тыс.у.е?
Ага, значит все тут трепают языком, а сами в Масквабаде бывают таки
Что касается жилья там - да, дорого, но видимо доходы позволяют им покупать.
Не забываем про рублевую ипотеку под 9% на 20-25 лет и материнский капитал (1 млн руб или 16000$) за второго и последующего детей, которые можно потратить только на жилье и/или учебу детей.
Считай 3 ребенка родил - тебе государство под 40куе подарило. Борются с демографической ямой. Уну, ты слышал? Надо было там детей оформлять ))
По поводу лендлордизма в Москве - дает около 7% годовых, в удачных случаях 8%.
В Киеве от 10 до 12%, выгоднее, и порог входа ниже существенно.
Киев - мекка лендлордов!
В Дейчланде тоже самое, на каждого ребенка дают по 12 тыс. евро которые можна потратить только на покупку жилья. Через 10 лет долг списывается.[/quote] Прямо всем. Гражданам(раз) и в каком поколении(два) живущим в рейхе? Евреи въехавшие на социал в конце перестройки освоили эти 15тыс.у.е?[/quote]
Есть студенты с Украины получившие немецкий паспорт, приехали еще в начале нулевых. Не слышал что-бы их ущемляли по сравнении с немецкими коренными. Так что уверен касается всех обладателей немецкого аусвайса. Всім надобраніч
Точно не знаю...там это длилось примерно пол года. Приехали немцы, отобрали 6 ребят и дали зелёный свет. Это типа как практика у них, с возможностью остаться работать официально. Он планировал изначально вернуться в Украину, но...у кожного свой шлях широкий.
Кормить там гарно будут(эт я про стипендию)? На Гелик 30ти летний по окончанию хватит? Кстати - а шо это за "прораб" после технаря, ни звания, ни мозгов, не факт что сам стену ровно положит из силиката?
понимаю шо флуд, но тут недавно у кое-кого сильно бомбануло, когда я высказался о продажных немецких политиках
"Германия сбилась с пути Германия сбилась с пути: Берлинская стена, воздушные мосты, спасавшие жителей Западного Берлина, план Маршалла – всё забыто? Насколько же сильно у многих сбит компас и как мало они извлекли из уроков нашего прошлого, если мафиозно-кагэбэшную диктатуру, которая нападает на соседние страны, убивает мирных жителей и своих критиков, они считают более надежным партнером, чем демократия, которая хоть и столкнулась с проблемами, но в которой, тем не менее, всё же функционируют правовое государство, свобода слова и принцип разделения властей?*
Опрос ZDF – „Надёжным партнером в политическом сотрудничестве является..."
*) Бóльшая часть ответственности за это лежит на нашей политике и наших СМИ, которые, несмотря на множество критических и хороших материалов, в своей совокупности, прежде всего, из-за ошибочно понимаемой озабоченности по поводу «баланса» и «нейтралитета», так и не поняли и не смогли донести до людей реалистичную картину о сути и масштабах влияния мафиозной, коррумпированной, агрессивной, национально-шовинистической системы путинской власти. Параллельно с этим слепой антиамериканизм способствует тому, что, наоборот, слишком часто сообщается о том, что Трамп более опасен, чем Путин. Однако Трамп всё же не диктатор и, слава Богу, строго ограничен судебной системой, прессой, конституцией и «системой сдержек и противовесов» США – в отличие от Путина, власть которого неограничена и основывается на насилии и манипуляциях." https://www.facebook.com/boreits/photos ... 39/?type=3
главная опасность для Украины сейчас - не коррупция, которой нас со всех сторон пугают и о которой можно услышать чуть ли не из каждого утюга, а популизм и охотно развешивающие уши дурачки (полезные идиоты), которые не умеют критически воспринимать инфу и отрешаться от своих эмоций, принимая решения
"живи своим умом, пчела" (с)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:понимаю шо флуд, но тут недавно у кое-кого сильно бомбануло, когда я высказался о продажных немецких политиках
"Германия сбилась с пути Германия сбилась с пути: Берлинская стена, воздушные мосты, спасавшие жителей Западного Берлина, план Маршалла – всё забыто? Насколько же сильно у многих сбит компас и как мало они извлекли из уроков нашего прошлого, если мафиозно-кагэбэшную диктатуру, которая нападает на соседние страны, убивает мирных жителей и своих критиков, они считают более надежным партнером, чем демократия, которая хоть и столкнулась с проблемами, но в которой, тем не менее, всё же функционируют правовое государство, свобода слова и принцип разделения властей?*
Опрос ZDF – „Надёжным партнером в политическом сотрудничестве является..."
*) Бóльшая часть ответственности за это лежит на нашей политике и наших СМИ, которые, несмотря на множество критических и хороших материалов, в своей совокупности, прежде всего, из-за ошибочно понимаемой озабоченности по поводу «баланса» и «нейтралитета», так и не поняли и не смогли донести до людей реалистичную картину о сути и масштабах влияния мафиозной, коррумпированной, агрессивной, национально-шовинистической системы путинской власти. Параллельно с этим слепой антиамериканизм способствует тому, что, наоборот, слишком часто сообщается о том, что Трамп более опасен, чем Путин. Однако Трамп всё же не диктатор и, слава Богу, строго ограничен судебной системой, прессой, конституцией и «системой сдержек и противовесов» США – в отличие от Путина, власть которого неограничена и основывается на насилии и манипуляциях." https://www.facebook.com/boreits/photos ... 39/?type=3
главная опасность для Украины сейчас - не коррупция, которой нас со всех сторон пугают и о которой можно услышать чуть ли не из каждого утюга, а популизм и охотно развешивающие уши дурачки (полезные идиоты), которые не умеют критически воспринимать инфу и отрешаться от своих эмоций, принимая решения не нравится вам порох? так получите косатую тварь, которая на пятой секунде сдаст все, за шо было пролито столько крови, идиоты
"живи своим умом, пчела" (с)
Не бойтесь того, чего нет. Про косатую тварь улыбнуло. В БЮТ входил, не знаю как сейчас, Народный Рух Украины. Когда Ющ был президентом, а Юля премьером было золотое время Украины. Всё тогда просрал Ющ. Жадный Порох, кстати, тоже сейчас просырает и косатая тут не причем.
kingkongovets написав:не нравится вам порох? так получите косатую тварь, которая на пятой секунде сдаст все, за шо было пролито столько крови, идиоты
"живи своим умом, пчела" (с)
К-ц со свойственной ему узостью мышления оскорбляет и обзывает идиотами избирателей самого рейтингового кандидата в президенты на сегодняшний день - ЮВТ с ее 20%. 20% - это примерно 6 млн избирателей, которых вот так за междупрочим К-ц обозвал идиотами. Зато он один дАртаньян.
Ну а во вторых - голосовать нужно во втором туре за любого, кто не порох. Это очевидно 80% избирателей (такой антирейтинг у кондитера).
Поэтому советую К-цу кататься на великах, и меньше думать - это у него плохо получается.
К-ц этакий прообраз Витальки, но нужно отдать должное - К-ц пишет грамотнее нашего мэра.
шо просрано с 2014го? не только порохом, а вообще этой властью? вы помните состояние страны тогда и те перспективы, которые едва не стали реальностью? включайте мозг, уж не знаю каким вы там живете - спинным, костным, хз каким, но - включайте
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.