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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1156115711581159

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 859
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
133
Всього голосів : 859
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 07:23

Банковским учреждениям довелось пережить нелегкие времена. Кризис финансовой системы, затем «чистка» рядов – репутация банков как работодателей изрядно пошатнулась. И, несмотря на то, что сложные времена позади, сегмент растет и развивается, есть много проблем с привлечением персонала. Аналитики сайта rabota.ua отмечают, что количество вакансий банковской сферы, относительно стабильное в 2017 году, в году нынешнем прирастает достаточно активно.

https://thepoint.rabota.ua/sfera-ozhyla-kakyh-sotrudnykov-yschut-v-bankah
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Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 07:26

  Faceless написав:
Банковским учреждениям довелось пережить нелегкие времена. Кризис финансовой системы, затем «чистка» рядов – репутация банков как работодателей изрядно пошатнулась. И, несмотря на то, что сложные времена позади, сегмент растет и развивается, есть много проблем с привлечением персонала. Аналитики сайта rabota.ua отмечают, что количество вакансий банковской сферы, относительно стабильное в 2017 году, в году нынешнем прирастает достаточно активно.

https://thepoint.rabota.ua/sfera-ozhyla-kakyh-sotrudnykov-yschut-v-bankah



Странно, а графики говорят об обратном - что количество вакансий упало по сравнению с 1кв 2017 года (аналогичный период).

А в Киеве еще и в процентном соотношении упало.

Так что как-то не так розово получается как написано.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 07:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Tribeca написав:
  Faceless написав:
Банковским учреждениям довелось пережить нелегкие времена. Кризис финансовой системы, затем «чистка» рядов – репутация банков как работодателей изрядно пошатнулась. И, несмотря на то, что сложные времена позади, сегмент растет и развивается, есть много проблем с привлечением персонала. Аналитики сайта rabota.ua отмечают, что количество вакансий банковской сферы, относительно стабильное в 2017 году, в году нынешнем прирастает достаточно активно.

https://thepoint.rabota.ua/sfera-ozhyla-kakyh-sotrudnykov-yschut-v-bankah



Странно, а графики говорят об обратном - что количество вакансий упало по сравнению с 1кв 2017 года (аналогичный период).

А в Киеве еще и в процентном соотношении упало.

Так что как-то не так розово получается как написано.
Фейлес смотрит график вверх ногами :)
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