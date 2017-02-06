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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1156115711581159>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 859
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
133
Всього голосів : 859
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 23:20

  Хомякоид написав:
  Tribeca написав:
  airmax78 написав:В Москве реально чище, благоустроеннее, застройка гораздо круче, остекленных балконов и кондеров на фасадах в центре уже не увидишь. Тут надо отдать Собянину должное: террором и деньгами город в порядок привел. Попробуй в центре припаркуйся в 3м ряду. А курбанбайрамовцы в униформе на спецтехнике вычухивают тротуары и обочины.



Ага, значит все тут трепают языком, а сами в Масквабаде бывают таки ;)

Что касается жилья там - да, дорого, но видимо доходы позволяют им покупать.

Не забываем про рублевую ипотеку под 9% на 20-25 лет и материнский капитал (1 млн руб или 16000$) за второго и последующего детей, которые можно потратить только на жилье и/или учебу детей.

Считай 3 ребенка родил - тебе государство под 40куе подарило. Борются с демографической ямой. Уну, ты слышал? Надо было там детей оформлять ))

По поводу лендлордизма в Москве - дает около 7% годовых, в удачных случаях 8%.

В Киеве от 10 до 12%, выгоднее, и порог входа ниже существенно.

Киев - мекка лендлордов!


В Дейчланде тоже самое, на каждого ребенка дают по 12 тыс. евро которые можна потратить только на покупку жилья. Через 10 лет долг списывается.

Прямо всем. Гражданам(раз) и в каком поколении(два) живущим в рейхе?
Евреи въехавшие на социал в конце перестройки освоили эти 15тыс.у.е?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 23:27

  барабашов написав:

Ага, значит все тут трепают языком, а сами в Масквабаде бывают таки ;)

Что касается жилья там - да, дорого, но видимо доходы позволяют им покупать.

Не забываем про рублевую ипотеку под 9% на 20-25 лет и материнский капитал (1 млн руб или 16000$) за второго и последующего детей, которые можно потратить только на жилье и/или учебу детей.

Считай 3 ребенка родил - тебе государство под 40куе подарило. Борются с демографической ямой. Уну, ты слышал? Надо было там детей оформлять ))

По поводу лендлордизма в Москве - дает около 7% годовых, в удачных случаях 8%.

В Киеве от 10 до 12%, выгоднее, и порог входа ниже существенно.

Киев - мекка лендлордов!


В Дейчланде тоже самое, на каждого ребенка дают по 12 тыс. евро которые можна потратить только на покупку жилья. Через 10 лет долг списывается.[/quote]
Прямо всем. Гражданам(раз) и в каком поколении(два) живущим в рейхе?
Евреи въехавшие на социал в конце перестройки освоили эти 15тыс.у.е?[/quote]

Есть студенты с Украины получившие немецкий паспорт, приехали еще в начале нулевых.
Не слышал что-бы их ущемляли по сравнении с немецкими коренными.
Так что уверен касается всех обладателей немецкого аусвайса.
Всім надобраніч :D
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 23:47

  Чукча2 написав:
  Serg-ik написав:Если по обмену

Точно не знаю...там это длилось примерно пол года.
Приехали немцы, отобрали 6 ребят и дали зелёный свет.
Это типа как практика у них, с возможностью остаться работать официально.
Он планировал изначально вернуться в Украину, но...у кожного свой шлях широкий.

Кормить там гарно будут(эт я про стипендию)? На Гелик 30ти летний по окончанию хватит?
Кстати - а шо это за "прораб" после технаря, ни звания, ни мозгов, не факт что сам стену ровно положит из силиката?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 06:05

понимаю шо флуд, но тут недавно у кое-кого сильно бомбануло, когда я высказался о продажных немецких политиках

"Германия сбилась с пути
Германия сбилась с пути: Берлинская стена, воздушные мосты, спасавшие жителей Западного Берлина, план Маршалла – всё забыто? Насколько же сильно у многих сбит компас и как мало они извлекли из уроков нашего прошлого, если мафиозно-кагэбэшную диктатуру, которая нападает на соседние страны, убивает мирных жителей и своих критиков, они считают более надежным партнером, чем демократия, которая хоть и столкнулась с проблемами, но в которой, тем не менее, всё же функционируют правовое государство, свобода слова и принцип разделения властей?*

Опрос ZDF – „Надёжным партнером в политическом сотрудничестве является..."

Зображення

*) Бóльшая часть ответственности за это лежит на нашей политике и наших СМИ, которые, несмотря на множество критических и хороших материалов, в своей совокупности, прежде всего, из-за ошибочно понимаемой озабоченности по поводу «баланса» и «нейтралитета», так и не поняли и не смогли донести до людей реалистичную картину о сути и масштабах влияния мафиозной, коррумпированной, агрессивной, национально-шовинистической системы путинской власти. Параллельно с этим слепой антиамериканизм способствует тому, что, наоборот, слишком часто сообщается о том, что Трамп более опасен, чем Путин. Однако Трамп всё же не диктатор и, слава Богу, строго ограничен судебной системой, прессой, конституцией и «системой сдержек и противовесов» США – в отличие от Путина, власть которого неограничена и основывается на насилии и манипуляциях."
https://www.facebook.com/boreits/photos ... 39/?type=3

главная опасность для Украины сейчас - не коррупция, которой нас со всех сторон пугают и о которой можно услышать чуть ли не из каждого утюга, а популизм и охотно развешивающие уши дурачки (полезные идиоты), которые не умеют критически воспринимать инфу и отрешаться от своих эмоций, принимая решения

"живи своим умом, пчела" (с)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 07:18

Tribeca

"мнение большинства людей всегда ошибочно, потому что 90% людей - идиоты"
эдгар аллан по
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 07:23

Банковским учреждениям довелось пережить нелегкие времена. Кризис финансовой системы, затем «чистка» рядов – репутация банков как работодателей изрядно пошатнулась. И, несмотря на то, что сложные времена позади, сегмент растет и развивается, есть много проблем с привлечением персонала. Аналитики сайта rabota.ua отмечают, что количество вакансий банковской сферы, относительно стабильное в 2017 году, в году нынешнем прирастает достаточно активно.

https://thepoint.rabota.ua/sfera-ozhyla-kakyh-sotrudnykov-yschut-v-bankah
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 07:26

  Faceless написав:
Банковским учреждениям довелось пережить нелегкие времена. Кризис финансовой системы, затем «чистка» рядов – репутация банков как работодателей изрядно пошатнулась. И, несмотря на то, что сложные времена позади, сегмент растет и развивается, есть много проблем с привлечением персонала. Аналитики сайта rabota.ua отмечают, что количество вакансий банковской сферы, относительно стабильное в 2017 году, в году нынешнем прирастает достаточно активно.

https://thepoint.rabota.ua/sfera-ozhyla-kakyh-sotrudnykov-yschut-v-bankah



Странно, а графики говорят об обратном - что количество вакансий упало по сравнению с 1кв 2017 года (аналогичный период).

А в Киеве еще и в процентном соотношении упало.

Так что как-то не так розово получается как написано.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 07:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Tribeca написав:
  Faceless написав:
Банковским учреждениям довелось пережить нелегкие времена. Кризис финансовой системы, затем «чистка» рядов – репутация банков как работодателей изрядно пошатнулась. И, несмотря на то, что сложные времена позади, сегмент растет и развивается, есть много проблем с привлечением персонала. Аналитики сайта rabota.ua отмечают, что количество вакансий банковской сферы, относительно стабильное в 2017 году, в году нынешнем прирастает достаточно активно.

https://thepoint.rabota.ua/sfera-ozhyla-kakyh-sotrudnykov-yschut-v-bankah



Странно, а графики говорят об обратном - что количество вакансий упало по сравнению с 1кв 2017 года (аналогичный период).

А в Киеве еще и в процентном соотношении упало.

Так что как-то не так розово получается как написано.
Фейлес смотрит график вверх ногами :)
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 08:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я так понимаю чем ближе к выборам тем больше в ветке будет петиных гудков... Нужно заставить себя не читать это мракобесие, но как?
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 08:27

  striped написав:Я так понимаю чем ближе к выборам тем больше в ветке будет петиных гудков... Нужно заставить себя не читать это мракобесие, но как?



Непонятно.

Упадок в стране может не заметить разве что слепой.
Tribeca
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