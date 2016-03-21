Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Банковским учреждениям довелось пережить нелегкие времена. Кризис финансовой системы, затем «чистка» рядов – репутация банков как работодателей изрядно пошатнулась. И, несмотря на то, что сложные времена позади, сегмент растет и развивается, есть много проблем с привлечением персонала. Аналитики сайта rabota.ua отмечают, что количество вакансий банковской сферы, относительно стабильное в 2017 году, в году нынешнем прирастает достаточно активно.
21 мар 2016, В Киеве запустят новые маршруты автобусов
В Киеве грядет масштабная транспортная революция: до конца этого года власти планируют запустить 19 новых автобусных маршрутов, которые соединят отдаленные спальные жилые массивы с центром города, пишет «Сегодня».
По словам директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА Александра Козловского, перевозить пассажиров на этих маршрутах будут 12-метровые автобусы с кондиционерами и вместительностью не менее ста человек.
- По нашим подсчетам необходимо закупить около 170 автобусов (один стоит около 120 тысяч долларов).- На сегодняшний день в столице 171 таксомотроный маршрут, но в планах в течение двух-трех лет закрыть около 80 маршрутов.
Первый написав:innamax2008 І решта зрадойобів. До пороха є одне лише питання - чому тебе цікавить метро на Трою, а не як правильно копати і укріпляти траншею під Алчевськом та як не вмерти під час штурму Сапун гори.
Мене цікавить, як краще мені і людям жити, а траншеї хай бєнєфіциар РЛА риє. Я взагалі вважаю, що в Україні достатньо поліціантів та прокурорів для захисту батьківщини, всім лопати в руки і на фронт.
Первый написав:innamax2008 І решта зрадойобів. До пороха є одне лише питання - чому тебе цікавить метро на Трою, а не як правильно копати і укріпляти траншею під Алчевськом та як не вмерти під час штурму Сапун гори.
Что так резко на мове заговорили, боитесь экзамены на гос. службу не сдать? Погуляли на свежем воздухе и опять к тёплой комушке взятки брать?
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Банковским учреждениям довелось пережить нелегкие времена. Кризис финансовой системы, затем «чистка» рядов – репутация банков как работодателей изрядно пошатнулась. И, несмотря на то, что сложные времена позади, сегмент растет и развивается, есть много проблем с привлечением персонала. Аналитики сайта rabota.ua отмечают, что количество вакансий банковской сферы, относительно стабильное в 2017 году, в году нынешнем прирастает достаточно активно.