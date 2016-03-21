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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1156115711581159

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 859
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
133
Всього голосів : 859
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 08:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Tribeca написав:
  Faceless написав:
Банковским учреждениям довелось пережить нелегкие времена. Кризис финансовой системы, затем «чистка» рядов – репутация банков как работодателей изрядно пошатнулась. И, несмотря на то, что сложные времена позади, сегмент растет и развивается, есть много проблем с привлечением персонала. Аналитики сайта rabota.ua отмечают, что количество вакансий банковской сферы, относительно стабильное в 2017 году, в году нынешнем прирастает достаточно активно.

https://thepoint.rabota.ua/sfera-ozhyla-kakyh-sotrudnykov-yschut-v-bankah



Странно, а графики говорят об обратном - что количество вакансий упало по сравнению с 1кв 2017 года (аналогичный период).

А в Киеве еще и в процентном соотношении упало.

Так что как-то не так розово получается как написано.
Графики показывают стабильный рост со 2 квартала 2017. От же ж зрадоискатель
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 08:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

innamax2008
І решта зрадойобів.
До пороха є одне лише питання - чому тебе цікавить метро на Трою, а не як правильно копати і укріпляти траншею під Алчевськом та як не вмерти під час штурму Сапун гори.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 08:49

  kingkongovets написав:в продолжение сегодняшнего разговора об общественном транспорте:

Киеврада намерена реформировать систему общественного транспорта
В частности, предлагается убрать с улиц города маршрутки и обновить парк автобусов, троллейбусов и трамваев

https://bigkiev.com.ua/content/kievrada ... transporta

Главное-выбрать правильную периодичность подачи свежей идеи:
21 мар 2016,
В Киеве запустят новые маршруты автобусов

В Киеве грядет масштабная транспортная революция: до конца этого года власти планируют запустить 19 новых автобусных маршрутов, которые соединят отдаленные спальные жилые массивы с центром города, пишет «Сегодня».

По словам директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА Александра Козловского, перевозить пассажиров на этих маршрутах будут 12-метровые автобусы с кондиционерами и вместительностью не менее ста человек.

- По нашим подсчетам необходимо закупить около 170 автобусов (один стоит около 120 тысяч долларов).- На сегодняшний день в столице 171 таксомотроный маршрут, но в планах в течение двух-трех лет закрыть около 80 маршрутов.

http://moygrad.kiev.ua/2016/03/21/transportnaya-revolyuciya-v-kieve-kakie-marshrutki-zamenyat-avtobusami/
Мне кажется, что реализация идей зависит от того, получится ли нагреть руки на бюджетной закупке.
Востаннє редагувалось Serg-ik в Вів 22 тра, 2018 08:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 08:51

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чей у вас на передке интернет в окопах? Киевстар, Укртелеком, Водафон или Рошен?
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 08:53

  Первый написав:innamax2008
І решта зрадойобів.
До пороха є одне лише питання - чому тебе цікавить метро на Трою, а не як правильно копати і укріпляти траншею під Алчевськом та як не вмерти під час штурму Сапун гори.

Мене цікавить, як краще мені і людям жити, а траншеї хай бєнєфіциар РЛА риє. Я взагалі вважаю, що в Україні достатньо поліціантів та прокурорів для захисту батьківщини, всім лопати в руки і на фронт.
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 08:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Tribeca написав:
  striped написав:Я так понимаю чем ближе к выборам тем больше в ветке будет петиных гудков... Нужно заставить себя не читать это мракобесие, но как?



Непонятно.

Упадок в стране может не заметить разве что слепой.


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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 08:55

  Первый написав:innamax2008
І решта зрадойобів.
До пороха є одне лише питання - чому тебе цікавить метро на Трою, а не як правильно копати і укріпляти траншею під Алчевськом та як не вмерти під час штурму Сапун гори.

Что так резко на мове заговорили, боитесь экзамены на гос. службу не сдать?
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 09:04

  Faceless написав:
  Faceless написав:
Банковским учреждениям довелось пережить нелегкие времена. Кризис финансовой системы, затем «чистка» рядов – репутация банков как работодателей изрядно пошатнулась. И, несмотря на то, что сложные времена позади, сегмент растет и развивается, есть много проблем с привлечением персонала. Аналитики сайта rabota.ua отмечают, что количество вакансий банковской сферы, относительно стабильное в 2017 году, в году нынешнем прирастает достаточно активно.

https://thepoint.rabota.ua/sfera-ozhyla-kakyh-sotrudnykov-yschut-v-bankah



Странно, а графики говорят об обратном - что количество вакансий упало по сравнению с 1кв 2017 года (аналогичный период).

А в Киеве еще и в процентном соотношении упало.

Так что как-то не так розово получается как написано.
Графики показывают стабильный рост со 2 квартала 2017. От же ж зрадоискатель[/quote]


Та нет же, это явно сезонные изменения - пик вакансий 1кв, потом на спад. Потом снова пик в 1кв следущего года.

У нас же аграрная сверхдержава, вот и живем по сельхозциклам.

Так в 2018 вакансий меньше чем в 2017 (если сравниваем 1кв и 1кв, а это правильно - вы как банковский аналитик должны бы это знать).

Ну и доля Киева упала с 40% до 39%, так что и вакансий меньше, и доля Киева падает. Хоть и немного, но речь явно не о процветании и ренесансе идет.

Растет количество гастриков - это правда, стабильно и каждый год.
Tribeca
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