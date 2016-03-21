Додано: Вів 22 тра, 2018 09:04

Faceless написав: Faceless написав: Банковским учреждениям довелось пережить нелегкие времена. Кризис финансовой системы, затем «чистка» рядов – репутация банков как работодателей изрядно пошатнулась. И, несмотря на то, что сложные времена позади, сегмент растет и развивается, есть много проблем с привлечением персонала. Аналитики сайта rabota.ua отмечают, что количество вакансий банковской сферы, относительно стабильное в 2017 году, в году нынешнем прирастает достаточно активно.

https://thepoint.rabota.ua/sfera-ozhyla-kakyh-sotrudnykov-yschut-v-bankah





Странно, а графики говорят об обратном - что количество вакансий упало по сравнению с 1кв 2017 года (аналогичный период).



А в Киеве еще и в процентном соотношении упало.



Так что как-то не так розово получается как написано. Странно, а графики говорят об обратном - что количество вакансий упало по сравнению с 1кв 2017 года (аналогичный период).А в Киеве еще и в процентном соотношении упало.Так что как-то не так розово получается как написано.

Графики показывают стабильный рост со 2 квартала 2017. От же ж зрадоискатель[/quote]Та нет же, это явно сезонные изменения - пик вакансий 1кв, потом на спад. Потом снова пик в 1кв следущего года.У нас же аграрная сверхдержава, вот и живем по сельхозциклам.Так в 2018 вакансий меньше чем в 2017 (если сравниваем 1кв и 1кв, а это правильно - вы как банковский аналитик должны бы это знать).Ну и доля Киева упала с 40% до 39%, так что и вакансий меньше, и доля Киева падает. Хоть и немного, но речь явно не о процветании и ренесансе идет.Растет количество гастриков - это правда, стабильно и каждый год.