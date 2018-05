Додано: Вів 22 тра, 2018 10:44

Serg-ik написав: kingkongovets написав: "мнение большинства людей всегда ошибочно, потому что 90% людей - идиоты"

эдгар аллан по "мнение большинства людей всегда ошибочно, потому что 90% людей - идиоты"



Кто же этот Эдгар? Умерший в 1849 г, за 15 лет до омены рабства ( не мудрено, что рабы были "идиотами"

Он не верил в народовластие, так как считал, что оно несёт с собой опасность потери свободы, когда подавляется индивидуальность, а политиканы устанавливают господство над «толпой», манипулируя ею. По был уверен, что стремление перестроить общество на основах социальной справедливости принесёт гораздо больше бед, чем существование в нём естественной иерархии

По часто наблюдали в сумрачном расположении духа и в состоянии эмоционального напряжения, причину которых можно найти во множестве трудностей, преследовавших его по жизни.

Ещё при жизни Эдгару По приписывали болезненное пристрастие к спиртному.

Мнению этого человека можно доверять?

ККЦ, Вы случайно не перевоплощение По?

не задалась у вас жизнь, судя по вашему многолетнему перманентному и унылому нытью, сержик

ну и с логикой, если не можете соотнести два первых предложения из приведенной вами цитаты с нынешней ситуацией в стране, да и вообще в мире

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.