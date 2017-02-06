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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1158115911601161>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 859
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
133
Всього голосів : 859
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 09:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  innamax2008 написав:Детям даю универсальное образование, они не игроки рынка недвижимости Украины, разве-что продать спадщину и купить что-то в нормальной стране.

Зачем ждать, когда у детей будет спадщина? Сделайте это прямо сейчас. Продайте свое жилье и посмотрите, что вы сможете купить в нормальной стране, сколько сможете заработать и сколько останется на жизнь.
Почему-то дальше разговоров дело не идет.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Я вижу, что аренда май 18 к маю 15 выросла на 40% в долларах и мне нравится эта тенденция. Непонятно только почему стоимость квартир не выросла пропорционально... Видимо впереди Big Bang.

Чтобы корова меньше ела и больше давала молока, надо её меньше кормить и больше доить...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:17

  Vlad442 написав:
  innamax2008 написав:Детям даю универсальное образование, они не игроки рынка недвижимости Украины, разве-что продать спадщину и купить что-то в нормальной стране.

Зачем ждать, когда у детей будет спадщина? Сделайте это прямо сейчас. Продайте свое жилье и посмотрите, что вы сможете купить в нормальной стране, сколько сможете заработать и сколько останется на жизнь.
Почему-то дальше разговоров дело не идет.

Всему свое время.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:20

  Vlad442 написав:Мне все равно, как там с вакансиями банковских служащих.
Я вижу, что аренда май 18 к маю 15 выросла на 40% в долларах и мне нравится эта тенденция. Непонятно только почему стоимость квартир не выросла пропорционально... Видимо впереди Big Bang.

Чтобы произошел Big Bang нужно собрать очень много динамита (бабосов) в одном месте. Я, пока, не вижу перспектив для этого. Разве что Порошенко переизбирается, резко меняется отношение к риску на Украину и иностранные инвесторы начинают заливать сюда бабосы без счета. Сценарий возможный, но маловероятный.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:25

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:Я вижу, что аренда май 18 к маю 15 выросла на 40% в долларах и мне нравится эта тенденция. Непонятно только почему стоимость квартир не выросла пропорционально... Видимо впереди Big Bang.

Чтобы корова меньше ела и больше давала молока, надо её меньше кормить и больше доить...

Арендодатели действуют в сговоре. Арендаторам тоже надо объединяться и защищать свои права.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Арендодатели действуют в сговоре. Арендаторам тоже надо объединяться и защищать свои права.


покажите пример! переедьте в палатку
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:"мнение большинства людей всегда ошибочно, потому что 90% людей - идиоты"
эдгар аллан по


Кто же этот Эдгар? Умерший в 1849 г, за 15 лет до омены рабства ( не мудрено, что рабы были "идиотами"
Он не верил в народовластие, так как считал, что оно несёт с собой опасность потери свободы, когда подавляется индивидуальность, а политиканы устанавливают господство над «толпой», манипулируя ею. По был уверен, что стремление перестроить общество на основах социальной справедливости принесёт гораздо больше бед, чем существование в нём естественной иерархии
По часто наблюдали в сумрачном расположении духа и в состоянии эмоционального напряжения, причину которых можно найти во множестве трудностей, преследовавших его по жизни.
Ещё при жизни Эдгару По приписывали болезненное пристрастие к спиртному.

Мнению этого человека можно доверять?
ККЦ, Вы случайно не перевоплощение По?
Не задалась у Вас писанина сегодня, особенно со "свежеЙ реформой транспорта в Киеве
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:"мнение большинства людей всегда ошибочно, потому что 90% людей - идиоты"
эдгар аллан по


Кто же этот Эдгар? Умерший в 1849 г, за 15 лет до омены рабства ( не мудрено, что рабы были "идиотами"
Он не верил в народовластие, так как считал, что оно несёт с собой опасность потери свободы, когда подавляется индивидуальность, а политиканы устанавливают господство над «толпой», манипулируя ею. По был уверен, что стремление перестроить общество на основах социальной справедливости принесёт гораздо больше бед, чем существование в нём естественной иерархии
По часто наблюдали в сумрачном расположении духа и в состоянии эмоционального напряжения, причину которых можно найти во множестве трудностей, преследовавших его по жизни.
Ещё при жизни Эдгару По приписывали болезненное пристрастие к спиртному.

Мнению этого человека можно доверять?
ККЦ, Вы случайно не перевоплощение По?
Не задалась у Вас писанина сегодня, особенно со "свежеЙ реформой транспорта в Киеве


не задалась у вас жизнь, судя по вашему многолетнему перманентному и унылому нытью, сержик
ну и с логикой, если не можете соотнести два первых предложения из приведенной вами цитаты с нынешней ситуацией в стране, да и вообще в мире
доверять кому то или нет - дело ваше, для меня он гораздо авторитетнее, чем например вы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Разве что Порошенко переизбирается, резко меняется отношение к риску на Украину и иностранные инвесторы начинают заливать сюда бабосы без счета. Сценарий возможный, но маловероятный.

После всего, что про него наговорил Онищенко? Если переизберётся, то может случится как в ноябре 2014: НБУ с 12,95 на 15, межбанк-до 16 и 20, а потом и 33.
Небольшая девальвация привлечет к нам инвестиции -говорили все в 2013 г. а большая???
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:нытью

Фантазёр
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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