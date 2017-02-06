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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 тра, 2018 09:54
innamax2008 написав:
Детям даю универсальное образование, они не игроки рынка недвижимости Украины, разве-что продать спадщину и купить что-то в нормальной стране.
Зачем ждать, когда у детей будет спадщина? Сделайте это прямо сейчас. Продайте свое жилье и посмотрите, что вы сможете купить в нормальной стране, сколько сможете заработать и сколько останется на жизнь.
Почему-то дальше разговоров дело не идет.
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Vlad442
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Додано: Вів 22 тра, 2018 10:14
Vlad442 написав:
Я вижу, что аренда май 18 к маю 15 выросла на 40% в долларах и мне нравится эта тенденция
. Непонятно только почему стоимость квартир не выросла пропорционально... Видимо впереди Big Bang.
Чтобы корова меньше ела и больше давала молока, надо её меньше кормить и больше доить...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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Додано: Вів 22 тра, 2018 10:17
Vlad442 написав: innamax2008 написав:
Детям даю универсальное образование, они не игроки рынка недвижимости Украины, разве-что продать спадщину и купить что-то в нормальной стране.
Зачем ждать, когда у детей будет спадщина? Сделайте это прямо сейчас. Продайте свое жилье и посмотрите, что вы сможете купить в нормальной стране, сколько сможете заработать и сколько останется на жизнь.
Почему-то дальше разговоров дело не идет.
Всему свое время.
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innamax2008
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Додано: Вів 22 тра, 2018 10:20
Vlad442 написав:
Мне все равно, как там с вакансиями банковских служащих.
Я вижу, что аренда май 18 к маю 15 выросла на 40% в долларах и мне нравится эта тенденция. Непонятно только почему стоимость квартир не выросла пропорционально... Видимо впереди Big Bang.
Чтобы произошел Big Bang нужно собрать очень много динамита (бабосов) в одном месте. Я, пока, не вижу перспектив для этого. Разве что Порошенко переизбирается, резко меняется отношение к риску на Украину и иностранные инвесторы начинают заливать сюда бабосы без счета. Сценарий возможный, но маловероятный.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 10:25
Serg-ik написав: Vlad442 написав:
Я вижу, что аренда май 18 к маю 15 выросла на 40% в долларах и мне нравится эта тенденция
. Непонятно только почему стоимость квартир не выросла пропорционально... Видимо впереди Big Bang.
Чтобы корова меньше ела и больше давала молока, надо её меньше кормить и больше доить...
Арендодатели действуют в сговоре. Арендаторам тоже надо объединяться и защищать свои права.
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airmax78
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Додано: Вів 22 тра, 2018 10:34
airmax78 написав:
Арендодатели действуют в сговоре. Арендаторам тоже надо объединяться и защищать свои права.
покажите пример! переедьте в палатку
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Додано: Вів 22 тра, 2018 10:35
kingkongovets написав:
"мнение большинства людей всегда ошибочно, потому что 90% людей - идиоты"эдгар аллан по
Кто же этот Эдгар? Умерший в 1849 г, за 15 лет до омены рабства ( не мудрено, что рабы были "идиотами"
Он не верил в народовластие, так как считал, что оно несёт с собой опасность потери свободы, когда подавляется индивидуальность, а политиканы устанавливают господство над «толпой», манипулируя ею. По был уверен, что стремление перестроить общество на основах социальной справедливости принесёт гораздо больше бед, чем существование в нём естественной иерархии
По часто наблюдали в сумрачном расположении духа и в состоянии эмоционального напряжения, причину которых можно найти во множестве трудностей, преследовавших его по жизни.
Ещё при жизни Эдгару По приписывали болезненное пристрастие к спиртному.
Мнению этого человека можно доверять?
ККЦ, Вы случайно не перевоплощение По?
Не задалась у Вас писанина сегодня, особенно со "свежеЙ реформой транспорта в Киеве
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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Додано: Вів 22 тра, 2018 10:44
Serg-ik написав: kingkongovets написав:
"мнение большинства людей всегда ошибочно, потому что 90% людей - идиоты"эдгар аллан по
Кто же этот Эдгар? Умерший в 1849 г, за 15 лет до омены рабства ( не мудрено, что рабы были "идиотами"
Он не верил в народовластие, так как считал, что оно несёт с собой опасность потери свободы, когда подавляется индивидуальность, а политиканы устанавливают господство над «толпой», манипулируя ею. По был уверен, что стремление перестроить общество на основах социальной справедливости принесёт гораздо больше бед, чем существование в нём естественной иерархии
По часто наблюдали в сумрачном расположении духа и в состоянии эмоционального напряжения, причину которых можно найти во множестве трудностей, преследовавших его по жизни.
Ещё при жизни Эдгару По приписывали болезненное пристрастие к спиртному.
Мнению этого человека можно доверять?
ККЦ, Вы случайно не перевоплощение По?
Не задалась у Вас писанина сегодня, особенно со "свежеЙ реформой транспорта в Киеве
не задалась у вас жизнь, судя по вашему многолетнему перманентному и унылому нытью, сержик
ну и с логикой, если не можете соотнести два первых предложения из приведенной вами цитаты с нынешней ситуацией в стране, да и вообще в мире
доверять кому то или нет - дело ваше, для меня он гораздо авторитетнее, чем например вы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 10:45
airmax78 написав:
Разве что Порошенко переизбирается, резко меняется отношение к риску на Украину и иностранные инвесторы начинают заливать сюда бабосы без счета. Сценарий возможный, но маловероятный.
После всего, что про него наговорил Онищенко? Если переизберётся, то может случится как в ноябре 2014: НБУ с 12,95 на 15, межбанк-до 16 и 20, а потом и 33.
Небольшая девальвация привлечет к нам инвестиции -говорили все в 2013 г. а большая???
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: Вів 22 тра, 2018 10:46
kingkongovets написав:
нытью
Фантазёр
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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