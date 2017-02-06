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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1158115911601161

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 859
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
133
Всього голосів : 859
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:59

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Разве что Порошенко переизбирается, резко меняется отношение к риску на Украину и иностранные инвесторы начинают заливать сюда бабосы без счета. Сценарий возможный, но маловероятный.

После всего, что про него наговорил Онищенко? Если переизберётся, то может случится как в ноябре 2014: НБУ с 12,95 на 15, межбанк-до 16 и 20, а потом и 33.
Небольшая девальвация привлечет к нам инвестиции -говорили все в 2013 г. а большая???

Я не слушал что про него наговорил Онищенко и не собираюсь. Меня тошнит от одного вида наглой лоснящейся рожи этого персонажа. Не думаю, что сейчас есть какая-то заслуживающая внимания вероятность повторения сценария 2014го года. Разве что разразится глобальный финансовый кризис. Но, пока, вроде, предпосылок к нему не видно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 11:05

  Vlad442 написав:
  Tribeca написав:если сравниваем 1кв и 1кв

Мне все равно, как там с вакансиями банковских служащих.
Я вижу, что аренда май 18 к маю 15 выросла на 40% в долларах и мне нравится эта тенденция. Непонятно только почему стоимость квартир не выросла пропорционально... Видимо впереди Big Bang.

Big Bang-а не будет. Сейчас аренда в среднем на уровне 7% годовых от текущей рыночной стоимости квартиры. А учитывая, что:
1. в нашей стране арендодатель кроме кухни должен предоставить полный комплект мебели, амортизация которой съедает пару % аренды. (кстати, попадались арендаторы, просившие также одеяло и подушку при аренде овер 600 евро)))),
2. в нашей стране арендодатель чаще и больше (в % от аренды) должен тратить на восстановление жилья после арендаторов даже при наличии "белых" договоров.
3. в нашей стране ненормальное соотношение между стоимостью квартиры и ее ремонта "для себя" (иногда - до 50%). Что сильно влияет на рыночную стоимость квартир - совершенно одинаковых, но с разным ремонтом.
4. мы не избежали специфики недоразвитых стран, в которых откровенное Г стоит ненамного дешевле откровенного THE BEST. Это касается и колбасы, и одежды, и ставок аренды. И, к сожалению, основная масса потребляет это откровенное Г. (ненавижу Ленина, но даже он понял, что "...Лучше меньше, да лучше" - явно не в нашем менталитете, а в немецком ...)
5. рыночные цены сданных в аренду квартир в ЕЩЕ СТРОЯЩИХСЯ ЖК являются "заниженными" относительно цен, которые будут на момент полной сдачи всех очередей данного комплекса (при условии стабильности индексов недвижимости).
Так Шо: паритет цена квартиры/аренды (как по мне) на момент присутствует.
J_P
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 11:08

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Разве что Порошенко переизбирается, резко меняется отношение к риску на Украину и иностранные инвесторы начинают заливать сюда бабосы без счета. Сценарий возможный, но маловероятный.

После всего, что про него наговорил Онищенко? Если переизберётся, то может случится как в ноябре 2014: НБУ с 12,95 на 15, межбанк-до 16 и 20, а потом и 33. /quote]

Онищенко не только наговорил, но и написал. Даже презентовал книженцию о коррупционере Петре. А зная уровень махинаций Онищенко, то краем глаза заглянул бы в сию писанину.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 11:16

  Tribeca написав:
  striped написав:Я так понимаю чем ближе к выборам тем больше в ветке будет петиных гудков... Нужно заставить себя не читать это мракобесие, но как?



Непонятно.

Упадок в стране может не заметить разве что слепой.

упадок...ж0па...Порох зраднык...
упадок...ж0па...скоро доллар "па33"...
скоро нас будет 25млн и половина из них на работах в роиссе...
а Крушу я сдам не за 10кгрн, а за 12, потому что я красавица и у меня МБА! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
И ещё мне нравится вот тот белый чехольчик с камушками от Сваровски на восьмой айфончик.
А средняя зарплата в Киеве упала!!!
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 11:23

  барабашов написав:
  Tribeca написав:
  striped написав:Я так понимаю чем ближе к выборам тем больше в ветке будет петиных гудков... Нужно заставить себя не читать это мракобесие, но как?



Непонятно.

Упадок в стране может не заметить разве что слепой.

упадок...ж0па...Порох зраднык...
упадок...ж0па...скоро доллар "па33"...
скоро нас будет 25млн и половина из них на работах в роиссе...
а Крушу я сдам не за 10кгрн, а за 12, потому что я красавица и у меня МБА! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
И ещё мне нравится вот тот белый чехольчик с камушками от Сваровски на восьмой айфончик.
А средняя зарплата в Киеве упала!!!

Трибека перегибает палку. Иногда занадто.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 11:25

  J_P написав:
  Vlad442 написав:
  Tribeca написав:если сравниваем 1кв и 1кв

Мне все равно, как там с вакансиями банковских служащих.
Я вижу, что аренда май 18 к маю 15 выросла на 40% в долларах и мне нравится эта тенденция. Непонятно только почему стоимость квартир не выросла пропорционально... Видимо впереди Big Bang.

Big Bang-а не будет. Сейчас аренда в среднем на уровне 7% годовых от текущей рыночной стоимости квартиры. А учитывая, что:
1. в нашей стране арендодатель кроме кухни должен предоставить полный комплект мебели, амортизация которой съедает пару % аренды. (кстати, попадались арендаторы, просившие также одеяло и подушку при аренде овер 600 евро)))),
2. в нашей стране арендодатель чаще и больше (в % от аренды) должен тратить на восстановление жилья после арендаторов даже при наличии "белых" договоров.
3. в нашей стране ненормальное соотношение между стоимостью квартиры и ее ремонта "для себя" (иногда - до 50%). Что сильно влияет на рыночную стоимость квартир - совершенно одинаковых, но с разным ремонтом.
4. мы не избежали специфики недоразвитых стран, в которых откровенное Г стоит ненамного дешевле откровенного THE BEST. Это касается и колбасы, и одежды, и ставок аренды. И, к сожалению, основная масса потребляет это откровенное Г. (ненавижу Ленина, но даже он понял, что "...Лучше меньше, да лучше" - явно не в нашем менталитете, а в немецком ...)
5. рыночные цены сданных в аренду квартир в ЕЩЕ СТРОЯЩИХСЯ ЖК являются "заниженными" относительно цен, которые будут на момент полной сдачи всех очередей данного комплекса (при условии стабильности индексов недвижимости).
Так Шо: паритет цена квартиры/аренды (как по мне) на момент присутствует.

Как думаете: куда пойдут деньги после отмены моратория на продажу земли?
ziko07
 
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