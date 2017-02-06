Додано: Вів 22 тра, 2018 11:05

Vlad442 написав: Tribeca написав: если сравниваем 1кв и 1кв если сравниваем 1кв и 1кв

Мне все равно, как там с вакансиями банковских служащих.

Я вижу, что аренда май 18 к маю 15 выросла на 40% в долларах и мне нравится эта тенденция. Непонятно только почему стоимость квартир не выросла пропорционально... Видимо впереди Big Bang. Мне все равно, как там с вакансиями банковских служащих.Я вижу, что аренда май 18 к маю 15 выросла на 40% в долларах и мне нравится эта тенденция. Непонятно только почему стоимость квартир не выросла пропорционально... Видимо впереди Big Bang.

. Сейчас аренда в среднем на уровне 7% годовых от текущей рыночной стоимости квартиры. А учитывая, что:1. в нашей стране арендодатель кроме кухни должен предоставить полный комплект мебели, амортизация которой съедает пару % аренды. (кстати, попадались арендаторы, просившие также одеяло и подушку при аренде овер 600 евро)))),2. в нашей стране арендодатель чаще и больше (в % от аренды) должен тратить на восстановление жилья после арендаторов даже при наличии "белых" договоров.3. в нашей стране ненормальное соотношение между стоимостью квартиры и ее ремонта "для себя" (иногда - до 50%). Что сильно влияет на рыночную стоимость квартир - совершенно одинаковых, но с разным ремонтом.4. мы не избежали специфики недоразвитых стран, в которых откровенное Г стоит ненамного дешевле откровенного THE BEST. Это касается и колбасы, и одежды, и ставок аренды. И, к сожалению, основная масса потребляет это откровенное Г. (ненавижу Ленина, но даже он понял, что "...Лучше меньше, да лучше" - явно не в нашем менталитете, а в немецком ...)5.цены сданных в аренду квартир в ЕЩЕ СТРОЯЩИХСЯ ЖК являются "заниженными" относительно цен, которые будут на момент полной сдачи всех очередей данного комплекса (при условии стабильности индексов недвижимости).Так Шо: паритет цена квартиры/аренды (как по мне) на момент присутствует.