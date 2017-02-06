Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Разве что Порошенко переизбирается, резко меняется отношение к риску на Украину и иностранные инвесторы начинают заливать сюда бабосы без счета. Сценарий возможный, но маловероятный.
После всего, что про него наговорил Онищенко? Если переизберётся, то может случится как в ноябре 2014: НБУ с 12,95 на 15, межбанк-до 16 и 20, а потом и 33. Небольшая девальвация привлечет к нам инвестиции -говорили все в 2013 г. а большая???
Я не слушал что про него наговорил Онищенко и не собираюсь. Меня тошнит от одного вида наглой лоснящейся рожи этого персонажа. Не думаю, что сейчас есть какая-то заслуживающая внимания вероятность повторения сценария 2014го года. Разве что разразится глобальный финансовый кризис. Но, пока, вроде, предпосылок к нему не видно.
Мне все равно, как там с вакансиями банковских служащих. Я вижу, что аренда май 18 к маю 15 выросла на 40% в долларах и мне нравится эта тенденция. Непонятно только почему стоимость квартир не выросла пропорционально... Видимо впереди Big Bang.
Big Bang-а не будет. Сейчас аренда в среднем на уровне 7% годовых от текущей рыночной стоимости квартиры. А учитывая, что: 1. в нашей стране арендодатель кроме кухни должен предоставить полный комплект мебели, амортизация которой съедает пару % аренды. (кстати, попадались арендаторы, просившие также одеяло и подушку при аренде овер 600 евро)))), 2. в нашей стране арендодатель чаще и больше (в % от аренды) должен тратить на восстановление жилья после арендаторов даже при наличии "белых" договоров. 3. в нашей стране ненормальное соотношение между стоимостью квартиры и ее ремонта "для себя" (иногда - до 50%). Что сильно влияет на рыночную стоимость квартир - совершенно одинаковых, но с разным ремонтом. 4. мы не избежали специфики недоразвитых стран, в которых откровенное Г стоит ненамного дешевле откровенного THE BEST. Это касается и колбасы, и одежды, и ставок аренды. И, к сожалению, основная масса потребляет это откровенное Г. (ненавижу Ленина, но даже он понял, что "...Лучше меньше, да лучше" - явно не в нашем менталитете, а в немецком ...) 5. рыночные цены сданных в аренду квартир в ЕЩЕ СТРОЯЩИХСЯ ЖК являются "заниженными" относительно цен, которые будут на момент полной сдачи всех очередей данного комплекса (при условии стабильности индексов недвижимости). Так Шо: паритет цена квартиры/аренды (как по мне) на момент присутствует.
striped написав:Я так понимаю чем ближе к выборам тем больше в ветке будет петиных гудков... Нужно заставить себя не читать это мракобесие, но как?
Непонятно.
Упадок в стране может не заметить разве что слепой.
упадок...ж0па...Порох зраднык... упадок...ж0па...скоро доллар "па33"... скоро нас будет 25млн и половина из них на работах в роиссе... а Крушу я сдам не за 10кгрн, а за 12, потому что я красавица и у меня МБА! И ещё мне нравится вот тот белый чехольчик с камушками от Сваровски на восьмой айфончик. А средняя зарплата в Киеве упала!!!
striped написав:Я так понимаю чем ближе к выборам тем больше в ветке будет петиных гудков... Нужно заставить себя не читать это мракобесие, но как?
Непонятно.
Упадок в стране может не заметить разве что слепой.
упадок...ж0па...Порох зраднык... упадок...ж0па...скоро доллар "па33"... скоро нас будет 25млн и половина из них на работах в роиссе... а Крушу я сдам не за 10кгрн, а за 12, потому что я красавица и у меня МБА! И ещё мне нравится вот тот белый чехольчик с камушками от Сваровски на восьмой айфончик. А средняя зарплата в Киеве упала!!!
Мне все равно, как там с вакансиями банковских служащих. Я вижу, что аренда май 18 к маю 15 выросла на 40% в долларах и мне нравится эта тенденция. Непонятно только почему стоимость квартир не выросла пропорционально... Видимо впереди Big Bang.
Big Bang-а не будет. Сейчас аренда в среднем на уровне 7% годовых от текущей рыночной стоимости квартиры. А учитывая, что: 1. в нашей стране арендодатель кроме кухни должен предоставить полный комплект мебели, амортизация которой съедает пару % аренды. (кстати, попадались арендаторы, просившие также одеяло и подушку при аренде овер 600 евро)))), 2. в нашей стране арендодатель чаще и больше (в % от аренды) должен тратить на восстановление жилья после арендаторов даже при наличии "белых" договоров. 3. в нашей стране ненормальное соотношение между стоимостью квартиры и ее ремонта "для себя" (иногда - до 50%). Что сильно влияет на рыночную стоимость квартир - совершенно одинаковых, но с разным ремонтом. 4. мы не избежали специфики недоразвитых стран, в которых откровенное Г стоит ненамного дешевле откровенного THE BEST. Это касается и колбасы, и одежды, и ставок аренды. И, к сожалению, основная масса потребляет это откровенное Г. (ненавижу Ленина, но даже он понял, что "...Лучше меньше, да лучше" - явно не в нашем менталитете, а в немецком ...) 5. рыночные цены сданных в аренду квартир в ЕЩЕ СТРОЯЩИХСЯ ЖК являются "заниженными" относительно цен, которые будут на момент полной сдачи всех очередей данного комплекса (при условии стабильности индексов недвижимости). Так Шо: паритет цена квартиры/аренды (как по мне) на момент присутствует.
Как думаете: куда пойдут деньги после отмены моратория на продажу земли?