Додано: Вів 22 тра, 2018 12:21

kingkongovets написав: понимаю шо флуд, но тут недавно у кое-кого сильно бомбануло, когда я высказался о продажных немецких политиках



"Германия сбилась с пути

Германия сбилась с пути: Берлинская стена, воздушные мосты, спасавшие жителей Западного Берлина, план Маршалла – всё забыто? Насколько же сильно у многих сбит компас и как мало они извлекли из уроков нашего прошлого, если мафиозно-кагэбэшную диктатуру, которая нападает на соседние страны, убивает мирных жителей и своих критиков, они считают более надежным партнером, чем демократия, которая хоть и столкнулась с проблемами, но в которой, тем не менее, всё же функционируют правовое государство, свобода слова и принцип разделения властей?*



Опрос ZDF – „Надёжным партнером в политическом сотрудничестве является..."







*) Бóльшая часть ответственности за это лежит на нашей политике и наших СМИ, которые, несмотря на множество критических и хороших материалов, в своей совокупности, прежде всего, из-за ошибочно понимаемой озабоченности по поводу «баланса» и «нейтралитета», так и не поняли и не смогли донести до людей реалистичную картину о сути и масштабах влияния мафиозной, коррумпированной, агрессивной, национально-шовинистической системы путинской власти. Параллельно с этим слепой антиамериканизм способствует тому, что, наоборот, слишком часто сообщается о том, что Трамп более опасен, чем Путин. Однако Трамп всё же не диктатор и, слава Богу, строго ограничен судебной системой, прессой, конституцией и «системой сдержек и противовесов» США – в отличие от Путина, власть которого неограничена и основывается на насилии и манипуляциях."

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главная опасность для Украины сейчас - не коррупция, которой нас со всех сторон пугают и о которой можно услышать чуть ли не из каждого утюга, а популизм и охотно развешивающие уши дурачки (полезные идиоты), которые не умеют критически воспринимать инфу и отрешаться от своих эмоций, принимая решения



"живи своим умом, пчела" (с) понимаю шо флуд, но тут недавно у кое-кого сильно бомбануло, когда я высказался о продажных немецких политиках"Германия сбилась с путиГермания сбилась с пути: Берлинская стена, воздушные мосты, спасавшие жителей Западного Берлина, план Маршалла – всё забыто? Насколько же сильно у многих сбит компас и как мало они извлекли из уроков нашего прошлого, если мафиозно-кагэбэшную диктатуру, которая нападает на соседние страны, убивает мирных жителей и своих критиков, они считают более надежным партнером, чем демократия, которая хоть и столкнулась с проблемами, но в которой, тем не менее, всё же функционируют правовое государство, свобода слова и принцип разделения властей?*Опрос ZDF – „*) Бóльшая часть ответственности за это лежит на нашей политике и наших СМИ, которые, несмотря на множество критических и хороших материалов, в своей совокупности, прежде всего, из-за ошибочно понимаемой озабоченности по поводу «баланса» и «нейтралитета», так и не поняли и не смогли донести до людей реалистичную картину о сути и масштабах влияния мафиозной, коррумпированной, агрессивной, национально-шовинистической системы путинской власти. Параллельно с этим слепой антиамериканизм способствует тому, что, наоборот, слишком часто сообщается о том, что Трамп более опасен, чем Путин. Однако Трамп всё же не диктатор и, слава Богу, строго ограничен судебной системой, прессой, конституцией и «системой сдержек и противовесов» США – в отличие от Путина, власть которого неограничена и основывается на насилии и манипуляциях."главная опасность для Украины сейчас - не коррупция, которой нас со всех сторон пугают и о которой можно услышать чуть ли не из каждого утюга, а популизм и охотно развешивающие уши дурачки (полезные идиоты), которые не умеют критически воспринимать инфу и отрешаться от своих эмоций, принимая решения

главная опасность для России сейчас - не коррупция, которой нас со всех сторон пугают и о которой можно услышать чуть ли не из каждого утюга, а популизм и охотно развешивающие уши дурачки (полезные идиоты), которые не умеют критически воспринимать инфу и отрешаться от своих эмоций, принимая решения

Я думаю, на Ваше мироощущение мои слова мало повлияют, поэтому скорее буду писать для читателей темы.Так вот, процитированный пост – это ОДНО из многих мнений, которые существуют в плюралистическом обществе о том или ином явлении. Кроме него есть мнения немецких «леваков», немецких «новых правых», христианских демократов, «соци» и пр., которые часто критикуют свою политическую систему и её лидеров, но с абсолютно разных позиций. После этого они идут на выборы, и «чья правда сильнее», переформатируют парламент и правительство.В отличие от СССР, в странах с парламентско-демократической системой, основная идея – не «есть только одно правильное мнение», а «консенсус множества точек зрения».Теперь о сути.Некто пишет, что немецкие политики способствовали тому, что немцы позитивнее (в качестве партнёров) воспринимают РФ и Китай чем США. Что это означает? Означает, что определённые группы немецких элит (основную повестку и картинку в СМИ, как ни крути, делают всё-таки они) выступают за сотрудничество с РФ и Китаем, а к США как-то с холодком. Из-за этого некто Кингконговец выводит их «продажность». Но почему они так поступают? В первую очередь – потому что так выгодно Германии (конкретнее – немецким корпорациям): доступный газ по Северным потокам, экспорт высокотехнологичного оборудования и пр. Глобальнее – избавление от чрезмерной «завязки» на США после окончания Холодной войны, когда «американский зонтик» потерял основное значение – защита от войск стран ОВД. Т.е. в действиях немецких политиков и элит есть определённый цинизм (а когда и где политика не была циничной?) и жертвование декларируемым ценностям (демократия, свобода слова пр.) ради выгоды, но делается это из «немецкого государственного эгоизма», а не потому, что – условно – фракцию в бундестаге купили Путен чтоб проголосовать за трубу или ещё что. «Продажность» и «коррумпированность» (в моём представлении) относится именно ко второму случаю. На указанный «цинизм» украинских властей в пользу украинских интересов я согласен.А вообще, логически продолжая идею о «скупленных на корню западных политиках» (Тиллерсон тоже?), мы можем прийти и к «охранительному» выводу о том, что, к примеру, продавливаемое «западными друзьями» создание Антикоррупционного суда – это проплаченный Путеным план по «подрыву воли народа и страны к победе», и ПАП и Ко – молодцы, что всеми силами этому сопротивляютсяКстати, давайте перепишем предпоследний Ваш абзац вот так:Органично звучит? Я вот ещё по ключевым словам («полезные идиоты», «коррупция», «россия») погуглил и вот:В общем, «не нужно раскачивать лодку», «будет Путен – будет Россия, не будет Путена…»Думаю, это Ваше российское альтер-эго сочинило.Пару вопросов к двум главным «охранителям» в этой теме:: топит за соблюдение закона всеми и во всём (я двумя руками за). НО! При этом вчера высказался в стиле «да я бы на месте Пашинского того бухаря…»Уважаемый Кингконговец, проясните, пожалуйста: это по какому такому закону Вы собираетесь (теоретически) в подобной ситуации действовать? Или здесь уже действуют «пАнятия» или ещё ХЗ что? И, если Вам привычнее и комфортнее жить «по праву сильнейшего», то не лучше ли было поддерживать руками и ногами Чивокуню – оно как-то ближе к его реальности (правда, как Вам вчера доходчиво объяснили, всегда и на Вас может оказаться кто-то более сильный)?Далее «начни с себя, сначала соблюдай закон – потом что-то требуй»: ну вот я всю свою трудовую карьеру получаю сугубо белую з/п, «левых» (необлагаемых) доходов не имею, на учёте в военкомате состою, не требую у Порошенко или ещё кого дать мне денег (устроить на работу «пожирнее» и т.п.), где попало не паркуюсь (машины в принципе нет, так что и тут жить Вам не мешаю), взятки не даю (на права в своё время сам со второй попытки сдал), деревья под домом сажаю, дорогу перехожу на зелёный, мусор в лесу собираю, субсидию не получаю, за гречку не голосую и т.д. и т.п. Так вот, могу я в данном статусе указывать на неэффективное функционирование государственных и муниципальных институтов? Если нет, то какие дополнительные достижения мне нужны для получения такого права?ЗЫ По поводу цитирования По и прочих апологетов «аристократии» и игнорирования мнения «простонародного быдла»: снова советую тогда равняться на Запоребрик, там этого, думаю, явно больше чем в «гейропах»Кстати, а почему Вы так уверены, что в стране победившей аристократии Вы будете в рядах именно голос имеющей элиты?ЗЗЫ «Про жить своим умом» – это в идеале хорошо и правильно, но в реале оказывается, что главными двигателями реформ в стране сейчас являются МВФ, МБ и прочие парамасоны. Поэтому, кстати, как главный критерий для голосования на грядущий выборах следует, ИМнХО, избрать «на кого укажет коллективный МВФ». Sad but true.: изображает из себя «совесть нации», пишет из виртуального окопа, «оптимизирует налоги», нарушает законодательство, осуществляя сделки с недвижимостью не в законных безнало-гривнах, а в мутных нало-долларах. Топит за то, что «мы все тут замазаны (наверное, судит по себе), поэтому нех на партию и правительство открывать рот». Неистово готовится к сдаче IELTS чтоб из виртуального окопа перебраться от «нетакого народа» в забугорье, чтоб оттудова сильнее любить растерзанную «захарами» Родину.Вопросы… Вопросов кагбэ и нету