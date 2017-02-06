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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1158115911601161

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 859
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
133
Всього голосів : 859
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 11:25

  J_P написав:
  Vlad442 написав:
  Tribeca написав:если сравниваем 1кв и 1кв

Мне все равно, как там с вакансиями банковских служащих.
Я вижу, что аренда май 18 к маю 15 выросла на 40% в долларах и мне нравится эта тенденция. Непонятно только почему стоимость квартир не выросла пропорционально... Видимо впереди Big Bang.

Big Bang-а не будет. Сейчас аренда в среднем на уровне 7% годовых от текущей рыночной стоимости квартиры. А учитывая, что:
1. в нашей стране арендодатель кроме кухни должен предоставить полный комплект мебели, амортизация которой съедает пару % аренды. (кстати, попадались арендаторы, просившие также одеяло и подушку при аренде овер 600 евро)))),
2. в нашей стране арендодатель чаще и больше (в % от аренды) должен тратить на восстановление жилья после арендаторов даже при наличии "белых" договоров.
3. в нашей стране ненормальное соотношение между стоимостью квартиры и ее ремонта "для себя" (иногда - до 50%). Что сильно влияет на рыночную стоимость квартир - совершенно одинаковых, но с разным ремонтом.
4. мы не избежали специфики недоразвитых стран, в которых откровенное Г стоит ненамного дешевле откровенного THE BEST. Это касается и колбасы, и одежды, и ставок аренды. И, к сожалению, основная масса потребляет это откровенное Г. (ненавижу Ленина, но даже он понял, что "...Лучше меньше, да лучше" - явно не в нашем менталитете, а в немецком ...)
5. рыночные цены сданных в аренду квартир в ЕЩЕ СТРОЯЩИХСЯ ЖК являются "заниженными" относительно цен, которые будут на момент полной сдачи всех очередей данного комплекса (при условии стабильности индексов недвижимости).
Так Шо: паритет цена квартиры/аренды (как по мне) на момент присутствует.

Как думаете: куда пойдут деньги после отмены моратория на продажу земли?
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 11:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ПОХ, ул.Пчилки.
ЖК "Традиция" 49.6м продана за 50к
https://forum.0day.kiev.ua/index.php?showtopic=541937
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 11:47

уровень зп в кафе Чайхона официанта.
с чаевыми и % от проданых блюд где-то 20-25 легко выйдет
что скажете?
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 12:01

  J_P написав:
  Vlad442 написав:
  Tribeca написав:если сравниваем 1кв и 1кв

Мне все равно, как там с вакансиями банковских служащих.
Я вижу, что аренда май 18 к маю 15 выросла на 40% в долларах и мне нравится эта тенденция. Непонятно только почему стоимость квартир не выросла пропорционально... Видимо впереди Big Bang.

Big Bang-а не будет.


Будет Gang Bang!!
Tribeca
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 12:02

Тут вроде BIGor плакался что его как топ менеджера на зп в 15к не берут.
Вот - официант, 25к легко
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 12:04

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правильно не беруть - овевкволіфайд :)
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 12:08

Согласен. Это очень распространённое понятие. Мы тоже ищем буха в компанию. Платим 25-30к. Присылает народ св с мба, асса и опытом работы глав буха в крупных международных конторах. Нах они нужны со своими амбициями? Нам надо послушный с опытом и высокой производительностью
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 12:21

О плебсе и укроаристократах

  kingkongovets написав:понимаю шо флуд, но тут недавно у кое-кого сильно бомбануло, когда я высказался о продажных немецких политиках

"Германия сбилась с пути
Германия сбилась с пути: Берлинская стена, воздушные мосты, спасавшие жителей Западного Берлина, план Маршалла – всё забыто? Насколько же сильно у многих сбит компас и как мало они извлекли из уроков нашего прошлого, если мафиозно-кагэбэшную диктатуру, которая нападает на соседние страны, убивает мирных жителей и своих критиков, они считают более надежным партнером, чем демократия, которая хоть и столкнулась с проблемами, но в которой, тем не менее, всё же функционируют правовое государство, свобода слова и принцип разделения властей?*

Опрос ZDF – „Надёжным партнером в политическом сотрудничестве является..."

Зображення

*) Бóльшая часть ответственности за это лежит на нашей политике и наших СМИ, которые, несмотря на множество критических и хороших материалов, в своей совокупности, прежде всего, из-за ошибочно понимаемой озабоченности по поводу «баланса» и «нейтралитета», так и не поняли и не смогли донести до людей реалистичную картину о сути и масштабах влияния мафиозной, коррумпированной, агрессивной, национально-шовинистической системы путинской власти. Параллельно с этим слепой антиамериканизм способствует тому, что, наоборот, слишком часто сообщается о том, что Трамп более опасен, чем Путин. Однако Трамп всё же не диктатор и, слава Богу, строго ограничен судебной системой, прессой, конституцией и «системой сдержек и противовесов» США – в отличие от Путина, власть которого неограничена и основывается на насилии и манипуляциях."
https://www.facebook.com/boreits/photos ... 39/?type=3

главная опасность для Украины сейчас - не коррупция, которой нас со всех сторон пугают и о которой можно услышать чуть ли не из каждого утюга, а популизм и охотно развешивающие уши дурачки (полезные идиоты), которые не умеют критически воспринимать инфу и отрешаться от своих эмоций, принимая решения

"живи своим умом, пчела" (с)

Я думаю, на Ваше мироощущение мои слова мало повлияют, поэтому скорее буду писать для читателей темы.

Так вот, процитированный пост – это ОДНО из многих мнений, которые существуют в плюралистическом обществе о том или ином явлении. Кроме него есть мнения немецких «леваков», немецких «новых правых», христианских демократов, «соци» и пр., которые часто критикуют свою политическую систему и её лидеров, но с абсолютно разных позиций. После этого они идут на выборы, и «чья правда сильнее», переформатируют парламент и правительство.

В отличие от СССР, в странах с парламентско-демократической системой, основная идея – не «есть только одно правильное мнение», а «консенсус множества точек зрения».
Теперь о сути.

Некто пишет, что немецкие политики способствовали тому, что немцы позитивнее (в качестве партнёров) воспринимают РФ и Китай чем США. Что это означает? Означает, что определённые группы немецких элит (основную повестку и картинку в СМИ, как ни крути, делают всё-таки они) выступают за сотрудничество с РФ и Китаем, а к США как-то с холодком. Из-за этого некто Кингконговец выводит их «продажность». Но почему они так поступают? В первую очередь – потому что так выгодно Германии (конкретнее – немецким корпорациям): доступный газ по Северным потокам, экспорт высокотехнологичного оборудования и пр. Глобальнее – избавление от чрезмерной «завязки» на США после окончания Холодной войны, когда «американский зонтик» потерял основное значение – защита от войск стран ОВД. Т.е. в действиях немецких политиков и элит есть определённый цинизм (а когда и где политика не была циничной?) и жертвование декларируемым ценностям (демократия, свобода слова пр.) ради выгоды, но делается это из «немецкого государственного эгоизма», а не потому, что – условно – фракцию в бундестаге купили Путен чтоб проголосовать за трубу или ещё что. «Продажность» и «коррумпированность» (в моём представлении) относится именно ко второму случаю. На указанный «цинизм» украинских властей в пользу украинских интересов я согласен.

А вообще, логически продолжая идею о «скупленных на корню западных политиках» (Тиллерсон тоже?), мы можем прийти и к «охранительному» выводу о том, что, к примеру, продавливаемое «западными друзьями» создание Антикоррупционного суда – это проплаченный Путеным план по «подрыву воли народа и страны к победе», и ПАП и Ко – молодцы, что всеми силами этому сопротивляются :lol:

Кстати, давайте перепишем предпоследний Ваш абзац вот так:
главная опасность для России сейчас - не коррупция, которой нас со всех сторон пугают и о которой можно услышать чуть ли не из каждого утюга, а популизм и охотно развешивающие уши дурачки (полезные идиоты), которые не умеют критически воспринимать инфу и отрешаться от своих эмоций, принимая решения

Органично звучит? Я вот ещё по ключевым словам («полезные идиоты», «коррупция», «россия») погуглил и вот:
http://ruspravda.info/Kak-poleznie-idio ... 17182.html
В общем, «не нужно раскачивать лодку», «будет Путен – будет Россия, не будет Путена…»
Думаю, это Ваше российское альтер-эго сочинило.


Пару вопросов к двум главным «охранителям» в этой теме:
Кингконговец: топит за соблюдение закона всеми и во всём (я двумя руками за). НО! При этом вчера высказался в стиле «да я бы на месте Пашинского того бухаря…»

Уважаемый Кингконговец, проясните, пожалуйста: это по какому такому закону Вы собираетесь (теоретически) в подобной ситуации действовать? Или здесь уже действуют «пАнятия» или ещё ХЗ что? И, если Вам привычнее и комфортнее жить «по праву сильнейшего», то не лучше ли было поддерживать руками и ногами Чивокуню – оно как-то ближе к его реальности (правда, как Вам вчера доходчиво объяснили, всегда и на Вас может оказаться кто-то более сильный)?

Далее «начни с себя, сначала соблюдай закон – потом что-то требуй»: ну вот я всю свою трудовую карьеру получаю сугубо белую з/п, «левых» (необлагаемых) доходов не имею, на учёте в военкомате состою, не требую у Порошенко или ещё кого дать мне денег (устроить на работу «пожирнее» и т.п.), где попало не паркуюсь (машины в принципе нет, так что и тут жить Вам не мешаю), взятки не даю (на права в своё время сам со второй попытки сдал), деревья под домом сажаю, дорогу перехожу на зелёный, мусор в лесу собираю, субсидию не получаю, за гречку не голосую и т.д. и т.п. Так вот, могу я в данном статусе указывать на неэффективное функционирование государственных и муниципальных институтов? Если нет, то какие дополнительные достижения мне нужны для получения такого права?

ЗЫ По поводу цитирования По и прочих апологетов «аристократии» и игнорирования мнения «простонародного быдла»: снова советую тогда равняться на Запоребрик, там этого, думаю, явно больше чем в «гейропах» ;) Кстати, а почему Вы так уверены, что в стране победившей аристократии Вы будете в рядах именно голос имеющей элиты?

ЗЗЫ «Про жить своим умом» – это в идеале хорошо и правильно, но в реале оказывается, что главными двигателями реформ в стране сейчас являются МВФ, МБ и прочие парамасоны. Поэтому, кстати, как главный критерий для голосования на грядущий выборах следует, ИМнХО, избрать «на кого укажет коллективный МВФ». Sad but true.

Первый: изображает из себя «совесть нации», пишет из виртуального окопа, «оптимизирует налоги», нарушает законодательство, осуществляя сделки с недвижимостью не в законных безнало-гривнах, а в мутных нало-долларах. Топит за то, что «мы все тут замазаны (наверное, судит по себе), поэтому нех на партию и правительство открывать рот». Неистово готовится к сдаче IELTS чтоб из виртуального окопа перебраться от «нетакого народа» в забугорье, чтоб оттудова сильнее любить растерзанную «захарами» Родину.

Вопросы… Вопросов кагбэ и нету 8)
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 12:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:Первый: изображает из себя «совесть нации», пишет из виртуального окопа, «оптимизирует налоги», нарушает законодательство, осуществляя сделки с недвижимостью

Первый, который был здесь пару лет назад, отсутствует. Учётку передали какому-то дилетанту.
Такая же история была с учёткой Frant( давненько не писал).
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 12:38

Рыба-сом
Пост громкий и прямолинейный по поводу "начни с себя", даже чересчур, у меня "начни первый ты" в другом аспекте видится:
Кто первый начнёт продавать в центре Киева хоть сталинский шлак по цене доступной для пересичного(па500,600...) с периферии, а не с соседнего дома и Кончи с Козиным? А там и народ хотелки пригнёт. Это ж как рынок вперёд прыгнет!
Начните хоть кто то с себя!
барабашов
 
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