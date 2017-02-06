Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Рыба-сом Пост громкий и прямолинейный по поводу "начни с себя", даже чересчур, у меня "начни первый ты" в другом аспекте видится: Кто первый начнёт продавать в центре Киева хоть сталинский шлак по цене доступной для пересичного(па500,600...) с периферии, а не с соседнего дома и Кончи с Козиным? А там и народ хотелки пригнёт. Это ж как рынок вперёд прыгнет! Начните хоть кто то с себя!
Если шеколадный и ко пробьется на второй тур, будут и в центре сталинки па 500 - 600 дол. Хрущи вдалеке от метро будут стоять с забитыми досками окнами. Народ просто разбежиться кто куда с Украины. Свой прогноз оставляю в силе.
По ощущениям эти выборы перепрыгнут все что было ранее по событиям. Будет очень жарко. Олигархат versus западный мир и простой народ. Такого мы еще не видели.
Хомякоид написав:По ощущениям эти выборы перепрыгнут все что было ранее по событиям. Будет очень жарко. Олигархат versus западный мир и простой народ. Такого мы еще не видели.
А я считаю, что с вероятностью 80% западные парамасоны поставят таки на ПАПу, предварительно прогнув его по ряду принципиальных вопросов (АКС и т.д.). Почему? Потому что с ним какой-никакой диалог уже налажен. ЮВТ, Гриценко, Ляшко? Вряд ли. Означает ли это что я буду голосовать за ПАПу? Скорее всего – да. Зачем же вся эта «критика»? Чтоб «дрим тим» ощущала давление как снаружи (парамасоны), так и изнутри («народ» - желательно, конечно, чтоб в этом случае давление было в сторону реформ, а не тупо «дайте денех»). Поскольку «дрим тим» не в 2014 году вылупилась и окуклилась, а и до того жила припеваючи, будучи частью политико-экономической системы, в «доброго царя Петра», который сам по доброте душевной решил реформировать страну, я почему-то не верю.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
ziko07 написав:Как думаете: куда пойдут деньги после отмены моратория на продажу земли?
Если вопрос лично ко мне - то думаю, что отмена моратория состоится в тот момент, когда земли для свободной продажи не останется...((((( За это будем пожизненно благодарить Юлю, поддержавшую мараторий комуняк и ПР в жирные докризисные (до 2008) времена.
ziko07 написав:Как думаете: куда пойдут деньги после отмены моратория на продажу земли?
Если вопрос лично ко мне - то думаю, что отмена моратория состоится в тот момент, когда земли для свободной продажи не останется...((((( За это будем пожизненно благодарить Юлю, поддержавшую мараторий комуняк и ПР в жирные докризисные (до 2008) времена.
кстати:
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал мораторий на продажу сельскохозяйственных земель в Украине нарушением прав человека.
Рыба-сом написав:Означает ли это что я буду голосовать за ПАПу? Скорее всего – да.
А во втором туре за кого? Ведь ПАПа не второй и даже не третий
Думаю, именно его и увидим во втором туре. Сейчас народ в прострации, значительная часть не определилась с кандидатом. Потом уже будут голосовать «только бы не Вона/ещё кто-то» и «чтоб не было хуже». ИМнХО, сейчас ПАПе выгодно просто играть на понижение с «сырником» и прочими. Типо, единственный адекват.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом написав:Означает ли это что я буду голосовать за ПАПу? Скорее всего – да.
А во втором туре за кого? Ведь ПАПа не второй и даже не третий
Вы недооцениваете ПАПу. В первом туре ему насчитают ровно столько, сколько будет нужно. Если во второй с ним выйдет кто-то из беззубых, типа Гриценко, то и во второй раз "посчитают" сколько надо и куда надо. Петя - это не тупорылый Шапкин, ему в критические моменты даже видимость законности по боку Из бессмертного новодела "пошумят и утрутся"(З.Шкиряк)
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 22 тра, 2018 14:14, всього редагувалось 1 раз.