Как думаете: куда пойдут деньги после отмены моратория на продажу земли?

Если вопрос лично ко мне - то думаю, что отмена моратория состоится в тот момент, когда земли для свободной продажи не останется...(((((

Если вопрос лично ко мне - то думаю, что отмена моратория состоится в тот момент, когда земли для свободной продажи не останется...(((((

За это будем пожизненно благодарить Юлю, поддержавшую мараторий комуняк и ПР в жирные докризисные (до 2008) времена.



кстати:



Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал мораторий на продажу сельскохозяйственных земель в Украине нарушением прав человека.



https://biz.nv.ua/amp/evropejskij-sud-p ... 71295.html

