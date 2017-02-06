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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1159116011611162

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 859
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
133
Всього голосів : 859
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 13:03

  барабашов написав:Рыба-сом
Пост громкий и прямолинейный по поводу "начни с себя", даже чересчур, у меня "начни первый ты" в другом аспекте видится:
Кто первый начнёт продавать в центре Киева хоть сталинский шлак по цене доступной для пересичного(па500,600...) с периферии, а не с соседнего дома и Кончи с Козиным? А там и народ хотелки пригнёт. Это ж как рынок вперёд прыгнет!
Начните хоть кто то с себя!


Если шеколадный и ко пробьется на второй тур, будут и в центре сталинки па 500 - 600 дол.
Хрущи вдалеке от метро будут стоять с забитыми досками окнами. Народ просто разбежиться кто куда с Украины.
Свой прогноз оставляю в силе.

По ощущениям эти выборы перепрыгнут все что было ранее по событиям.
Будет очень жарко. Олигархат versus западный мир и простой народ.
Такого мы еще не видели.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 13:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:По ощущениям эти выборы перепрыгнут все что было ранее по событиям.
Будет очень жарко. Олигархат versus западный мир и простой народ.
Такого мы еще не видели.

А я считаю, что с вероятностью 80% западные парамасоны поставят таки на ПАПу, предварительно прогнув его по ряду принципиальных вопросов (АКС и т.д.).
Почему? Потому что с ним какой-никакой диалог уже налажен. ЮВТ, Гриценко, Ляшко? Вряд ли.
Означает ли это что я буду голосовать за ПАПу? Скорее всего – да.
Зачем же вся эта «критика»? Чтоб «дрим тим» ощущала давление как снаружи (парамасоны), так и изнутри («народ» - желательно, конечно, чтоб в этом случае давление было в сторону реформ, а не тупо «дайте денех»). Поскольку «дрим тим» не в 2014 году вылупилась и окуклилась, а и до того жила припеваючи, будучи частью политико-экономической системы, в «доброго царя Петра», который сам по доброте душевной решил реформировать страну, я почему-то не верю.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 13:51

  ziko07 написав:Как думаете: куда пойдут деньги после отмены моратория на продажу земли?

Если вопрос лично ко мне - то думаю, что отмена моратория состоится в тот момент, когда земли для свободной продажи не останется...(((((
За это будем пожизненно благодарить Юлю, поддержавшую мараторий комуняк и ПР в жирные докризисные (до 2008) времена.
J_P
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 13:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

J_P написав:
  ziko07 написав:Как думаете: куда пойдут деньги после отмены моратория на продажу земли?

Если вопрос лично ко мне - то думаю, что отмена моратория состоится в тот момент, когда земли для свободной продажи не останется...(((((
За это будем пожизненно благодарить Юлю, поддержавшую мараторий комуняк и ПР в жирные докризисные (до 2008) времена.


кстати:

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал мораторий на продажу сельскохозяйственных земель в Украине нарушением прав человека.

https://biz.nv.ua/amp/evropejskij-sud-p ... 71295.html
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 14:01

  Рыба-сом написав:Означает ли это что я буду голосовать за ПАПу? Скорее всего – да.

А во втором туре за кого?
Ведь ПАПа не второй и даже не третий :D
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 14:08

  reus написав:
  Рыба-сом написав:Означает ли это что я буду голосовать за ПАПу? Скорее всего – да.

А во втором туре за кого?
Ведь ПАПа не второй и даже не третий :D

Думаю, именно его и увидим во втором туре. Сейчас народ в прострации, значительная часть не определилась с кандидатом. Потом уже будут голосовать «только бы не Вона/ещё кто-то» и «чтоб не было хуже».
ИМнХО, сейчас ПАПе выгодно просто играть на понижение с «сырником» и прочими. Типо, единственный адекват.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 14:08

  Рыба-сом написав:Вопросы… Вопросов кагбэ и нету 8)

Кстати, я так понимаю у многих патриотов дети либо уже за бугром, либо активно готовятся на выезд.

ПС
Дети К-ца, если не ошибаюсь, уже учатся где то по Европах
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 14:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  Рыба-сом написав:Вопросы… Вопросов кагбэ и нету 8)

Кстати, я так понимаю у многих патриотов дети либо уже за бугром, либо активно готовятся на выезд.

ПС
Дети К-ца, если не ошибаюсь, уже учатся где то по Европах


дочь уже вернулась и работает здесь, сын еще учится, в сша
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 14:11

  reus написав:
  Рыба-сом написав:Означает ли это что я буду голосовать за ПАПу? Скорее всего – да.

А во втором туре за кого?
Ведь ПАПа не второй и даже не третий :D

Вы недооцениваете ПАПу. В первом туре ему насчитают ровно столько, сколько будет нужно. Если во второй с ним выйдет кто-то из беззубых, типа Гриценко, то и во второй раз "посчитают" сколько надо и куда надо.
Петя - это не тупорылый Шапкин, ему в критические моменты даже видимость законности по боку
Из бессмертного новодела "пошумят и утрутся"(З.Шкиряк)
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 22 тра, 2018 14:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 14:13

  kingkongovets написав:
hume написав:
  Рыба-сом написав:Вопросы… Вопросов кагбэ и нету 8)

Кстати, я так понимаю у многих патриотов дети либо уже за бугром, либо активно готовятся на выезд.

ПС
Дети К-ца, если не ошибаюсь, уже учатся где то по Европах


дочь уже вернулась и работает здесь, сын еще учится, в сша

Спасибо, что ответили.
Сын там останется, или планирует вернуться?
hume
 
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