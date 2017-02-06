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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1160116111621163>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 859
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
133
Всього голосів : 859
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 13:51

  ziko07 написав:Как думаете: куда пойдут деньги после отмены моратория на продажу земли?

Если вопрос лично ко мне - то думаю, что отмена моратория состоится в тот момент, когда земли для свободной продажи не останется...(((((
За это будем пожизненно благодарить Юлю, поддержавшую мараторий комуняк и ПР в жирные докризисные (до 2008) времена.
J_P
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 13:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

J_P написав:
  ziko07 написав:Как думаете: куда пойдут деньги после отмены моратория на продажу земли?

Если вопрос лично ко мне - то думаю, что отмена моратория состоится в тот момент, когда земли для свободной продажи не останется...(((((
За это будем пожизненно благодарить Юлю, поддержавшую мараторий комуняк и ПР в жирные докризисные (до 2008) времена.


кстати:

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал мораторий на продажу сельскохозяйственных земель в Украине нарушением прав человека.

https://biz.nv.ua/amp/evropejskij-sud-p ... 71295.html
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 14:08

  Рыба-сом написав:Вопросы… Вопросов кагбэ и нету 8)

Кстати, я так понимаю у многих патриотов дети либо уже за бугром, либо активно готовятся на выезд.

ПС
Дети К-ца, если не ошибаюсь, уже учатся где то по Европах
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 14:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  Рыба-сом написав:Вопросы… Вопросов кагбэ и нету 8)

Кстати, я так понимаю у многих патриотов дети либо уже за бугром, либо активно готовятся на выезд.

ПС
Дети К-ца, если не ошибаюсь, уже учатся где то по Европах


дочь уже вернулась и работает здесь, сын еще учится, в сша
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 14:13

  kingkongovets написав:
hume написав:
  Рыба-сом написав:Вопросы… Вопросов кагбэ и нету 8)

Кстати, я так понимаю у многих патриотов дети либо уже за бугром, либо активно готовятся на выезд.

ПС
Дети К-ца, если не ошибаюсь, уже учатся где то по Европах


дочь уже вернулась и работает здесь, сын еще учится, в сша

Спасибо, что ответили.
Сын там останется, или планирует вернуться?
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 14:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оказался с тыла ул Тампере. Друзья, район недооценён, оказывается внутри огромный сквер + школа..Фантастика
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 14:41

  reus написав:
  antey1969 написав:Забудьте 2004ый, это уже каменный век

Но я хорошо помню 2013-2014гг. Народ на взводе. Провоцировать опасно.

Те кто хотели что-то изменить - уже на выезде в своей массе(карта сталего побыту и т. д.)
Припомните, кто был основными протестными штыками в 2004-м и в2013-м... жители Западной Украины. Как только они ехали домой, все протестное движение выдыхалось. Сейчас они просто не поедут на Киев, доказано Саакашвили
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 14:43

  reus написав:
  antey1969 написав:Забудьте 2004ый, это уже каменный век

Но я хорошо помню 2013-2014гг. Народ на взводе. Провоцировать опасно.


не переоценивайте, вероятность реального массового протеста минимальная.
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 14:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  kingkongovets написав:
hume написав:[quote="4370533:Рыба-сом"]
Вопросы… Вопросов кагбэ и нету 8)

Кстати, я так понимаю у многих патриотов дети либо уже за бугром, либо активно готовятся на выезд.

ПС
Дети К-ца, если не ошибаюсь, уже учатся где то по Европах


дочь уже вернулась и работает здесь, сын еще учится, в сша

Спасибо, что ответили.
Сын там останется, или планирует вернуться?[/quote]

планирует вернуться, он закончил здесь лицей богуна и настроен на военную карьеру
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 15:34

О парковках.
Гора родила мышь. Сынулька харьковского миллионера вещает:

Это беспрецедентный для Киева пилотный проект и он призван положить начало благоустройству парковочного пространства
Впервые в столице право обустраивать и эксплуатировать парковки продадут на аукционе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

«КП «Киевтранспарксервис» объявляет аукцион на право обустройства и эксплуатации парковочных площадок для дневной платной парковки транспортных средств по адресу: г. Киев, ул. Спортивная (НСК «Олимпийский») и г. Киев, ул. Курская, 13б, в, е», - говорится в сообщении.

По его данным, первая площадка, на Спортивной площади, относится к I территориальной зоне. Она предусматривает создание 92 машиномест, в том числе, 9 специальных мест для бесплатной парковки транспортных средств, перевозящих лиц с инвалидностью. Фиксированные места для парковки будут эксплуатироваться в течение года, плата за пользование местами будет определена по результатам торгов.

Площадка на ул. Курской относится ко II территориальной зоне и предусматривает создание 26 машиномест,

Подробнее: https://bigkiev.com.ua/content/pravo-ob ... a-aukcione

Гениально. Кто будет обустраивать парковку на год?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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