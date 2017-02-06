Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ziko07 написав:Как думаете: куда пойдут деньги после отмены моратория на продажу земли?
Если вопрос лично ко мне - то думаю, что отмена моратория состоится в тот момент, когда земли для свободной продажи не останется...((((( За это будем пожизненно благодарить Юлю, поддержавшую мараторий комуняк и ПР в жирные докризисные (до 2008) времена.
ziko07 написав:Как думаете: куда пойдут деньги после отмены моратория на продажу земли?
Если вопрос лично ко мне - то думаю, что отмена моратория состоится в тот момент, когда земли для свободной продажи не останется...((((( За это будем пожизненно благодарить Юлю, поддержавшую мараторий комуняк и ПР в жирные докризисные (до 2008) времена.
кстати:
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал мораторий на продажу сельскохозяйственных земель в Украине нарушением прав человека.
antey1969 написав:Забудьте 2004ый, это уже каменный век
Но я хорошо помню 2013-2014гг. Народ на взводе. Провоцировать опасно.
Те кто хотели что-то изменить - уже на выезде в своей массе(карта сталего побыту и т. д.) Припомните, кто был основными протестными штыками в 2004-м и в2013-м... жители Западной Украины. Как только они ехали домой, все протестное движение выдыхалось. Сейчас они просто не поедут на Киев, доказано Саакашвили
О парковках. Гора родила мышь. Сынулька харьковского миллионера вещает:
Это беспрецедентный для Киева пилотный проект и он призван положить начало благоустройству парковочного пространства Впервые в столице право обустраивать и эксплуатировать парковки продадут на аукционе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.
«КП «Киевтранспарксервис» объявляет аукцион на право обустройства и эксплуатации парковочных площадок для дневной платной парковки транспортных средств по адресу: г. Киев, ул. Спортивная (НСК «Олимпийский») и г. Киев, ул. Курская, 13б, в, е», - говорится в сообщении.
По его данным, первая площадка, на Спортивной площади, относится к I территориальной зоне. Она предусматривает создание 92 машиномест, в том числе, 9 специальных мест для бесплатной парковки транспортных средств, перевозящих лиц с инвалидностью. Фиксированные места для парковки будут эксплуатироваться в течение года, плата за пользование местами будет определена по результатам торгов.
Площадка на ул. Курской относится ко II территориальной зоне и предусматривает создание 26 машиномест,