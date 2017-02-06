А шо там собственно обустраивать? Ровный асфальт с разметкой?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 тра, 2018 15:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А шо там собственно обустраивать? Ровный асфальт с разметкой?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Вів 22 тра, 2018 15:42
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
я смотрю новость из еспч никого не заинтересовала, а напрасно
как тут уже заметили, снятие моратория на продажу земли изменит очень многое, в том числе и на кржн
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 22 тра, 2018 15:49
13. Відведені майданчики для паркування позначаються дорожніми знаками та суцільною синьою (блакитною) смугою на проїзній частині і на бордюрі, який відокремлює проїзну частину від пішохідної.
14. Відведені майданчики для платного паркування обов'язково повинні бути обладнані паркувальними автоматами з розрахунку не менш як один автомат на 20 місць для паркування з обох боків уздовж проїзної частини вулиці, дороги або тротуару та/або інформаційними знаками про можливість і порядок надання послуги “мобільне паркування”.
{Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 89 від 16.01.2012, № 207 від 25.06.2014}
15. Спеціально обладнані майданчики для паркування позначаються дорожніми знаками та розміткою.
...
16. На спеціально обладнаних майданчиках для платного паркування обов'язково повинні бути встановлені автоматичні в'їзні та виїзні термінали.
Постанова действует с 2009г.
У нас за 8 лет не сподобились даже паркоматы закупить везде, где положено
Додано: Вів 22 тра, 2018 15:49
Вы ШО, думаете, что ВР снимет мораторий? А как же голоса для политиков популистов?
Перед выборами нереально. Перспективы туманны.
Додано: Вів 22 тра, 2018 15:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
я думаю шо сегодняшнее решение еспч даст мощнейший толчок к прекращению этого маразма
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 22 тра, 2018 16:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
«По результатам исследования оказалось, что в Украине средняя цена на аренду однокомнатного жилья недалеко от центра города гораздо выше, чем средняя зарплата. Так, для сравнения, в среднем украинцы получают 262,3 доллара, а вот аренда «однушки» составляет 317 долларов (ред.: речь скорее идет о средних данных по крупным городам Украины: Киеву, Одессе, Харькову).»
зы: мысль о том, шо средняя з/п в действительности может быть гораздо выше, чем 262,3$ в голову авторам статьи не пришла
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 22 тра, 2018 16:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Это-да, цены-ракетой вверх.
Стоимость земли заложат в себестоимость продукции.
Кто имел 2-10 га, продадут и вперёд за квартирой в Киев. Как это было в начале 2000-х, когда горцы земли продавали и катались на джипах.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 22 тра, 2018 16:24
Додано: Вів 22 тра, 2018 16:28
Mazay256 так там и пишут, что ЗП+чай 15. "от", если быть точным, но на таких вакансиях "от"="до"
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Вів 22 тра, 2018 16:29
Более вероятной выглядит мысль, что люди с зарплатой, близкой к средней, не арендуют недалеко от центра. Т.е. эти две категории просто не пересекаются в жизни, потому и нет противоречия
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