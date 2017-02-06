Додано: Вів 22 тра, 2018 16:32

да и люди, снимающие в крупных городах, обычно в них же и работают, зарабатывая поболее средней по стране

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!