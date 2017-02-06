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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1161116211631164

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 859
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
133
Всього голосів : 859
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 16:32

  antonivs3 написав:Mazay256 так там и пишут, что ЗП+чай 15. "от", если быть точным, но на таких вакансиях "от"="до"


Это верно. Я писал, что 25 никто за неквалифицированный труд не будет платить, когда полно желающих за 5-7 и загрузка в течение дня очень неравномерная.
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 16:32

да и люди, снимающие в крупных городах, обычно в них же и работают, зарабатывая поболее средней по стране
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 16:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 6628249167


Ребята, вот это хит! Рецепт успеха!!!
Правда нужно задуматься над прогнозами цен КРЖН. Говорит человек что валюты будет очень много, ее некуда банально будет девать
Tribeca
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