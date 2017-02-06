Это верно. Я писал, что 25 никто за неквалифицированный труд не будет платить, когда полно желающих за 5-7 и загрузка в течение дня очень неравномерная.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 тра, 2018 16:32
Додано: Вів 22 тра, 2018 16:32
да и люди, снимающие в крупных городах, обычно в них же и работают, зарабатывая поболее средней по стране
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Вів 22 тра, 2018 16:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ребята, вот это хит! Рецепт успеха!!!
Правда нужно задуматься над прогнозами цен КРЖН. Говорит человек что валюты будет очень много, ее некуда банально будет девать
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