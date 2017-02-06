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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 тра, 2018 16:32
antonivs3 написав:Mazay256
так там и пишут, что ЗП+чай 15. "от", если быть точным, но на таких вакансиях "от"="до"
Это верно. Я писал, что 25 никто за неквалифицированный труд не будет платить, когда полно желающих за 5-7 и загрузка в течение дня очень неравномерная.
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Mazay256
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Додано: Вів 22 тра, 2018 16:32
да и люди, снимающие в крупных городах, обычно в них же и работают, зарабатывая поболее средней по стране
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Додано: Вів 22 тра, 2018 17:39
hume написав:
Оказался с тыла ул Тампере. Друзья, район недооценён, оказывается внутри огромный сквер + школа..Фантастика
На фоне скопления современных говностроев, любой старый микрорайон кажется уютным.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 17:59
UA
А возле мариинского парка любой человейник постройки от времён Кучмы до нонче априори уютен.
Там мордор просто строить не будут. Покупци категорически не поймут. Этажности в 16+ этажей тоже бы избежали, если б народ платил те же деньги, что за низкоэтажку в Мацкве, Праге,Буде и Варшаве. Скока там - 5,6 или 7+ к$ метр монолита в Cool-location?
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барабашов
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Додано: Вів 22 тра, 2018 18:59
Рыба-сом написав:
Кингконговец: топит за соблюдение закона всеми и во всём (я двумя руками за). НО! При этом вчера высказался в стиле «да я бы на месте Пашинского того бухаря…»
Уважаемый Кингконговец, проясните, пожалуйста: это по какому такому закону Вы собираетесь (теоретически) в подобной ситуации действовать? Или здесь уже действуют «пАнятия» или ещё ХЗ что? И, если Вам привычнее и комфортнее жить «по праву сильнейшего», то не лучше ли было поддерживать руками и ногами Чивокуню – оно как-то ближе к его реальности (правда, как Вам вчера доходчиво объяснили, всегда и на Вас может оказаться кто-то более сильный)?
Далее «начни с себя, сначала соблюдай закон – потом что-то требуй»: ну вот я всю свою трудовую карьеру получаю сугубо белую з/п, «левых» (необлагаемых) доходов не имею, на учёте в военкомате состою, не требую у Порошенко или ещё кого дать мне денег (устроить на работу «пожирнее» и т.п.), где попало не паркуюсь (машины в принципе нет, так что и тут жить Вам не мешаю), взятки не даю (на права в своё время сам со второй попытки сдал), деревья под домом сажаю, дорогу перехожу на зелёный, мусор в лесу собираю, субсидию не получаю, за гречку не голосую и т.д. и т.п. Так вот, могу я в данном статусе указывать на неэффективное функционирование государственных и муниципальных институтов? Если нет, то какие дополнительные достижения мне нужны для получения такого права?
ЗЫ По поводу цитирования По и прочих апологетов «аристократии» и игнорирования мнения «простонародного быдла»: снова советую тогда равняться на Запоребрик, там этого, думаю, явно больше чем в «гейропах» Кстати, а почему Вы так уверены, что в стране победившей аристократии Вы будете в рядах именно голос имеющей элиты?
ЗЗЫ «Про жить своим умом» – это в идеале хорошо и правильно, но в реале оказывается, что главными двигателями реформ в стране сейчас являются МВФ, МБ и прочие парамасоны. Поэтому, кстати, как главный критерий для голосования на грядущий выборах следует, ИМнХО, избрать «на кого укажет коллективный МВФ». Sad but true.
Вопросы… Вопросов кагбэ и нету
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Долярчик
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Додано: Вів 22 тра, 2018 19:39
Долярчик написав:
Кiнгконговець, будьте такі ласкаві прокоментувати
а ты каким тут боком к этому разговору, жлобенко?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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