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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1162116311641165>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 859
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
133
Всього голосів : 859
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 16:32

  antonivs3 написав:Mazay256 так там и пишут, что ЗП+чай 15. "от", если быть точным, но на таких вакансиях "от"="до"


Это верно. Я писал, что 25 никто за неквалифицированный труд не будет платить, когда полно желающих за 5-7 и загрузка в течение дня очень неравномерная.
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 16:32

да и люди, снимающие в крупных городах, обычно в них же и работают, зарабатывая поболее средней по стране
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 17:39

  hume написав:Оказался с тыла ул Тампере. Друзья, район недооценён, оказывается внутри огромный сквер + школа..Фантастика

На фоне скопления современных говностроев, любой старый микрорайон кажется уютным.
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 17:59

UA
А возле мариинского парка любой человейник постройки от времён Кучмы до нонче априори уютен.
Там мордор просто строить не будут. Покупци категорически не поймут. Этажности в 16+ этажей тоже бы избежали, если б народ платил те же деньги, что за низкоэтажку в Мацкве, Праге,Буде и Варшаве. Скока там - 5,6 или 7+ к$ метр монолита в Cool-location?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 18:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:Кингконговец: топит за соблюдение закона всеми и во всём (я двумя руками за). НО! При этом вчера высказался в стиле «да я бы на месте Пашинского того бухаря…»

Уважаемый Кингконговец, проясните, пожалуйста: это по какому такому закону Вы собираетесь (теоретически) в подобной ситуации действовать? Или здесь уже действуют «пАнятия» или ещё ХЗ что? И, если Вам привычнее и комфортнее жить «по праву сильнейшего», то не лучше ли было поддерживать руками и ногами Чивокуню – оно как-то ближе к его реальности (правда, как Вам вчера доходчиво объяснили, всегда и на Вас может оказаться кто-то более сильный)?

Далее «начни с себя, сначала соблюдай закон – потом что-то требуй»: ну вот я всю свою трудовую карьеру получаю сугубо белую з/п, «левых» (необлагаемых) доходов не имею, на учёте в военкомате состою, не требую у Порошенко или ещё кого дать мне денег (устроить на работу «пожирнее» и т.п.), где попало не паркуюсь (машины в принципе нет, так что и тут жить Вам не мешаю), взятки не даю (на права в своё время сам со второй попытки сдал), деревья под домом сажаю, дорогу перехожу на зелёный, мусор в лесу собираю, субсидию не получаю, за гречку не голосую и т.д. и т.п. Так вот, могу я в данном статусе указывать на неэффективное функционирование государственных и муниципальных институтов? Если нет, то какие дополнительные достижения мне нужны для получения такого права?

ЗЫ По поводу цитирования По и прочих апологетов «аристократии» и игнорирования мнения «простонародного быдла»: снова советую тогда равняться на Запоребрик, там этого, думаю, явно больше чем в «гейропах» Кстати, а почему Вы так уверены, что в стране победившей аристократии Вы будете в рядах именно голос имеющей элиты?

ЗЗЫ «Про жить своим умом» – это в идеале хорошо и правильно, но в реале оказывается, что главными двигателями реформ в стране сейчас являются МВФ, МБ и прочие парамасоны. Поэтому, кстати, как главный критерий для голосования на грядущий выборах следует, ИМнХО, избрать «на кого укажет коллективный МВФ». Sad but true.


Вопросы… Вопросов кагбэ и нету

Кiнгконговець, будьте такі ласкаві прокоментувати :wink:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 19:59

приймачок, тебя за провокации давно пора забанить тут пожизненно.
что Фейслес, что ДС добрые по своей природе люди...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 20:03

  Mazay256 написав:
  X-Fresh написав:уровень зп в кафе Чайхона официанта.
с чаевыми и % от проданых блюд где-то 20-25 легко выйдет
что скажете?


Не выйдет. Спросил у инсайдера - целый день и с чаевыми где-то 15к и будет. Часто набирают студентов всяких на пол дня, им 5-7 платят.


Трибека педалит за днр.
Не много из рая.
Горловка. Вакансии

Контролер печного хозяйства 3450 руб. в мес.

Контролер-кассир 3560 руб. в мес.

Кровельщик 3721 руб. в мес.

Кухонный рабочий 2980 руб. в мес.

Лаборант (медицина) 4407 руб. в мес.

Маникюрник 2904 руб. в мес.

Мастер 3200 руб. в мес.

Менеджер (управитель) по снабжению 3500 руб. в мес.


И самое ржачное:

Менеджер (управитель)поз внешнеэкономической деятельности 3500 руб. в мес. :mrgreen:
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 20:16

  Первый написав:
  Mazay256 написав:
  X-Fresh написав:уровень зп в кафе Чайхона официанта.
с чаевыми и % от проданых блюд где-то 20-25 легко выйдет
что скажете?


Не выйдет. Спросил у инсайдера - целый день и с чаевыми где-то 15к и будет. Часто набирают студентов всяких на пол дня, им 5-7 платят.


Трибека педалит за днр.
Не много из рая.
Горловка.

Контролер печного хозяйства 3450 руб. в мес.

Контролер-кассир 3560 руб. в мес.

Кровельщик 3721 руб. в мес.

Кухонный рабочий 2980 руб. в мес.

Лаборант (медицина) 4407 руб. в мес.

Маникюрник 2904 руб. в мес.

Мастер 3200 руб. в мес.

Менеджер (управитель) по снабжению 3500 руб. в мес.


И самое ржачное:

Менеджер (управитель)поз внешнеэкономической деятельности 3500 руб. в мес. :mrgreen:

У меня знакомые недавно были в Донецке. В центре всё зашибись говорят, так и не скажешь, что на окраинах постреливают, кафешки заполнены. Те, кто не устроился и проел жирок- возвращаются. На 15-30 к деревянных можно устроится (но, очевидно, в Киеве они устроились получше). Коммуналь вообще смех.

Пс очень Рады ОБСЕшники, им все условия: девочки, отели, все дела. А в Африке им только чистая питьевая вода максимум, поэтому рады до сраки((
Востаннє редагувалось hume в Вів 22 тра, 2018 20:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 20:17

Yuri_T
... а що - правда очі колить?!!! :lol:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 20:30

  hume написав:.... На 15-30 к деревянных можно устроится (но, очевидно, в Киеве они устроились получше). Коммуналь вообще смех.
....


О.так Трибека с бигором не там работу ищут - в донецк!
А то бигор плакаль че в киеве 15 кгрн це брехня. А в донецке то можно устроится:-)

Вот и вакансия бигору.
Донецк 101090120180049 Руководитель группы зп - 3608 доляров(штука-рублей) высшее профессиональное образование (специалитет) Руководитель группы бухгалтерского учета, стаж работы в бюджетной организации на должности бухгалтера не менее 3-х лет
Востаннє редагувалось Первый в Вів 22 тра, 2018 20:39, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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