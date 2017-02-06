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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 тра, 2018 16:32
antonivs3 написав:Mazay256
так там и пишут, что ЗП+чай 15. "от", если быть точным, но на таких вакансиях "от"="до"
Это верно. Я писал, что 25 никто за неквалифицированный труд не будет платить, когда полно желающих за 5-7 и загрузка в течение дня очень неравномерная.
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Mazay256
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Додано: Вів 22 тра, 2018 16:32
да и люди, снимающие в крупных городах, обычно в них же и работают, зарабатывая поболее средней по стране
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Додано: Вів 22 тра, 2018 17:39
hume написав:
Оказался с тыла ул Тампере. Друзья, район недооценён, оказывается внутри огромный сквер + школа..Фантастика
На фоне скопления современных говностроев, любой старый микрорайон кажется уютным.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 17:59
UA
А возле мариинского парка любой человейник постройки от времён Кучмы до нонче априори уютен.
Там мордор просто строить не будут. Покупци категорически не поймут. Этажности в 16+ этажей тоже бы избежали, если б народ платил те же деньги, что за низкоэтажку в Мацкве, Праге,Буде и Варшаве. Скока там - 5,6 или 7+ к$ метр монолита в Cool-location?
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Додано: Вів 22 тра, 2018 18:59
Рыба-сом написав:
Кингконговец: топит за соблюдение закона всеми и во всём (я двумя руками за). НО! При этом вчера высказался в стиле «да я бы на месте Пашинского того бухаря…»
Уважаемый Кингконговец, проясните, пожалуйста: это по какому такому закону Вы собираетесь (теоретически) в подобной ситуации действовать? Или здесь уже действуют «пАнятия» или ещё ХЗ что? И, если Вам привычнее и комфортнее жить «по праву сильнейшего», то не лучше ли было поддерживать руками и ногами Чивокуню – оно как-то ближе к его реальности (правда, как Вам вчера доходчиво объяснили, всегда и на Вас может оказаться кто-то более сильный)?
Далее «начни с себя, сначала соблюдай закон – потом что-то требуй»: ну вот я всю свою трудовую карьеру получаю сугубо белую з/п, «левых» (необлагаемых) доходов не имею, на учёте в военкомате состою, не требую у Порошенко или ещё кого дать мне денег (устроить на работу «пожирнее» и т.п.), где попало не паркуюсь (машины в принципе нет, так что и тут жить Вам не мешаю), взятки не даю (на права в своё время сам со второй попытки сдал), деревья под домом сажаю, дорогу перехожу на зелёный, мусор в лесу собираю, субсидию не получаю, за гречку не голосую и т.д. и т.п. Так вот, могу я в данном статусе указывать на неэффективное функционирование государственных и муниципальных институтов? Если нет, то какие дополнительные достижения мне нужны для получения такого права?
ЗЫ По поводу цитирования По и прочих апологетов «аристократии» и игнорирования мнения «простонародного быдла»: снова советую тогда равняться на Запоребрик, там этого, думаю, явно больше чем в «гейропах» Кстати, а почему Вы так уверены, что в стране победившей аристократии Вы будете в рядах именно голос имеющей элиты?
ЗЗЫ «Про жить своим умом» – это в идеале хорошо и правильно, но в реале оказывается, что главными двигателями реформ в стране сейчас являются МВФ, МБ и прочие парамасоны. Поэтому, кстати, как главный критерий для голосования на грядущий выборах следует, ИМнХО, избрать «на кого укажет коллективный МВФ». Sad but true.
Вопросы… Вопросов кагбэ и нету
Кiнгконговець, будьте такі ласкаві прокоментувати
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Додано: Вів 22 тра, 2018 19:59
приймачок, тебя за провокации давно пора забанить тут пожизненно.
что Фейслес, что ДС добрые по своей природе люди...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 20:03
Mazay256 написав: X-Fresh написав:
уровень зп в кафе Чайхона официанта.
с чаевыми и % от проданых блюд где-то 20-25 легко выйдет
что скажете?
Не выйдет. Спросил у инсайдера - целый день и с чаевыми где-то 15к и будет. Часто набирают студентов всяких на пол дня, им 5-7 платят.
Трибека педалит за днр.
Не много из рая.
Горловка. Вакансии
Контролер печного хозяйства 3450 руб. в мес.
Контролер-кассир 3560 руб. в мес.
Кровельщик 3721 руб. в мес.
Кухонный рабочий 2980 руб. в мес.
Лаборант (медицина) 4407 руб. в мес.
Маникюрник 2904 руб. в мес.
Мастер 3200 руб. в мес.
Менеджер (управитель) по снабжению 3500 руб. в мес.
И самое ржачное:
Менеджер (управитель)поз внешнеэкономической деятельности 3500 руб. в мес.
Всім процвітання!
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Додано: Вів 22 тра, 2018 20:16
Первый написав: Mazay256 написав: X-Fresh написав:
уровень зп в кафе Чайхона официанта.
с чаевыми и % от проданых блюд где-то 20-25 легко выйдет
что скажете?
Не выйдет. Спросил у инсайдера - целый день и с чаевыми где-то 15к и будет. Часто набирают студентов всяких на пол дня, им 5-7 платят.
Трибека педалит за днр.
Не много из рая.
Горловка.
Контролер печного хозяйства 3450 руб. в мес.
Контролер-кассир 3560 руб. в мес.
Кровельщик 3721 руб. в мес.
Кухонный рабочий 2980 руб. в мес.
Лаборант (медицина) 4407 руб. в мес.
Маникюрник 2904 руб. в мес.
Мастер 3200 руб. в мес.
Менеджер (управитель) по снабжению 3500 руб. в мес.
И самое ржачное:
Менеджер (управитель)поз внешнеэкономической деятельности 3500 руб. в мес.
У меня знакомые недавно были в Донецке. В центре всё зашибись говорят, так и не скажешь, что на окраинах постреливают, кафешки заполнены. Те, кто не устроился и проел жирок- возвращаются. На 15-30 к деревянных можно устроится (но, очевидно, в Киеве они устроились получше). Коммуналь вообще смех.
Пс очень Рады ОБСЕшники, им все условия: девочки, отели, все дела. А в Африке им только чистая питьевая вода максимум, поэтому рады до сраки((
Востаннє редагувалось hume
в Вів 22 тра, 2018 20:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 20:30
hume написав:
.... На 15-30 к деревянных можно устроится (но, очевидно, в Киеве они устроились получше). Коммуналь вообще смех.
....
О.так Трибека с бигором не там работу ищут - в донецк!
А то бигор плакаль че в киеве 15 кгрн це брехня. А в донецке то можно устроится:-)
Вот и вакансия бигору.
Донецк 101090120180049 Руководитель группы зп - 3608 доляров(штука-рублей) высшее профессиональное образование (специалитет) Руководитель группы бухгалтерского учета, стаж работы в бюджетной организации на должности бухгалтера не менее 3-х лет
Востаннє редагувалось Первый
в Вів 22 тра, 2018 20:39, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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