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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1162116311641165

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 859
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
133
Всього голосів : 859
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 20:32

Долярчик
Долярчик, правда в тому, що ви кажете одне, а робите зовсiм iнше.
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 20:43

  Долярчик написав:Yuri_T
... а що - правда очі колить?!!! :lol:

"ты у нас такой дур.ак по субботам? али как?"
что тебе объясняй, что радио слушай. результат одинаковый
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 20:57

Сумна сповідь, яка застереже від недолугих рішень у сфері нерухомості:
http://uainfo.org/blognews/1526974562-- ... heniy.html
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 21:03

  ihorkyiv написав:Сумна сповідь, яка застереже від недолугих рішень у сфері нерухомості:
http://uainfo.org/blognews/1526974562-- ... heniy.html


ни о чем
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 21:11

  pesikot написав:Долярчик
Долярчик, правда в тому, що ви кажете одне, а робите зовсiм iнше.

нічого подібного....
... що Я роблю "інше"?
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 22 тра, 2018 21:15, всього редагувалось 1 раз.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 21:13

Yuri_T
... а ти й не тільки по суботам! :mrgreen: :lol:

...а пояснювати мені - нічого не потрібно! - плюси під дописом Риба-сом говорять самі за себе!!!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 21:15

  ihorkyiv написав:Сумна сповідь, яка застереже від недолугих рішень у сфері нерухомості:
http://uainfo.org/blognews/1526974562-- ... heniy.html

Это история идиотских решений о строительстве частных домов площадью которая нах никому не нужна и в местах где никто не хочет жить за дурные деньги. Таких идиотских историй миллионы по всему миру. Одна у моих знакомых в Одессе. 400 квадратов на 3х сотках. Хорошо хоть оставили место для маленького дворика с альпийской горкой. Строили типа чтобы у всех в семье как со стороны мужа, так и со стороны жены было по комнате. Стройка с отделкой идут уже 10й год. И непонятно когда закончатся. В доме зимой нормально отапливается только первый этаж. Ожидаемо, из тех, кто планировалось будет жить в доме, живут только муж с женой и ребенком. И им бы за глаза хватило бы 150 метров, которые бы можно было построить лет 8 назад.
99% обычных людей на предложение: "а давайте построим большой дом" должны сразу предложившего посылать НАХ.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 22 тра, 2018 21:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 21:15

  ihorkyiv написав:Сумна сповідь, яка застереже від недолугих рішень у сфері нерухомості:
http://uainfo.org/blognews/1526974562-- ... heniy.html

Пишет графоман-привиратель.
Не было такой .опы в 2008, чтобы все остановилось. Кто-то тихо разорился, создав головную боль не столько себе, сколько банкам. Кто-то продолжил работать, пусть и на более низких оборотах.
Недвижмость резко упала в два раза, но рынок не остановился, а прекрасно продолжал работать.
Безумные покупки/стройки за безумные деньги это была незначительная часть рынка.
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 21:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

обычное утро на позняках

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 5328039410
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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