Додано: Вів 22 тра, 2018 21:15

ihorkyiv написав: Сумна сповідь, яка застереже від недолугих рішень у сфері нерухомості:

http://uainfo.org/blognews/1526974562-- ... heniy.html Сумна сповідь, яка застереже від недолугих рішень у сфері нерухомості:

Это история идиотских решений о строительстве частных домов площадью которая нах никому не нужна и в местах где никто не хочет жить за дурные деньги. Таких идиотских историй миллионы по всему миру. Одна у моих знакомых в Одессе. 400 квадратов на 3х сотках. Хорошо хоть оставили место для маленького дворика с альпийской горкой. Строили типа чтобы у всех в семье как со стороны мужа, так и со стороны жены было по комнате. Стройка с отделкой идут уже 10й год. И непонятно когда закончатся. В доме зимой нормально отапливается только первый этаж. Ожидаемо, из тех, кто планировалось будет жить в доме, живут только муж с женой и ребенком. И им бы за глаза хватило бы 150 метров, которые бы можно было построить лет 8 назад.99% обычных людей на предложение: "а давайте построим большой дом" должны сразу предложившего посылать НАХ.