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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 тра, 2018 20:57
Сумна сповідь, яка застереже від недолугих рішень у сфері нерухомості:
Додано: Вів 22 тра, 2018 21:03
ни о чем
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 22 тра, 2018 21:15
Это история идиотских решений о строительстве частных домов площадью которая нах никому не нужна и в местах где никто не хочет жить за дурные деньги. Таких идиотских историй миллионы по всему миру. Одна у моих знакомых в Одессе. 400 квадратов на 3х сотках. Хорошо хоть оставили место для маленького дворика с альпийской горкой. Строили типа чтобы у всех в семье как со стороны мужа, так и со стороны жены было по комнате. Стройка с отделкой идут уже 10й год. И непонятно когда закончатся. В доме зимой нормально отапливается только первый этаж. Ожидаемо, из тех, кто планировалось будет жить в доме, живут только муж с женой и ребенком. И им бы за глаза хватило бы 150 метров, которые бы можно было построить лет 8 назад.
99% обычных людей на предложение: "а давайте построим большой дом" должны сразу предложившего посылать НАХ.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 22 тра, 2018 21:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 22 тра, 2018 21:15
Пишет графоман-привиратель.
Не было такой .опы в 2008, чтобы все остановилось. Кто-то тихо разорился, создав головную боль не столько себе, сколько банкам. Кто-то продолжил работать, пусть и на более низких оборотах.
Недвижмость резко упала в два раза, но рынок не остановился, а прекрасно продолжал работать.
Безумные покупки/стройки за безумные деньги это была незначительная часть рынка.
Додано: Вів 22 тра, 2018 21:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
обычное утро на позняках
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 22 тра, 2018 21:19
Цитата
Смотрел трэвел, как выбирали резиденцию в центре Амстердама, от цены глаз дёргаться начал
Додано: Вів 22 тра, 2018 21:24
Совсем уже аудиторию за идиотов держит.
Додано: Вів 22 тра, 2018 21:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Увидел новости.
По просьбам инвесторов КМДА назначила комплексную проверку Эврики, что привело к остановке стройки на срок до 2 месяцев.
Додано: Вів 22 тра, 2018 22:05
Додано: Вів 22 тра, 2018 22:09
бред какой то, а чё останавливать то?
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