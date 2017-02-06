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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1163116411651166

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 859
Висота стель
4%
37
Гарний вигляд з вікон
9%
78
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
180
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
66
Раціональне планування та метраж
16%
135
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
159
Якість будівництва
15%
133
Всього голосів : 859
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 22:43

Городские власти, видимо после решения суда о возврате паевых взносов, начали войну против Аркады на всех фронтах. С конца прошлой недели ЦНАПы отказывают в регистрации ПС на Патриотику, тогда как нотариусы регистрируют. Титушки-азовцы начали бои на стройке Патриотики-2. Теперь комплексная проверка Эврики.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 22:49

  Vlad442 написав:Городские власти, видимо после решения суда о возврате паевых взносов, начали войну против Аркады на всех фронтах. С конца прошлой недели ЦНАПы отказывают в регистрации ПС на Патриотику, тогда как нотариусы регистрируют. Титушки-азовцы начали бои на стройке Патриотики-2. Теперь комплексная проверка Эврики.

Это плохо. Я надеялся на быстрый ввод в эксплуатацию.
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 23:16

  zahar_ написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Vlad442 написав:Текущая цена по переуступке в полтора с лишним раза выше цены покупки.
Ничего не поиметь это депо в Ощаде.

купил он за 21500
переуступит реально за 28 000 я давно ему говорил переуступать

У трибеки нет квартир в заселённых домах в ЖК Вонючка.
А в не сданных домах №3 и №4 по 28 куе никто не купит по 28 куе. Может купят за 26 куе.


Похоже, Вас испортил квартирный вопрос. Оглянитесь вокруг - жизнь прекрасна.
Егор
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 23:19

  Vlad442 написав:Увидел новости.
По просьбам инвесторов КМДА назначила комплексную проверку Эврики, что привело к остановке стройки на срок до 2 месяцев.



Наверное по просьбам инвесторов Акцента и s1 - им не нужны конкуренты на осенний сезон аренды :)
Tribeca
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 23:21

  Егор написав:
  zahar_ написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:купил он за 21500
переуступит реально за 28 000 я давно ему говорил переуступать

У трибеки нет квартир в заселённых домах в ЖК Вонючка.
А в не сданных домах №3 и №4 по 28 куе никто не купит по 28 куе. Может купят за 26 куе.


Похоже, Вас испортил квартирный вопрос. Оглянитесь вокруг - жизнь прекрасна.


Захар просто не знает, что цены 28куе за единичку в сданых Крушах нет - там уже все от 30куе и выше.

С ремонтом и мебелью тулят по 45-50куе.

Сам в шоке
Tribeca
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 23:32

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Vlad442 написав:Городские власти, видимо после решения суда о возврате паевых взносов, начали войну против Аркады на всех фронтах. С конца прошлой недели ЦНАПы отказывают в регистрации ПС на Патриотику, тогда как нотариусы регистрируют. Титушки-азовцы начали бои на стройке Патриотики-2. Теперь комплексная проверка Эврики.

Это плохо. Я надеялся на быстрый ввод в эксплуатацию.

Вы тоже влетели? Захар таки прав был - хочешь ада купи в Аркада?
MMM++
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 23:48

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Vlad442 написав:Городские власти, видимо после решения суда о возврате паевых взносов, начали войну против Аркады на всех фронтах. С конца прошлой недели ЦНАПы отказывают в регистрации ПС на Патриотику, тогда как нотариусы регистрируют. Титушки-азовцы начали бои на стройке Патриотики-2. Теперь комплексная проверка Эврики.

Это плохо. Я надеялся на быстрый ввод в эксплуатацию.

Иш как закрутился..))) надо было Оранж брать

Пс
Во истину эта ветка кладязь информации для психотерапевтов
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 00:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Фанатам скидок посвящается...
Понаехал
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