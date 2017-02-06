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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 тра, 2018 22:43
Городские власти, видимо после решения суда о возврате паевых взносов, начали войну против Аркады на всех фронтах. С конца прошлой недели ЦНАПы отказывают в регистрации ПС на Патриотику, тогда как нотариусы регистрируют. Титушки-азовцы начали бои на стройке Патриотики-2. Теперь комплексная проверка Эврики.
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Vlad442
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Додано: Вів 22 тра, 2018 22:49
Vlad442 написав:
Городские власти, видимо после решения суда о возврате паевых взносов, начали войну против Аркады на всех фронтах. С конца прошлой недели ЦНАПы отказывают в регистрации ПС на Патриотику, тогда как нотариусы регистрируют. Титушки-азовцы начали бои на стройке Патриотики-2. Теперь комплексная проверка Эврики.
Это плохо. Я надеялся на быстрый ввод в эксплуатацию.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 22 тра, 2018 23:16
zahar_ написав: Оранжевый-хит сезона написав: Vlad442 написав:
Текущая цена по переуступке в полтора с лишним раза выше цены покупки.
Ничего не поиметь это депо в Ощаде.
купил он за 21500
переуступит реально за 28 000 я давно ему говорил переуступать
У трибеки нет квартир в заселённых домах в ЖК Вонючка.
А в не сданных домах №3 и №4 по 28 куе никто не купит по 28 куе. Может купят за 26 куе.
Похоже, Вас испортил квартирный вопрос. Оглянитесь вокруг - жизнь прекрасна.
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Егор
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Додано: Вів 22 тра, 2018 23:19
Vlad442 написав:
Увидел новости.
По просьбам инвесторов КМДА назначила комплексную проверку Эврики, что привело к остановке стройки на срок до 2 месяцев.
Наверное по просьбам инвесторов Акцента и s1 - им не нужны конкуренты на осенний сезон аренды
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Додано: Вів 22 тра, 2018 23:21
Егор написав: zahar_ написав: Оранжевый-хит сезона написав:
купил он за 21500
переуступит реально за 28 000 я давно ему говорил переуступать
У трибеки нет квартир в заселённых домах в ЖК Вонючка.
А в не сданных домах №3 и №4 по 28 куе никто не купит по 28 куе. Может купят за 26 куе.
Похоже, Вас испортил квартирный вопрос. Оглянитесь вокруг - жизнь прекрасна.
Захар просто не знает, что цены 28куе за единичку в сданых Крушах нет - там уже все от 30куе и выше.
С ремонтом и мебелью тулят по 45-50куе.
Сам в шоке
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Додано: Вів 22 тра, 2018 23:32
Оранжевый-хит сезона написав: Vlad442 написав:
Городские власти, видимо после решения суда о возврате паевых взносов, начали войну против Аркады на всех фронтах. С конца прошлой недели ЦНАПы отказывают в регистрации ПС на Патриотику, тогда как нотариусы регистрируют. Титушки-азовцы начали бои на стройке Патриотики-2. Теперь комплексная проверка Эврики.
Это плохо. Я надеялся на быстрый ввод в эксплуатацию.
Вы тоже влетели? Захар таки прав был - хочешь ада купи в Аркада?
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Додано: Вів 22 тра, 2018 23:48
Оранжевый-хит сезона написав: Vlad442 написав:
Городские власти, видимо после решения суда о возврате паевых взносов, начали войну против Аркады на всех фронтах. С конца прошлой недели ЦНАПы отказывают в регистрации ПС на Патриотику, тогда как нотариусы регистрируют. Титушки-азовцы начали бои на стройке Патриотики-2. Теперь комплексная проверка Эврики.
Это плохо. Я надеялся на быстрый ввод в эксплуатацию.
Иш как закрутился..))) надо было Оранж брать
Пс
Во истину эта ветка кладязь информации для психотерапевтов
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Додано: Сер 23 тра, 2018 00:04
Фанатам скидок посвящается...
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