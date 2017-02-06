Додано: Сер 23 тра, 2018 07:38

Первому посвящается



" На днях у меня уехал друг... Уехал за границу. Работать. Но... возможно и навсегда. И менее чем за год - это четвёртый. И это не просто друзья... это Братья. Это те, кто встретил 14-й год. Кто оставил все и ушёл вникуда. Это те парни, что держали ДАП и кого нарекли киборгами. Это - элита элит. По крайней мере, мне так казалось и кажется. Нет, я в этом убеждён. Это тае, кто был более чем мотивирован. Кто вернувшись домой не нырнул в стакан и не сел на иглу. Кто не пошёл куда-то в «охорону» или непонятную ГэОшку, что бы торбить комерсов или, как говорит братан Жора Турчак: «делать вилку (рэйдэрить) фермерам»... Это те, кто вернулся и начал пахать. Точнее пытаться пахать. У кого-то был свой бизнес, а кто-то - на дядю. Они были там не за льготы... но со временем, попробовали получить и их. Точнее - землю. Да как-то не срослось. Могло бы... но получать ее хрен знает где, не захотели. А у одного из них вообще она уже была распахана и засеяна местным хфэрмэром. Не типичная ситуация да (если по разным звитам брать). Конечно не типичная. Все же не так х****** на самом деле. И вот потыкались они, помыкались... и... решили уехать. Бизнес потихоньку сдох. Дядя платит столько же, сколько и было 4 года назад. А жизнь идёт. И цена ее идет вперёд. И дети растут.

И вот уехали...



Работают там. Устроились. По нашим меркам получают много. И цены ниже. С нынешней либерализацией законодательства там, могут и семьи перевезти (там заинтересованы больше в мигрантах от нас, чем с Ближнего востока, которые работать не будут и лягут на шею бюджету). И перевезут. Там чище. Там правила ясны. Там будущее предсказуемо.



И знаете что... они - счастливы. Вот реально счастливы. И нет там у них птср. И нет груза прихода завтрашнего дня. Нет его. Так что в очередной раз убеждаюсь, что ПТСР, которым так пугают, это проблема ресоциализации (а не как мне, тоже специалисту, но с практикой, наваливают иные спецы: «ну что ты, это проблема психо-эмоциональная»). Проще сказать - нужности и самореализации (я не говорю о хождении в камуфле и попытках встрять в движ. Я говорю о получении достойной оплаты за достойный труд при уважительном отношении со стороны общества). И это все на фоне «успешных» вояк и ещё куда более успешных «не вояк», решивших в своё время, что нах@й оно кому нужно, эти долг, честь и родина.



И пацаны едут... они тут особо не нужны, потихоньку превращаясь в декор различного рода праздников (что праздновать я пока тоже не понимаю.). И едут же не только они... Едут и переселенцы, оказавшись подвешенными в воздухе. Едут и те, кто не воевал. Все банально просто - конкуренция. А нам тут не с чем конкурировать, кроме как с патриотизмом. У нас ныне модно говорить, что тут война и проблема с ветеранами стоит остро, но тяжело сейчас решать... Но тут тоже отвечу примером часто приводимых США. За последние 20 лет, это страна постоянно участвовавшая в различного рода конфликтах. Это страна с наиболее динамическим приростом людей в категории ветеран. Но я не знаю ни одного случая, что бы ветеран из США эмигрировал в Мексику. Но зато я знаю случаи, когда наши едут на заработки в Россию. И можно сколько угодно говорить о их недалёкости и умственной отсталости, но, как по мне, сначала нужно задать вопрос - Почему они едут туда?



Конечно это тоже элемент гибридной борьбы. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, как мы отвечаем на эти вызовы.



Вот так. Я все ещё остаюсь упоротым адептом понятия ЗДЕСЬ. Но это не легко... Я много кого отговариваю. Пока выходит. Пока... Но и их осуждать я не могу...



Ну в общем... Исходя из вышесказанного:



Я не знаю что мы обрели, но я знаю сколько мы в их лице потеряли..."